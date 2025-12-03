Sõnumitoojas 3. detsembril

  • Harjumaa aasta tegijate tunnustuspidu oli Siidrifarmis;
  • Arenduskoda sai Lahemaa piirkonnale taas Europarc kestliku turismi sertifikaadi;
  • Ansambel Lahemaa Rahwamuusikud tähistas 50. sünnipäeva;
  • Vallavalitsus valis Kuusalu ja Loksa eriliinide vedajateks Tulisilma ja Revalialinki;
  • Seminar Kahala järve piirkonna arendamiseks;
  • Anija Ühendus ja Eesti Keskerakond allkirjastasid koostööleppe;
  • Anija vallavolikogu esimeheks valiti taas JAANUS KALEV;
  • Valimisliit ANIJA ÜHENDUS ja EESTI KESKERAKOND KOOSTÖÖKOKKULEPE;
  • Noortekogu korraldas Kehras taas pallimängude öö;
  • Anija Valla Spordimaailma juht on EGER KARUSE;
  • RIIVO NOOR, ILSIA VÄLI ja HELI TENSLIND pälvivad HOLMERi;
  • KIK toetab Raasiku valla jäätmejaama laiendamist 329 000 euroga;
  • Aruküla koolitüdrukud esitasid rahvamaja ees jõuluetenduse;
  • Lumepallisupi valmistamise võistlus;
  • Loksa volikogu juhid valitud.

