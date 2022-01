Ani­ja Lions klu­bi va­lis val­la 2021. aas­ta ini­me­seks val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu en­di­se di­rek­to­ri Tii­na Nõl­va­ku. Aas­ta ini­me­se tiit­li saa­ja kuu­lu­ta­ti väl­ja ree­del, 21. jaa­nua­ril Ani­ja mõi­sa­koh­vi­kus toimunud Lions klu­bi pi­du­li­kul kok­ku­saa­mi­sel. Klu­bi pre­si­dent Enn Pung an­dis aas­ta ini­me­se­le üle tra­dit­sioo­ni­li­se kin­gi­tu­se, kunst­nik Kers­ti Ka­ru val­mis­ta­tud ke­raa­mi­li­se kel­la, mis see­kord ku­ju­tas tar­kust süm­bo­li­see­ri­vat öö­kul­li.

Tii­na Nõl­va­ku, kes töö­tas val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri­na ala­tes 2012. aas­ta ap­ril­list ku­ni pen­sio­ni­le jää­mi­se­ni eel­mi­se sü­gi­sel, esi­tas val­la aas­ta ini­me­se tiit­li­le Ani­ja val­la­va­lit­sus.

„Kü­sit­lu­sed on näi­da­nud, et Ani­ja val­la ela­ni­kud on vä­ga ra­hul raa­ma­tu­ko­gu­tee­nu­se­ga ja sel­le kät­te­saa­da­vu­se­ga. Sel­les on olu­li­ne roll ol­nud Tii­na Nõl­va­kul, kes on andnud mär­ki­mis­väär­se pa­nuse val­la raa­ma­tu­ko­gu­de aren­da­mi­sel ja raa­ma­tu­ko­gu­tee­nu­se kor­ral­da­mi­sel,“ sel­gi­tas abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja.

Val­la­va­lit­su­se esil­di­ses mär­gi­ti, et Tii­na Nõl­va­ku juh­ti­mi­sel toi­mu­sid val­la raa­ma­tu­ko­gu­de töös ühek­sa aas­ta jook­sul suu­red muu­tu­sed, mis vii­sid Ani­ja val­la raa­ma­tu­ko­gud uue­le ta­se­me­le. Sel­le aja jook­sul toi­mu­sid Keh­ra ja Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu­de ko­li­mi­sed re­no­vee­ri­tud ruu­mi­des­se. Ala­ve­re koo­li raa­ma­tu­ko­gu ko­li­ti üle põ­hi­koo­li­hoo­nes­se, koo­li re­no­vee­ri­mi­se ajal eel­mi­sel ja üle-eel­mi­sel aas­tal tu­li raa­ma­tu­ko­gu ka sealt va­he­peal ko­li­da kü­las aju­ti­selt ren­di­tud ruu­mi­des­se, kus raa­ma­tu­ko­gu jät­kas te­ge­vust. Ka Ani­jal ei pan­dud raa­ma­tu­ko­gu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se ajal täies­ti kin­ni, jät­kus lae­nu­ta­mi­ne et­te­tel­li­mi­se ja ko­du­kan­de või­ma­lu­se­ga. Ala­ve­res ühen­da­ti Tii­na Nõl­va­ku di­rek­to­riks ole­mi­se ajal kü­la­raa­ma­tu­ko­gu­ga ka põ­hi­koo­li raa­ma­tu­ko­gu.

Veel tõi val­la­va­lit­sus esi­le, et en­di­se di­rek­to­ri eest­võt­tel toi­mu­sid re­gu­laar­selt val­la raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te koo­li­tu­sed, Ees­ti teis­te ja pii­ri­ta­gus­te raa­ma­tu­ko­gu­de kü­las­tu­sed, koos­töö­se­mi­na­rid ja muud aren­dus­te­ge­vu­sed.

„See tii­tel tu­li mul­le suu­re ül­la­tu­se­na, ei osa­nud kaht­lus­ta­da­gi ega tä­nu­kõ­net et­te val­mis­ta­da, olin pi­gem eh­mu­nud,“ sõ­nas Tii­na Nõl­vak.

Ta li­sas: „Ena­mas­ti ja­ga­tak­se nii­su­gu­seid tiit­leid nei­le, kes on mi­da­gi olu­list kor­da saat­nud. Ei ar­va, et mi­na olek­sin. Ma ei ole ju so­list, vaid koo­ri­laul­ja, kõik, mis ole­me val­la raa­ma­tu­ko­gu­des tei­nud, on ol­nud mees­kon­na­töö.“

Möö­du­nud sü­gi­sel jäi Tii­na Nõl­vak pen­sio­ni­le. Ta kin­ni­tas, et küm­ne lap­se va­nae­ma­na ei ole pä­rast se­da veel igav ha­ka­nud, mõ­ned kor­rad on käi­nud ka raa­ma­tu­ko­gus en­dis­tel kol­lee­gi­del kü­las.