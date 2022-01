Kool plaa­nib uhiuues juur­dee­hi­tu­ses õp­pe­tööd alus­ta­da 7. märt­sil.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik kii­dab, et vast­val­mi­nud algk­las­si­ma­jas on vä­ga ülev tun­ne kõn­di­da – ruu­mid on suu­red ja val­ged, ma­ja an­nab õpi­las­te­le pal­ju või­ma­lu­si ak­tiiv­seks lii­ku­mi­seks.

Ehi­tus­fir­ma Mont­re­co OÜ on lõ­pe­ta­nud li­gi aas­ta ta­ga­si, mul­lu veeb­rua­ris ala­nud ehi­tus­tööd ning esi­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se algklas­si­ma­ja­le ka­su­tus­loa saa­mi­seks. Pääs­tea­me­ti koos­kõ­las­tus on juur­dee­hi­tu­se ka­su­ta­mi­seks ole­mas.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel kom­men­tee­rib, et käe­so­le­val nä­da­lal hak­kab ehi­ta­ja te­ge­ma hoo­nes suur­pu­has­tust, põ­ran­da­telt pe­se­ma ehi­tusp­rah­ti ja -tol­mu. Kui ma­ja pu­has, asub Sa­lon Möö­bel OÜ ruu­mi­des­se mööb­lit pai­gal­da­ma. Osa mööb­list on ju­ba ko­ha­le too­dud ja la­dus­ta­tud gar­de­roo­bi, osa oo­tab fir­ma laos.

Kair Tam­mel: „Ole­me ruu­mid üle vaa­da­nud ja näi­da­nud ehi­ta­ja­le vaeg­töö­de ko­had. Te­gu on väik­se­ma­te vii­mist­lus­vi­ga­de­ga, tu­leb pa­ran­da­da mõ­ned krii­mus­tus­ko­had. Suu­rim vaeg­töö on uue algk­las­si­ma­ja ümb­rus, aga hal­jas­tus­tööd saab te­ha siis, kui lu­mi su­la­nud ja on või­ma­lik mu­ru­seem­e kas­va­ma pan­na.“

Ehi­tus­töö­de mak­su­mus on 3 874 888,08 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Rii­gi­han­ke jär­gi pi­di ehi­tus maks­ma vei­di üle 3,5 mil­jo­ni eu­ro. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis seo­ses lisatööde vajaduse ja ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se­ga mul­lu sep­temb­ris nõu­so­le­ku suu­ren­da­da han­ke mak­su­must 300 000 eu­ro võr­ra, millest val­la­va­lit­sus tel­lis 72 000 eu­ro ula­tu­ses li­sa­töid. Ka pi­ken­da­ti sep­temb­ris han­ke­le­pin­gu täh­tae­ga paa­ri kuu võr­ra – hoo­ne tu­leb val­la­le üle an­da hil­je­malt 28. veeb­rua­ril 2022.

Di­rek­tor Kris­ti Ta­rik üt­leb, et algk­las­si­maj­ja ha­ka­tak­se sis­se ko­li­ma koo­li­va­hea­jal, mis al­gab 28. veeb­rua­ril ja kes­tab nä­da­la: „Suu­re tõe­näo­su­se­ga saak­si­me ka nä­dal va­rem ko­li­ma ha­ka­ta, aga siis on meil koo­lis ta­li­olüm­pia­män­gud ning tä­his­ta­me Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va. Saa­da­me pi­gem õpi­la­sed koo­li­va­hea­ja­le ning siis ko­li­me. Koo­li hoo­le­ko­gu on lu­ba­nud va­ja­du­sel mei­le ko­li­mi­sel ap­pi tul­la.“

Õp­pe­tööd on ka­vas uues ma­jas alus­ta­da es­mas­päe­val, 7. märt­sil, kui õpi­la­sed tu­le­vad pä­rast koo­li­va­heae­ga taas koo­li. Di­rek­tor kin­ni­tab, et kind­las­ti on siis ka­vas koos õpi­las­te­ga juur­dee­hi­tu­se pi­du­li­kum ava­mi­ne, kui­das täp­selt, po­le veel ot­sus­ta­tud.

Kü­si­mu­se­le, kas prae­gu­ne algk­las­si­de tiib jääb tüh­jaks, vas­tab di­rek­tor, et ruu­mi­puu­dus on suur, sin­na ma­hu­ta­tak­se tei­si klas­se: „Prae­gu­sed algk­las­si­de klas­si­ruu­mid on küll vä­ga väi­ke­sed, aga püüa­me neid õp­pe­töös ka­su­ta­da, et ei peaks enam jät­ka­ma e-õp­pe nä­da­la­te­ga. Li­gi aas­ta ole­me töö­ta­nud e-õp­pel, mis tä­hen­dab, et graa­fi­ku alu­sel on osa­de klas­si­de õpi­la­sed ko­du­des elekt­roo­ni­li­sel õp­pel. Igal nä­da­lal tee­me prae­gus­te õp­pe­ruu­mi­de koh­ta uue ka­su­tusp­laa­ni ole­ne­valt, mil­li­sed klas­sid on koo­lis. Pä­rast koo­li­va­heae­ga jät­ka­me kõi­ki­de klas­si­de­ga kon­tak­tõp­pel, saa­me koo­lie­lu mär­ki­mis­väär­selt sta­biil­se­maks.“

Koos juur­dee­hi­tu­se­ga on laien­da­tud koo­li söö­gi­saa­li. Uues ma­jas saab söö­gi­saal juur­de li­sa­ruu­mi, pai­gal­da­tak­se soo­ja ja kül­ma toi­du le­tid ning õpi­la­sed saa­vad ha­ka­ta en­da­le ise toi­tu tõst­ma.