Möö­du­nud ree­del, 5. det­semb­ril tut­vus­ta­sid ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi töö­ta­jad vee­bi­koh­tu­mi­sel Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­to­ri Avo Möl­si ning Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga hal­dus­jä­re­le­val­ve õien­dit, mis koos­ta­ti koo­lis ok­toob­ris toi­mu­nud jä­re­le­val­ve põh­jal.

Mi­nis­tee­rium al­ga­tas Aru­kü­la koo­li ja koo­li pi­da­ja ehk val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se üle jä­re­le­val­ve, kui oli saa­nud lap­se­va­ne­ma­telt koo­li koh­ta kae­bu­si. Need olid ajen­da­tud tee­mast, mil­le koh­ta an­dis su­vel hin­nan­gu õi­gus­kants­ler – Aru­kü­la koo­li 3. koo­liast­me õpi­las­te kesk­mi­se hin­de alu­sel õpi­rüh­ma­des­se jao­ta­mi­sest. Sel­list jao­tust ka­su­ta­tak­se koo­lis kol­man­dat aas­tat. Käe­so­le­val õp­peaas­tal on koo­li 8. ja 9. klas­sid ja­ga­tud eel­mi­se õp­peaas­ta kõi­gi ai­ne­te kesk­mi­se hin­de alu­sel kol­me õpi­rüh­ma, esi­me­ses on kõi­ge ma­da­la­ma, kol­man­das kõi­ge kõr­ge­ma kõi­gi õp­peai­ne­te kesk­mi­se hin­de­ga õpi­la­sed. Õi­gus­kants­leri hin­nan­g oli, et õpi­las­te kesk­mi­se hin­de jär­gi rüh­ma­des­se ja­ga­mi­ne ei ole sea­du­se­ga koos­kõ­las.

Ka mi­nis­tee­riu­mi jä­re­le­val­ve­o­sa­kon­na roh­kem kui 20­le­hekül­je­li­ses õien­dis on öel­dud, et õpi­la­si sel­li­selt õpi­rüh­ma­des­se ja­ga­da ei ole lu­ba­tud.

„Koo­lis pea­vad kõik õpi­la­sed ole­ma võrd­selt ko­hel­dud ning mis­ta­hes õp­pe­kor­ral­dus­li­kud meet­med ei to­hi luua või­ma­lu­si kel­le­gi õi­gus­te rii­veks,“ on õien­dis.

Li­sa­tud on, et jä­re­le­val­ves ko­gu­tud üt­lus­te põh­jal on kool nii­ni­me­ta­tud nõr­ge­ma­tes­se õp­pe­rüh­ma­des­se mää­ra­tud õpi­las­te­le te­ki­ta­nud sel­le­ga vä­ga suurt ja kor­va­ma­tut kah­ju – neil on ala­vää­ris­ta­mi­se ja sil­dis­ta­mi­se tõt­tu lan­ge­nud ene­seusk ja ene­se­hin­nang ning õpi­mo­ti­vat­sioon.

Ku­na jä­re­le­val­ve hin­nan­gul on õpi­rüh­ma­de moo­dus­ta­mi­ne Aru­kü­la koo­lis toi­mu­nud õi­gus­vas­ta­selt, tu­leb õi­gus­vas­ta­ne te­ge­vus Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le teh­tud et­te­kir­ju­tu­se jär­gi ko­he lõ­pe­ta­da. Sel­le täh­ta­jaks on mää­ra­tud 1. jaa­nuar 2026. Koo­li di­rek­to­ril tu­leb muu­hul­gas ta­ga­da nei­le õpi­las­te­le nõus­ta­mi­ne ja iga­külg­ne toe­ta­mi­ne, sest õpi­rüh­ma­des õp­pi­mi­ne on jä­re­le­val­ve hin­nan­gul ol­nud õpi­las­te vaim­se­le ter­vi­se­le kah­ju­lik.

