Lau­päe­val toi­mu­nud tal­gu­tel püs­ti­ta­ti Ani­ja mõi­sa par­ki pui­dust aia­ma­ja, mil­les ha­ka­tak­se pak­ku­ma api- ehk me­si­las­te­raa­piat.

Ani­ja mõi­sa prog­ram­mi­juht Kad­ri Raud­ki­vi rää­kis, et idee vis­kas paar aas­tat ta­ga­si õh­ku Keh­ra kü­las Mar­di ta­lus elav me­si­nik Hei­ki Kruu­sa­lu, kel­le­ga mõi­sa seob pi­kem koos­töö – mõi­sa­par­gis on te­ma 8 me­si­ta­ru, sealt ko­gu­tud mett müüak­se su­ve­nii­ri­na mõi­sa kin­gi­poes.

„Ees­tis on api­te­raa­pia vä­ga vä­he le­vi­nud. Hei­ki Kruu­sa­lu on me­si­ni­ku­na sel­le­ga roh­kem kok­ku puu­tu­nud. Lee­dus, Uk­rai­nas, Slo­vee­nias on see vä­ga tun­tud,“ üt­les Kad­ri Raud­ki­vi.

Me­si­las­te­raa­pia ma­ja­de vä­lis­sei­nas on me­si­ta­rud ning me­si­las­te te­ki­ta­tud su­mi­nal, ker­gel vib­rat­sioo­nil ning ta­ruõ­hul ja -lõh­nal on ma­jas vii­bi­va­te­le ini­mes­te­le te­raa­pi­li­ne mõ­ju. Su­min mõ­jub lõõ­gas­ta­valt ja an­ti­dep­res­siiv­selt, ta­ruõhk so­bib in­ha­lat­sioo­niks, me­si­las­te tii­va­vi­bu­tus­test tu­lev he­li te­ki­tab mik­ro­vib­rat­sioo­ni, mil on vib­ro­mas­saaži toi­me. Api­te­raa­pia pa­ran­dab ka im­muun­süs­tee­mi ja ve­re­rin­get, ai­tab nii kõr­ge kui ma­da­la ve­re­rõ­hu kor­ral.

Kad­ri Raud­ki­vi sõ­nul tun­dus idee põ­nev ja vä­ga so­biv täien­da­ma Ani­ja mõi­sa­par­gi õp­pe­ra­da „Meel­te ja ko­ge­mus­te tee“: „Hei­ki Kruu­sa­lu jaoks on hu­vi­tav väl­ja­kut­se see, et me­si­las­pe­re­de hool­da­mi­ne api­te­raa­pia ma­ja­des on ta­va­pä­ra­sest eri­nev, seal ei saa pe­re­del las­ta kas­va­da nii suu­reks na­gu ta­va­lis­tes ta­ru­des. Ku­na Hei­ki on ka Ida-Har­ju me­sin­dusk­lu­bi eest­ve­da­ja, saab ta meie te­raa­pia­ma­ja me­si­las­te­ga te­ge­le­des se­da ka Ees­ti teis­te­le me­si­ni­ke­le tut­vus­ta­da ja nei­le ko­ge­mu­si ja­ga­da.“

Me­si­las­te­raa­pia ma­ja ra­ja­mi­seks kir­ju­tas sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus koos­töös Mar­di ta­lu­ga ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja taot­lus­voo­ru. Lea­der prog­ram­mist toe­ta­ti ma­ja ost­mist ja si­sus­ta­mist ning me­si­las­te­raa­piat tut­vus­ta­va­te koo­li­tus­te ja in­fo­päe­va­de kor­ral­da­mist 7729,99 eu­ro­ga.

