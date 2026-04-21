Lahemaa Turismiühing Kuusalu mailaadal

Lahemaa Turismiühing korraldas aprilli alguses turismifoorumi Kadrina vallas. Esmalt oli matk Ohepalu rabas, seejärel tutvuti Kadrina valla turismiettevõtetega. Ringsõidule järgnenud turismifoorumil arutati Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva tähistamist, ka Visit Lahemaa ürituste kalendriga seonduvat. Pärast foorumit peetud üldkoosolekul toimus juhatuse valimine. Kuna ühingu üks asutaja, Haljala valla arendus- ja kogukonnaspetsialist Anneli Kivisaar astus juhatusest tagasi, valiti tema asemel juhatuse liikmeks Kakupesa puhkemaja perenaine Helina Lünekund Hara külast. Juhatusse kuuluvad veel ühingu asutajad Kaisa Linno ja Tiina Viirna ning Wanderlust Matkad kaas­asutaja Reimo Mürgimäe ja Vergi pereettevõtte Wirkes juht Kelli Suigusaar. Kaisa Linno sõnul osalevad Lahemaa Turismiühingu liikmed koos Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustiku ettevõtjatega Kuu­sa­lus mailaadal, kus neile eraldatakse Lahemaa turismilaada ala. Turismiala päevajuhid Reimo Mürgimäe ja Raido Roostalu korraldavad laadal mänge. Võitjad saavad turismiettevõtjatelt auhindu.