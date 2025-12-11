Anija mõisa aida saalist sai seitsmeks päevaks jõulumaa

Eelmisel nädalal Anija mõisa aidas avatud jõulumaad külastas 7 päeva jooksul ligi 1000 inimest.
Aida suur saal oli kaunistatud elektrilampidega. Seinas ääres, kus kontsertide ajal on lava, oli jõulumaa puhul värviline hobuvanker, selle kõrval kuusepuu ja kingipakid. Uksepoolses seinas oli kuusemets, kuuskede vahel kingipakke täis saan, selle juures kelk ja puuriit. Teises seinas otse ukse juures oli samuti suur puuriit, kuused ning saan, puupakkudest seenekesed, viljakotid ja -kastid ning hobukaarik. Jõulumaale lisasid maalähedust veel hobuste rangid, vana kirst, põhupallid. Aida ees õues olid päris lambad.
Jõulumaa programmi kuulus etendus, milles olid kaks tegelast – mõisapreili Anna Hedwig ning koerapoiss Jaan, kes unistas Saksamaale tsirkuseartistiks minemisest. Umbes pooletunnise etenduse ajal näitas ta selleks õpitud oskusi – žongleeris pallidega, sõitis üherattalisega, tegi mustkunsti ja muudki. Etendus tipnes jõuluvana tulekuga. Temal oli igale külalisele Kehra Pagari suur piparkook. Mõisapreilit mängis Regina Penter, koerapoissi Erki Penter, jõuluvana oli Hando Jõhvik.
Rae vallas elava peojuhist Regina Penteri ja tema abikaasaga tegi Anija mõis koostööd ka eelmisel aastal, siis mängis Erki Penter mõisahärrat. Programmijuht Kadri Raudkivi ütles, et jõuluetenduse süžeeliini ja tegelased pakub igal aastal välja mõisapere, sest soov on, et need oleksid mõisaelu-teemalised.
„Sotsiaalmeediast oli silma jäänud, et Erki on vägev akrobaat ning kui nägin, et ta sõidab ka üherattalisega, siis oli selge, et siit peab üks viguriga koerapoisi teema tulema. Söötsime paar ideed ette ning Regina ja Erki mõtlesid etenduse sõnalise osa. Meie soov oli, et see oleks õpetlik ja lapsi kaasav,“ rääkis Kadri Raudkivi.
