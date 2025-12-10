Möödunud reedel, 5. detsembril tutvustasid haridus- ja teadusministeeriumi töötajad veebikohtumisel Aruküla põhikooli direktori Avo Mölsi ning Raasiku vallavalitsuse esindajatega haldusjärelevalve õiendit, mis koostati koolis oktoobris toimunud järelevalve põhjal.
Ministeerium algatas Aruküla kooli ja kooli pidaja ehk vallavalitsuse tegevuse üle järelevalve, kui oli saanud lapsevanematelt kooli kohta kaebusi. Need olid ajendatud teemast, mille kohta andis suvel hinnangu õiguskantsler – Aruküla kooli 3. kooliastme õpilaste keskmise hinde alusel õpirühmadesse jaotamisest. Sellist jaotust kasutatakse koolis kolmandat aastat. Käesoleval õppeaastal on kooli 8. ja 9. klassid jagatud eelmise õppeaasta kõigi ainete keskmise hinde alusel kolme õpirühma, esimeses on kõige madalama, kolmandas kõige kõrgema kõigi õppeainete keskmise hindega õpilased. Õiguskantsleri hinnang oli, et õpilaste keskmise hinde järgi rühmadesse jagamine ei ole seadusega kooskõlas.
Ka ministeeriumi järelevalveosakonna rohkem kui 20leheküljelises õiendis on öeldud, et õpilasi selliselt õpirühmadesse jagada ei ole lubatud.
„Koolis peavad kõik õpilased olema võrdselt koheldud ning mistahes õppekorralduslikud meetmed ei tohi luua võimalusi kellegi õiguste riiveks,“ on õiendis.
Lisatud on, et järelevalves kogutud ütluste põhjal on kool niinimetatud nõrgematesse õpperühmadesse määratud õpilastele tekitanud sellega väga suurt ja korvamatut kahju – neil on alavääristamise ja sildistamise tõttu langenud eneseusk ja enesehinnang ning õpimotivatsioon.
Kuna järelevalve hinnangul on õpirühmade moodustamine Aruküla koolis toimunud õigusvastaselt, tuleb õigusvastane tegevus Raasiku vallavalitsusele tehtud ettekirjutuse järgi kohe lõpetada. Selle tähtajaks on määratud 1. jaanuar 2026. Kooli direktoril tuleb muuhulgas tagada neile õpilastele nõustamine ja igakülgne toetamine, sest õpirühmades õppimine on järelevalve hinnangul olnud õpilaste vaimsele tervisele kahjulik.
