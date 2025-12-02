Kol­ma­päe­va, 26. no­vemb­ri õh­tul kir­ju­ta­sid Ani­ja val­las või­mu­lii­du moo­dus­ta­nud va­li­mis­lii­du Ani­ja Ühen­dus ja Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na esin­da­jad val­la­ma­ja saa­lis al­la koos­töö­kok­ku­lep­pele. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu uues koos­sei­sus on koa­lit­sioon 12liik­me­li­ne – Ani­ja Ühen­du­sest on 19liik­me­li­sest vo­li­ko­gus 8 ja Kes­ke­ra­kon­nast 4 lii­get.

Koos­töö­kok­ku­lep­pe­le kir­ju­ta­sid esi­me­se­na al­la se­ni­ne val­la­va­nem Rii­vo Noor Ani­ja Ühen­du­sest ning Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su esi­mees ja nel­ja­päe­val taas vo­li­ko­gu juh­ti­ma va­li­tud Jaa­nus Ka­lev. Ani­ja Ühen­du­sest all­kir­jas­ta­sid lep­pe li­saks val­la­va­ne­ma­le veel uu­de vo­li­kok­ku va­li­tud Mar­gus Nõl­vak, Mee­li Kuul, Ran­no Soots, Priit Raud­ki­vi, An­ne Oruaas, Re­ne Kaa­lo, Ing­rid Jär­mut ja Rii­vo Noo­re asen­dus­liik­me­na vo­li­ko­gu liik­meks kin­ni­ta­tud Erik Jü­riöö. Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast kir­ju­ta­sid lep­pe­le al­la ka uue vo­li­ko­gu liik­med In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Han­nes Pik­kel ja Jü­ri Lill­soo.

Mar­gus Nõl­vak Ani­ja Ühen­du­sest tä­nas Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na Ani­ja piir­kon­na liik­meid konst­ruk­tiiv­se­te lä­bi­rää­ki­mis­te eest.

„Oli emot­sioo­ni, oli kir­ge, oli aru­te­lu­sid,“ sõ­nas ta.

Mar­gus Nõl­vak sel­gi­tas, et koos­töö­le­pe koos­ta­ti Ani­ja Ühen­du­se ja Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja va­li­misp­rog­ram­mi­de põh­jal: „Ot­si­si­me meie prog­ram­mi­dest ühi­so­sa ja püüd­si­me väl­ja tuua kõi­ge olu­li­se­ma. Jät­si­me lep­pest väl­ja sõ­nad „pa­ren­da­me“, „aren­da­me“, „eden­da­me“ ja „ju­hi­me“, mis ei tä­hen­da, et me kõi­ke se­da ei teeks. Lep­pes­se said kir­ja või­ma­li­kult suu­red ning nii-öel­da käe­ga kat­su­ta­vad ja mõõ­de­ta­vad te­ge­vu­sed. Kind­las­ti ei sea le­pe pii­re sel­le­le, mi­da veel võik­si­me ära teha. Me ei ole plaa­ni­ta­va­te­le te­ge­vus­te­le pan­nud kül­ge hin­na­sil­te, kuid usume, et jõuame koos­töö­lep­pes kirjeldatu ellu viia.“

Jaa­nus Ka­lev Kes­ke­ra­kon­nast lau­sus, et kok­ku­lan­ge­vu­si koa­lit­sioo­ni ka­he osa­poo­le prog­ram­mi­des oli pal­ju.

„Ole­me ju ne­li aas­tat vo­li­ko­gus koos tööd tei­nud ning nii Ani­ja Ühen­dus kui meie osa­le­si­me val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel. Sel­le te­ge­mi­sel oli­me ju­ba nii-öel­da nu­kid ma­ha lih­vi­nud ja vaid­le­mi­sed ära vaiel­nud,“ üt­les ta.

Se­nist head koos­tööd ni­me­ta­sid Ani­ja Ühen­du­se ja Kes­k­era­kon­na esin­da­jad ka põh­ju­se­na, miks ot­sus­ta­ti val­la juh­ti­mist sa­ma või­mu­lii­du­ga jät­ka­ta.

„Na­gu meie ni­me­kir­ja lii­ge Han­nes Pik­kel on va­rem öel­nud – po­le mõ­tet toi­mi­vat as­ja lõh­ku­da. Kui meie koos­töö on siia­maa­ni klap­pi­nud, siis lä­he­me koos eda­si,“ mär­kis Jaa­nus Ka­lev.

Ees­ti suu­rim sün­ni­toe­tus ning uus spor­di- ja kul­tuu­ri­kes­kus

Ani­ja val­la koalitsiooni esin­da­jad tõid koos­töö­lep­pest esi­me­se­na väl­ja sün­ni­toe­tu­se tõu­su 800 eu­rolt 1200 eu­ro­le. See oli Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja va­li­mis­lu­ba­dus. Prae­gu maks­tak­se sün­ni­toe­tust ka­hes osas – 400 eu­rot pä­rast lap­se sün­di ning 400 eu­rot aas­ta pä­rast, li­san­du­vat 400 eu­rot ha­ka­tak­se maks­ma veel aas­ta hil­jem. „Sel­le­ga soo­vi­me si­du­da pe­re Ani­ja val­da vä­he­malt kol­meks aas­taks,“ põh­jen­das Jaa­nus Ka­lev.

Ani­ja Ühen­du­se et­te­pa­ne­kul taas­ta­tak­se juu­be­li­toe­tu­sed ea­ka­te­le val­lae­la­ni­ke­le. Va­rem said val­lae­la­ni­kud ala­tes 70. eluaas­tast iga juu­be­li pu­hul sün­ni­päe­va­toe­tust, eel­mi­sest aas­tast see pin­ge­li­se ee­lar­ve tõt­tu kao­ta­ti, prae­gu maks­tak­se sün­ni­päe­va­toe­tust vaid 100. eluaas­ta täi­tu­mi­sel. Rii­vo Noor kin­ni­tas, et ea­ka­te juu­bi­la­ri­de toe­tus taas­ta­tak­se 2026. aas­tal.

Kõi­ge suu­re­ma in­ves­tee­rin­gu­na on koos­töö­lep­pes Keh­ras­se uue spor­di­saa­li-kul­tuu­ri­ma­ja ra­ja­mi­ne. See oli kir­jas nii Ani­ja Ühen­du­se kui Kes­ke­ra­kon­na va­li­misp­rog­ram­mis. Mar­gus Nõl­vak rõ­hu­tas, nad ei lu­ba, et mul­ti­funkt­sio­naal­ne kes­kus on nel­ja aas­ta pä­rast val­mis, kuid kind­las­ti alus­ta­tak­se sel­le et­te­val­mis­ta­mist – va­li­tak­se asu­koht, töö­ta­tak­se väl­ja hoo­ne kont­sept­sioon ja ra­has­tus­mu­del, tel­li­tak­se pro­jekt. Rii­vo Noor li­sas, et spor­di- ja kul­tuu­ri­kes­ku­se val­mi­mi­ne ala­nud va­li­mis­pe­rioo­dil on reaal­ne vaid ju­hul, kui lei­tak­se koos­töö­part­ner või vä­lis­ra­has­tus.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he koht opo­sit­sioo­ni­le

Ani­ja Ühen­du­se ja Kes­ke­ra­kon­na koos­töö­lep­pes ei ole kir­jas vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de ning val­la­va­lit­su­se va­li­ta­va­te ame­ti­koh­ta­de jao­tust, na­gu pan­nak­se ena­mas­ti kir­ja koa­lit­sioo­ni­le­pe­tes­se. Siis­ki on oma­va­hel lä­bi rää­gi­tud, et koa­lit­sioo­ni vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Jaa­nus Ka­lev Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast ja val­la­va­ne­ma kan­di­daat Rii­vo Noor Ani­ja Ühen­du­sest. Vo­li­ko­gu asee­si­me­he koh­ta pa­ku­ti Ma­rek Sui­gi­le opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­lii­dust Uue­nev Ani­ja Vald, kel­lel on vo­li­ko­gus 5 koh­ta. 2 koh­ta on EK­RE-l.

„Kui­gi koostöö­le­ping sõl­mi­ti ka­he ni­me­kir­ja va­hel, siis vo­li­ko­gus soo­vi­me koos­tööd te­ha kõi­gi­ga,“ lau­sus Ran­no Soots Ani­ja Ühen­du­sest.

Jaa­nus Ka­lev li­sas: „Soo­vi­me val­la juh­ti­mis­se kaa­sa­ta kõi­ki vo­li­kok­ku va­li­tuid, ole­me ju kõik Ani­ja val­la hu­vi­de eest väl­jas.“

Koa­lit­sioon on tei­nud Uue­ne­va­le Ani­ja Val­la­le et­te­pa­ne­ku, et ka ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­tak­se nen­de esin­da­ja. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni juh­ti­mist pa­kub või­mu­liit EK­RE-le.

Vo­li­ko­gu juur­de on ka­vas moo­dus­ta­da kok­ku 6 ko­mis­jo­ni, li­saks ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni­le ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le veel aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon, ma­jan­dus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jon, kul­tuu­ri- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jon ning sot­siaal­ko­mis­jon.

Pä­rast vo­li­ko­gu esi­mest is­tun­git, mis toi­mus nel­ja­päe­val, 27. no­vemb­ril, mär­kis opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­lii­t Uue­nev Ani­ja Vald oma Fa­ce­boo­ki le­hel, et vo­li­ko­gus nä­hak­se esi­me­si sam­me suu­re­ma kaa­sa­mi­se ja ühi­se te­gut­se­mi­se suu­nas.