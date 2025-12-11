Anija mõisa aida saalist sai seitsmeks päevaks jõulumaa

Eel­mi­sel nä­da­lal Ani­ja mõi­sa ai­das ava­tud jõu­lu­maad kü­las­tas 7 päe­va jook­sul li­gi 1000 inimest.

Ai­da suur saal oli kau­nis­ta­tud elekt­ri­lam­pi­de­ga. Sei­nas ää­res, kus kont­ser­ti­de ajal on la­va, oli jõu­lu­maa puhul vär­vi­li­ne ho­bu­van­ker, sel­le kõr­val kuu­se­puu ja kin­gi­pa­kid. Uk­se­pool­ses sei­nas oli kuu­se­mets, kuus­ke­de va­hel kin­gi­pak­ke täis saan, sel­le juu­res kelk ja puu­riit. Tei­ses sei­nas ot­se uk­se juu­res oli sa­mu­ti suur puu­riit, kuu­sed ning saan, puu­pak­ku­dest see­ne­ke­sed, vil­ja­ko­tid ja -kas­tid ning ho­bu­kaa­rik. Jõu­lu­maa­le li­sa­sid maa­lä­he­dust veel ho­bus­te ran­gid, va­na kirst, põ­hu­pal­lid. Ai­da ees õues olid pä­ris lam­bad.

Jõu­lu­maa prog­ram­mi kuu­lus eten­dus, mil­les olid kaks te­ge­last – mõi­sap­rei­li An­na Hed­wig ning koe­ra­poiss Jaan, kes unis­tas Sak­sa­maa­le tsir­ku­sear­tis­tiks mi­ne­mi­sest. Um­bes poo­le­tun­ni­se eten­du­se ajal näi­tas ta sel­leks õpi­tud os­ku­si – žong­lee­ris pal­li­de­ga, sõi­tis ühe­rat­ta­li­se­ga, te­gi must­kuns­ti ja muud­ki. Eten­dus tip­nes jõu­lu­va­na tu­le­ku­ga. Te­mal oli iga­le kü­la­li­se­le Keh­ra Pa­ga­ri suur pi­par­kook. Mõi­sap­rei­lit män­gis Re­gi­na Pen­ter, koe­ra­pois­si Er­ki Pen­ter, jõu­lu­va­na oli Han­do Jõh­vik.

Rae val­las ela­va peo­ju­hist Re­gi­na Pen­te­ri ja te­ma abi­kaa­sa­ga te­gi Ani­ja mõis koos­tööd ka eel­mi­sel aas­tal, siis män­gis Er­ki Pen­ter mõi­sa­här­rat. Prog­ram­mi­juht Kad­ri Raud­ki­vi üt­les, et jõu­lue­ten­du­se süžee­lii­ni ja te­ge­la­sed pa­kub igal aas­tal väl­ja mõi­sa­pe­re, sest soov on, et need olek­sid mõisaelu-teemalised.

„Sot­siaal­mee­diast oli sil­ma jää­nud, et Er­ki on vä­gev ak­ro­baat ning kui nä­gin, et ta sõi­dab ka ühe­rat­ta­li­se­ga, siis oli sel­ge, et siit peab üks viguriga koe­ra­poi­si tee­ma tu­le­ma. Sööt­si­me paar ideed et­te ning Re­gi­na ja Er­ki mõt­le­sid eten­du­se sõ­na­li­se osa. Meie soov oli, et see oleks õpet­lik ja lap­si kaa­sav,“ rää­kis Kad­ri Raud­ki­vi.

Loe pikemalt 10. detsembri Sõnumitoojast.