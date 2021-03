Va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­sust oo­ta­ma­ta saa­tis Ani­ja val­la­va­lit­sus kõik koo­lid dis­tant­sõp­pe­le, su­le­ti Aeg­vii­du las­teaed, rah­va­ma­jad, spor­di­hoo­ned ja noor­te­kes­ku­sed.

Eel­mi­se nä­da­la lõ­pust on Ani­ja vald Co­vid-19 na­ka­tu­-mi­snäi­du sta­tis­ti­ka ta­be­lis esi­me­sel ko­hal. Ani­ja val­las oli es­mas­päe­va­se sei­su­ga 100 000 ela­ni­ku koh­ta nakatumisnäit 3700, tei­si­päe­val 3860. See tä­hen­dab, et vii­ma­se ka­he nä­da­la jook­sul on iga 1000 val­lae­la­ni­ku koh­ta po­si­tiiv­se ko­roo­na­tes­ti tu­le­mu­se saa­nud 38 ehk iga 26. ela­nik. Ees­ti kesk­mi­ne na­ka­tu­mis­näit 100 000 ela­ni­ku koh­ta on 1336.

Es­mas­päe­va õh­tul tea­tas va­ba­rii­gi va­lit­sus, et Co­vid-19 vii­ru­se kii­re le­vi­ku tõt­tu pan­nak­se ko­gu Ees­ti vä­he­malt kuuks ajaks si­su­li­selt luk­ku.

Ani­ja val­las hak­kas ko­roo­na­vii­rus jõud­salt le­vi­ma veeb­rua­ri kes­kel. Möö­du­nud ree­del ot­sus­tas val­la­va­lit­sus koo­li­ga nõu pi­da­des jät­ta Keh­ra güm­naa­siu­mis ka algk­las­sid veel nä­da­laks dis­tant­sõp­pe­le. Es­mas­päe­va, 8. märt­si hom­mi­kul ko­gu­nes val­la­va­lit­sus taas ja ot­sus­tas viia ala­tes 9. märt­sist ku­ni 28. märt­si­ni dis­tant­sõp­pe­le val­la kõik üld­ha­ri­dus­koo­lid ehk li­saks Keh­ra güm­naa­siu­mi­le ka Ala­ve­re põ­hi­koo­li ja Aeg­vii­du koo­li, sa­mu­ti Keh­ra kuns­ti­de­koo­li. Lu­ba­tud on vaid in­di­vi­duaa­lõ­pe õpia­bi va­ja­va­te­le las­te­le.

