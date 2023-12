Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kest on hool­de­ko­du­des prae­gu 59 ea­kat, Ani­ja val­last 46,

Raa­si­ku val­last 32.

Nii Ani­ja, Kuu­sa­lu kui ka Raa­si­ku val­la sot­siaal­vald­kon­na töö­ta­ja­tel on käe­so­lev aas­ta ol­nud seo­ses hool­dus­re­for­mi­ga ta­va­pä­ra­sest töö­roh­kem. En­ne hool­dus­re­for­mi ra­ken­du­mist tut­vu­sid val­da­de sot­siaal­töö­ta­jad aas­ta esi­me­ses poo­les kõi­gi sel­leks ajaks hool­de­ko­du­des ela­ma asu­nud ea­ka­te hool­dus­va­ja­du­se­ga. Käi­di hool­de­ko­du­des ko­ha­peal ea­ka­te­ga koh­tu­mas, su­hel­di nen­de pe­re­liik­me­te­ga.

Iga hool­de­ko­du ela­ni­ku koh­ta koos­ta­ti üle­vaa­de te­ma hool­dus­va­ja­dus­test ning val­la­va­lit­su­sed kin­ni­ta­sid ni­me­li­selt nen­de hool­du­se­ ra­has­ta­mi­se.

Ük­si­kas­ja­lik­ku üle­vaa­det oli va­ja see­tõt­tu, et ala­tes 1. juu­list ra­ken­du­nud hool­de­re­form pa­ni oma­va­lit­sus­te­le ko­hus­tu­se maks­ta hool­de­ko­du­des ela­va­te ea­ka­te hool­dus­ku­lu­de eest. Se­ni oli hool­de­ko­du ko­ha­mak­su­mus ea­ka ja te­ma pe­re­liik­me­te kan­da – ea­ka pen­sio­nist ku­lus en­ne ja ku­lub ka edas­pi­di 85-100 prot­sen­ti, ko­gu üle­jää­nud osa ta­sus pe­re.

Rii­gi ja oma­va­lit­su­se ee­lar­vest ta­su­ta­va­teks hool­dus­ku­lu­deks loe­tak­se töö­jõu­ku­lud koos mak­su­de­ga, töö­riie­tu­se ja isi­ku­kait­se­va­hen­di­te ku­lud, ter­vi­se­kont­rol­li ja vakt­si­nee­ri­mi­se ku­lud ning koo­li­tu­se ja su­per­vi­sioo­ni ku­lud. Hool­de­ko­du ko­ha­mak­su­mu­se tei­ne osa ehk ma­ju­tus- ja toit­lus­ta­mis­ku­lud, ka muud isik­li­keks va­ja­dus­teks teh­ta­vad ku­lu­tu­sed na­gu juuk­su­ri, ma­ni­küü­ri, pe­di­küü­ri tee­nus jäid en­di­selt hool­da­ta­va ja ta pe­re ta­su­da.

Riik eral­das tä­na­vu­seks poo­leks aas­taks oma­va­lit­sus­te­le toe­tus­sum­mad hool­dus­tee­nu­se eest ta­su­mi­seks, need ar­ves­ta­ti re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke va­nu­se jär­gi – iga 65-84aas­ta­se eest 93,60 eu­rot ning ala­tes 85. eluaas­tast ja va­ne­ma­te eest 449,30 eu­rot.

Oma­va­lit­su­sed keh­tes­ta­sid hool­dus­ku­lu­de eest ta­su­mi­seks piir­mää­ra. Har­ju­maa osad val­lad lep­pi­sid kok­ku, et see on vä­he­malt 650 eu­rot hool­da­ta­va koh­ta kuus.

Hool­de­re­for­mi ees­märk on lee­ven­da­da ini­mes­te en­di väl­ja­mi­ne­kuid hool­de­ko­du­de ko­ha­ta­su­de eest maks­mi­sel. Re­for­mi tei­ne ees­märk oli ai­da­ta aren­da­da ea­ka­te ko­du­se hool­da­mi­se kor­ral­da­mist ehk ko­du­tee­nust, et se­ni hool­da­mi­se­ga te­ge­le­nud ja see­tõt­tu töölt ko­ju jää­nud pe­re­liik­me­tel oleks või­ma­lik min­na ta­ga­si pal­ga­töö­le, kuid sel­leks po­le oma­va­lit­sus­tel ra­ha ja­gu­nud. Rii­gilt eral­da­tud toe­tu­sest ei pii­sa hool­de­ko­du­de eest ta­su­mi­seks ning oma­va­lit­su­sed on pi­da­nud oma eel­ar­vest juur­de maks­ma.

Ala­tes juu­list tu­leb iga hool­de­ko­dus­se pai­gu­ta­ta­va ea­ka koh­ta esi­ta­da aval­dus oma­va­lit­su­se­le, sot­siaal­töö­ta­jad kont­rol­li­vad hool­dus­va­ja­dust ja val­la- või lin­na­va­lit­sus kin­ni­tab ot­su­se­ga ea­ka hool­du­se­ ra­has­ta­mi­se.

Kuu­sa­lu val­las ain­sa­na kaks piir­mää­ra

Kuu­sa­lu vald sai hool­dus­ku­lu­de eest ta­su­mi­seks rii­gilt poo­leks aas­taks 190 255 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga keh­tes­ta­ti hool­dus­ku­lu­de maks­mi­seks kaks piir­mää­ra – suu­re hool­dus­va­ja­du­se­ga ini­mes­te eest 650 eu­rot kuus ja ula­tus­li­ku hool­dus­va­ja­du­se­ga ini­mes­te eest 750 eu­rot kuus.

Juh­ti­va hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti Al­vi Kar­bi sõ­nul on nüüd­seks sel­gu­nud, et Kuu­sa­lu vald on Ees­tis ai­nus, kus keh­ti­vad kaks piir­mää­ra. Ta sel­gi­tas, et ula­tus­li­kuks hool­dus­va­ja­du­seks loe­tak­se se­da, kui te­gu on la­ma­va ea­ka­ga, kel­le hool­da­mi­seks ku­lub roh­kem tööae­ga ja hool­dus­va­hen­deid.

Juu­li al­gu­seks oli hool­de­ko­du­des 30 Kuu­sa­lu val­la ea­kat, kel­le eest vald ta­sus ko­ha­mak­su. Kõi­gi­ga koh­tu­ti, nen­de hool­dus­va­ja­du­sed olid põh­jen­da­tud. Prae­gu­seks ela­vad hool­de­ko­du­des Kuu­sa­lu val­last 59 ea­kat.

Sep­temb­ris tõst­sid pal­jud hool­de­ko­dud ko­ha­mak­su­must. Käe­so­le­val aas­tal ku­lub Kuu­sa­lu val­lal hool­de­ko­du­de­le hool­dus­ku­lu­de eest ta­su­mi­seks kok­ku um­bes 250 000 eu­rot. Li­gi 60 000 eu­rot ku­lub Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest, kuid esialg­sel hin­nan­gul täien­da­vaid ku­lu­tu­si po­le val­laee­lar­vest tar­vis te­ha, sest sa­mas suu­rus­jär­gus oli ee­lar­ves­se ka­van­da­tud sum­ma val­lae­la­ni­ke hool­de­ko­du­ku­lu­de eest maks­mi­seks.

Al­vi Karp: „Meie ko­ge­mus näi­tab, et re­form on vä­hen­da­nud pe­re­liik­me­te ku­lu­tu­si hool­de­ko­dus asu­va ea­ka ko­ha­mak­su­mu­se ta­su­mi­sel. Kui va­rem ta­sus hool­de­ko­du­ko­ha eest pe­re mi­tu­sa­da eu­rot kuus, siis nüüd ena­mik pe­re­dest ta­su­ma ei pea, um­bes paar­küm­mend prot­sen­ti pe­re­dest mak­sa­vad juur­de ku­ni 200 eu­rot kuus.“

Ta li­sas, et tu­leb et­te ka eran­deid, mõ­ned ea­kad on kal­li­tes hool­de­ko­du­des. Kõi­ge suu­rem sum­ma, mi­da ta­su­tak­se hool­de­ko­du eest li­saks val­la toe­tu­se­le, on üle 500 eu­rot kuus.

Kõi­ge roh­kem on Kuu­sa­lu val­la ea­kaid Valk­la Sü­da­me­ko­dus ja Lok­sa Ea­ka­te­ko­dus – vas­ta­valt 14 ja 20. Aas­pe­re Ea­ka­te­ko­dus on 2, Rak­ve­re Ea­ka­te­ko­dus 2 ning muu­des hool­de­ko­du­des üle Ees­ti kok­ku 21, igas neist ena­mas­ti 1 või 2.

Ani­ja vald

Ani­ja val­la­le eral­da­ti käes­ole­vaks aas­taks 192 612 eu­rot. Ku­ni aas­ta lõ­pu­ni ku­lub kok­ku 229 505 eu­rot, li­saks rii­gi toe­tu­se­le tu­leb val­laee­lar­vest tasu­da 36 893 eu­rot. Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­laee­lar­vest eral­da­ta­va hool­dus­ta­su piir­mää­raks 650 eu­rot kuus.

Ani­ja abi­val­la­va­ne­ma Mar­ge Ra­ja hin­nan­gul peaks rii­gi toe­tu­sest ja val­laee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud sum­mast pii­sa­ma ku­ni aas­ta lõ­pu­ni.

Hool­de­ko­du­des on Ani­ja val­last 46 ea­kat, neist 9 on hool­du­sel Ta­pa Pih­la­ko­dus, Ki­vi­õlis asu­vas Vaht­ra Hool­de­ma­jas on 6 ja Lok­sa Ea­ka­te­ko­dus on 5 ning mit­mel pool mu­jal hool­de­ko­du­des on 1-2 ea­kat.

Ani­ja val­las tu­leb en­dil juur­de maks­ta hool­de­ko­du ko­ha eest kuuel isi­kul või pe­rel. Oda­vaim li­sa­sum­ma on 10 eu­rot kuus, teis­tel 140-225 eu­rot kuus. Ülal­pi­da­ja­te­ta ea­kaid on 5 ja nen­de eest ta­sub Ani­ja vald ole­ne­valt hool­de­ko­dust piir­mää­ra­le juur­de 60-260 eu­rot kuus.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku vald sai rii­gilt poo­leks aas­taks 114 280 eu­rot. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud piir­määr hool­de­ko­du­de­le hool­dus­tee­nu­se eest ta­su­mi­seks on sa­mu­ti 650 eu­rot kuus. Kok­ku ku­lub val­lal ta­su­mi­seks um­bes 190 330 eu­rot.

Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ka­rin Möl­lits kom­men­tee­ris, et rii­gilt eral­da­tud toe­tu­se ja tä­na­vu­seks aas­taks val­laee­lar­ves­se ka­van­da­tud sum­ma­ga peaks aas­ta lõ­pu­ni väl­ja tu­le­ma.

Hool­de­ko­du­des on Raa­si­ku val­la ea­kaid kok­ku 32. Neist 6 ea­kat on hool­du­sel Valk­la Sü­da­me­ko­dus, 3 ea­kat on Paun­kü­las ja 3 ka Ko­sel. Kei­las, Ahu­las, Kuu­dal, Lok­sal ja Pi­ri­tal asu­va­tes hool­de­ko­du­des on iga­ühes Raa­si­ku val­last 2 ea­kat ning li­saks 10 hool­de­ko­du, kus iga­ühes on Raa­si­ku val­last 1 klient.

Ka­rin Möl­lits mär­kis, et re­for­mi tu­le­mu­se­na on hool­de­ko­du eest li­sa­ta­su maks­mi­sest va­bad 14 pe­ret ehk li­gi poo­led. Teis­tel tu­leb juur­de maks­ta eri­ne­valt – al­la 100 eu­ro ku­ni 1164 eu­ro­ni. Raa­si­ku val­la ka­hel ea­kal lä­he­da­si ei ole ja nen­de hool­de­ko­du­ku­lud ka­tab vald.