Sõnumitoojas 3. detsembril

- Harjumaa aasta tegijate tunnustuspidu oli Siidrifarmis;
- Arenduskoda sai Lahemaa piirkonnale taas Europarc kestliku turismi sertifikaadi;
- Ansambel Lahemaa Rahwamuusikud tähistas 50. sünnipäeva;
- Vallavalitsus valis Kuusalu ja Loksa eriliinide vedajateks Tulisilma ja Revalialinki;
- Seminar Kahala järve piirkonna arendamiseks;
- Anija Ühendus ja Eesti Keskerakond allkirjastasid koostööleppe;
- Anija vallavolikogu esimeheks valiti taas JAANUS KALEV;
- Valimisliit ANIJA ÜHENDUS ja EESTI KESKERAKOND KOOSTÖÖKOKKULEPE;
- Noortekogu korraldas Kehras taas pallimängude öö;
- Anija Valla Spordimaailma juht on EGER KARUSE;
- RIIVO NOOR, ILSIA VÄLI ja HELI TENSLIND pälvivad HOLMERi;
- KIK toetab Raasiku valla jäätmejaama laiendamist 329 000 euroga;
- Aruküla koolitüdrukud esitasid rahvamaja ees jõuluetenduse;
- Lumepallisupi valmistamise võistlus;
- Loksa volikogu juhid valitud.
