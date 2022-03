Üle-ees­ti­li­se noor­teor­ga­ni­sat­sioo­ni TO­RE aas­ta­kon­ve­rent­sil kuu­lu­ta­ti väl­ja möö­du­nud aas­ta pa­ri­mad. Aas­ta pa­ri­ma ju­hen­da­ja tiit­li päl­vis Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se noor­te­juht An­ge­la Al­lik, TO­RE su­ve­koo­li kuld­käi­ja tii­tel an­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi vi­list­la­se­le Jaan Viir­man­ni­le.

TO­RE koos­töö­koor­di­naa­to­ri Epp Prii­mä­gi sõ­nul on tu­giõ­pi­las­lii­ku­mi­sel TO­RE Ees­tis um­bes 600 lii­get, ena­mas­ti asu­vad TO­RE rin­gid koo­li­des. Ju­hen­da­ja­te õp­pel õpi­vad noo­red koos täis­kas­va­nu­te­ga. Pä­rast kol­me kol­me­päe­vast kur­sust ha­ka­tak­se oma tead­mi­si ja ko­ge­mu­si ja­ga­ma teis­te noor­te­ga enda koo­lis või noor­te­kes­ku­ses. Seal 20tun­ni­se koo­li­tu­se lõ­pe­ta­nud saa­vad tun­nis­tu­se.

TO­RE-l on aas­tas kaks suur­sünd­must: aas­ta­kon­ve­rents ja su­ve­kool. Aas­ta­kon­ve­rents toi­mub TO­RE sün­ni­päe­va pai­ku, tä­na­vu 26. jaa­nua­ril sai lii­ku­mi­ne Ees­tis 26aas­ta­seks.

„An­ge­la Al­lik pais­tis sil­ma sel­le­ga, et ka ko­roo­na ajal hoi­dis oma op­ti­mis­mi ja po­si­tiiv­su­se­ga TO­RE rin­gi Raa­si­kul elus ja koo­li­tas uu­si to­re­kaid. Te­ma rin­gi liik­med on ala­ti ol­nud vä­ga ak­tiiv­sed, osa­le­nud su­ve­koo­li kor­ral­da­mi­sel, mõ­ned aas­tad ta­ga­si vii­sid lä­bi aas­ta­kon­ve­rent­si,“ rää­kis Epp Prii­mä­gi.

Keh­ra TO­RE rin­gist sir­gu­nud su­ve­koolis kuld­käi­ja, möö­du­nud aas­tal Keh­ra güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­nud Jaan Viir­mann on su­ve­koo­lis käi­nud ala­tes 6. klas­sist igal aas­tal. Epp Prii­mä­gi: „Esial­gu oli ta väi­ke poiss, kes liht­salt osa­les, siis hak­kas ka ise su­ve­koo­li kor­ral­da­ma. Jaan on vä­ga ra­hu­lik, os­kab pin­geid ma­ha võt­ta.“

An­ge­la Al­lik on TO­RE ju­hen­da­ja ol­nud küm­me­kond aas­tat. Ta ju­tus­tas, et olid TO­RE ju­ha­tu­se prae­gu­se esi­me­he Mar­ju Jaa­ni­mäega kur­su­se­kaas­la­sed ning hak­kas te­malt TO­RE te­ge­vu­se koh­ta uu­ri­ma.

„TO­RE mõt­te­viis tun­dus vä­ga inim­lik, see võiks ol­la osa­ke meist kõi­gist. TO­RE on tu­giõ­pi­las­te lii­ku­mi­ne, kuid tei­si saab toe­ta­da ja ai­da­ta vaid vaim­selt tu­gev ini­me­ne. TO­RE mee­to­di­te kau­du saa­vad noo­red end avas­ta­da ja tund­ma õp­pi­da, et saa­da tu­ge­vaks,“ üt­les An­ge­la Al­lik.

Ta li­sas, et Raa­si­ku TO­RE ring on koos käi­nud kor­ra nä­da­las, rää­gi­tak­se-arut­le­tak­se eri tee­ma­del, män­gi­tak­se tee­ma­ko­ha­seid män­ge: „Tee­mad, mi­da kä­sit­le­me on mär­ka­mi­ne, kuu­la­mi­ne, tun­ne­test rää­ki­mi­ne, ka emot­sioo­nid, kiu­sa­mi­ne, mees­kon­na­töö. Is­tu­me rin­gis, kõik aval­da­vad oma ar­va­must. Har­ju­ta­me-õpi­me se­da­si vä­ga pal­ju suht­le­ma ja en­nast väl­jen­da­ma“

Aas­ta ju­hen­da­ja tii­tel tu­li An­ge­la Al­li­ku­le ül­la­tu­se­na: „Ilm­selt oli üks põh­jus see, et vaa­ta­ma­ta ko­roo­na­le jät­ka­si­me oma rin­gi­ga te­ge­vust. Kui ilm lu­bas, te­gi­me vest­lus­rin­gi õues, oli­me mas­ki­des ja is­tu­si­me ka­he­meet­ris­te va­he­de­ga, te­gi­me tun­de ka in­ter­ne­tis. Kui­gi õp­peaeg ve­nis li­gi ka­he­le aas­ta­le, jõud­si­me nen­de noor­te­ga det­semb­ris lõ­pu­ni.“

Jaan Viir­mann, kes õpib nüüd Tar­tu Üli­koo­lis, sat­tus Keh­ra koo­li TO­RE rin­gi 2015. aas­tal tä­nu klas­si­ven­da­de kut­se­le. Läks ja jäi: „2016 käi­sin esi­mest kor­da kon­ve­rent­sil ja vä­ga meel­dis. Koos olid noo­red üle Ees­ti, sain pal­ju uu­si sõp­ru ja tut­ta­vaid. Ne­mad on­gi mind TO­REs nii kaua hoid­nud. Ka su­ve­koo­lis olen igal aas­tal käi­nud, see on saa­nud just­kui elu osaks. Su­ve­kool kes­tab kolm päe­va, seal on töö­toad, mees­kon­na­män­gud, stii­li­peod.“

Kui 2019. aas­tal kut­sus An­ge­la Al­lik Keh­ra to­re­kaid ap­pi aas­ta­kon­ve­rent­si kor­ral­da­ma, läks ka Jaan Viir­mann. Kolm eel­mist aas­tat oli ta su­ve­koo­li kor­ral­dus­mees­kon­nas: „Olin su­ve­koo­lis näi­nud, et kor­ral­da­ja­te hul­gas on sa­ma­su­gu­sed noo­red, siis mõt­le­sin, et võik­sin ka proo­vi­da ja kan­di­dee­ri­sin.“

Kui aas­ta­kon­ve­rent­sil oli TO­RE uue ju­ha­tu­se va­li­mi­ne, esi­ta­ti kan­di­daa­diks ka Jaan Viir­mann, kuid ta loo­bus: „TO­RE liik­meks jään siis­ki eda­si ning olen val­mis ai­ta­ma, kui mu abi va­ja­tak­se. Soo­vi­tan TO­REt kõi­gi­le noor­te­le, see on noor­te­le vä­ga aren­dav. Mi­na olin noo­re­ma­na vä­ga arg ja ta­ga­si­hoid­lik, esi­ne­da ei jul­ge­nud, TO­RE on mind pal­ju ava­nud ja aren­da­nud.“