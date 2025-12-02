Kolmapäeva, 26. novembri õhtul kirjutasid Anija vallas võimuliidu moodustanud valimisliidu Anija Ühendus ja Eesti Keskerakonna esindajad vallamaja saalis alla koostöökokkuleppele. Anija vallavolikogu uues koosseisus on koalitsioon 12liikmeline – Anija Ühendusest on 19liikmelisest volikogus 8 ja Keskerakonnast 4 liiget.
Koostöökokkuleppele kirjutasid esimesena alla senine vallavanem Riivo Noor Anija Ühendusest ning Eesti Keskerakonnast volikogu eelmise koosseisu esimees ja neljapäeval taas volikogu juhtima valitud Jaanus Kalev. Anija Ühendusest allkirjastasid leppe lisaks vallavanemale veel uude volikokku valitud Margus Nõlvak, Meeli Kuul, Ranno Soots, Priit Raudkivi, Anne Oruaas, Rene Kaalo, Ingrid Järmut ja Riivo Noore asendusliikmena volikogu liikmeks kinnitatud Erik Jüriöö. Eesti Keskerakonnast kirjutasid leppele alla ka uue volikogu liikmed Inga Leoke-Bosenko, Hannes Pikkel ja Jüri Lillsoo.
Margus Nõlvak Anija Ühendusest tänas Eesti Keskerakonna Anija piirkonna liikmeid konstruktiivsete läbirääkimiste eest.
„Oli emotsiooni, oli kirge, oli arutelusid,“ sõnas ta.
Margus Nõlvak selgitas, et koostöölepe koostati Anija Ühenduse ja Keskerakonna nimekirja valimisprogrammide põhjal: „Otsisime meie programmidest ühisosa ja püüdsime välja tuua kõige olulisema. Jätsime leppest välja sõnad „parendame“, „arendame“, „edendame“ ja „juhime“, mis ei tähenda, et me kõike seda ei teeks. Leppesse said kirja võimalikult suured ning nii-öelda käega katsutavad ja mõõdetavad tegevused. Kindlasti ei sea lepe piire sellele, mida veel võiksime ära teha. Me ei ole plaanitavatele tegevustele pannud külge hinnasilte, kuid usume, et jõuame koostööleppes kirjeldatu ellu viia.“
Jaanus Kalev Keskerakonnast lausus, et kokkulangevusi koalitsiooni kahe osapoole programmides oli palju.
„Oleme ju neli aastat volikogus koos tööd teinud ning nii Anija Ühendus kui meie osalesime valla arengukava koostamisel. Selle tegemisel olime juba nii-öelda nukid maha lihvinud ja vaidlemised ära vaielnud,“ ütles ta.
Senist head koostööd nimetasid Anija Ühenduse ja Keskerakonna esindajad ka põhjusena, miks otsustati valla juhtimist sama võimuliiduga jätkata.
„Nagu meie nimekirja liige Hannes Pikkel on varem öelnud – pole mõtet toimivat asja lõhkuda. Kui meie koostöö on siiamaani klappinud, siis läheme koos edasi,“ märkis Jaanus Kalev.
Eesti suurim sünnitoetus ning uus spordi- ja kultuurikeskus
Anija valla koalitsiooni esindajad tõid koostööleppest esimesena välja sünnitoetuse tõusu 800 eurolt 1200 eurole. See oli Keskerakonna nimekirja valimislubadus. Praegu makstakse sünnitoetust kahes osas – 400 eurot pärast lapse sündi ning 400 eurot aasta pärast, lisanduvat 400 eurot hakatakse maksma veel aasta hiljem. „Sellega soovime siduda pere Anija valda vähemalt kolmeks aastaks,“ põhjendas Jaanus Kalev.
Anija Ühenduse ettepanekul taastatakse juubelitoetused eakatele vallaelanikele. Varem said vallaelanikud alates 70. eluaastast iga juubeli puhul sünnipäevatoetust, eelmisest aastast see pingelise eelarve tõttu kaotati, praegu makstakse sünnipäevatoetust vaid 100. eluaasta täitumisel. Riivo Noor kinnitas, et eakate juubilaride toetus taastatakse 2026. aastal.
Kõige suurema investeeringuna on koostööleppes Kehrasse uue spordisaali-kultuurimaja rajamine. See oli kirjas nii Anija Ühenduse kui Keskerakonna valimisprogrammis. Margus Nõlvak rõhutas, nad ei luba, et multifunktsionaalne keskus on nelja aasta pärast valmis, kuid kindlasti alustatakse selle ettevalmistamist – valitakse asukoht, töötatakse välja hoone kontseptsioon ja rahastusmudel, tellitakse projekt. Riivo Noor lisas, et spordi- ja kultuurikeskuse valmimine alanud valimisperioodil on reaalne vaid juhul, kui leitakse koostööpartner või välisrahastus.
Volikogu aseesimehe koht opositsioonile
Anija Ühenduse ja Keskerakonna koostööleppes ei ole kirjas volikogu ja komisjonide ning vallavalitsuse valitavate ametikohtade jaotust, nagu pannakse enamasti kirja koalitsioonilepetesse. Siiski on omavahel läbi räägitud, et koalitsiooni volikogu esimehe kandidaat on Jaanus Kalev Keskerakonna nimekirjast ja vallavanema kandidaat Riivo Noor Anija Ühendusest. Volikogu aseesimehe kohta pakuti Marek Suigile opositsiooni jäänud valimisliidust Uuenev Anija Vald, kellel on volikogus 5 kohta. 2 kohta on EKRE-l.
„Kuigi koostööleping sõlmiti kahe nimekirja vahel, siis volikogus soovime koostööd teha kõigiga,“ lausus Ranno Soots Anija Ühendusest.
Jaanus Kalev lisas: „Soovime valla juhtimisse kaasata kõiki volikokku valituid, oleme ju kõik Anija valla huvide eest väljas.“
Koalitsioon on teinud Uuenevale Anija Vallale ettepaneku, et ka haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valitakse nende esindaja. Revisjonikomisjoni juhtimist pakub võimuliit EKRE-le.
Volikogu juurde on kavas moodustada kokku 6 komisjoni, lisaks hariduskomisjonile ja revisjonikomisjonile veel arengu- ja eelarvekomisjon, majandus- ja keskkonnakomisjon, kultuuri- ja kogukonnakomisjon ning sotsiaalkomisjon.
Pärast volikogu esimest istungit, mis toimus neljapäeval, 27. novembril, märkis opositsiooni jäänud valimisliit Uuenev Anija Vald oma Facebooki lehel, et volikogus nähakse esimesi samme suurema kaasamise ja ühise tegutsemise suunas.