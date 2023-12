Opo­sit­sioo­ni esin­da­ja MAIT KRÖÖNST­RÖM jäi val­la­va­lit­su­se koos­sei­sust väl­ja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­ma­päe­val, 15. no­vemb­ril toi­mu­nud is­tun­gil 10 poolt- ja 4 vas­tu­hää­le­ga se­ni­se kuue­liik­me­li­se val­la­va­lit­su­se ase­me­le viie­liik­me­li­se. Val­la­va­lit­su­se liik­med on sa­mad, väl­ja ar­va­tud opo­sit­sioo­ni esin­da­ja­na val­la­va­lit­sus­se kuu­lu­nud Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Viie­liik­me­li­ses val­la­va­lit­su­ses jät­ka­vad val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, Kau­po Par­ve ja Mart Laan­pe­re va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ning Ran­no Pool ja San­der Vald­maa Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na (EK­RE) ni­me­kir­jast. Val­la­va­lit­su­se liik­me hü­vi­ti­seks mää­ra­ti 500 eu­rot kuus, na­gu on ol­nud vii­ma­sed kaks aas­tat.

Kuu­sa­lu val­la 19liik­me­li­ses vo­li­ko­gus kuu­lu­vad koa­lit­sioo­ni va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du 8, Kes­ke­ra­kon­nast 1 ja EK­RE ni­me­kir­jast 2 vo­li­ko­gu­lii­get. Opo­sit­sioo­nis on va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 6, Ees­ti Re­for­mi­era­kond 1 ja va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu 1 vo­li­ko­gu­liik­me­ga.

Val­la­va­lit­su­se koos­sei­su muut­mi­se eel­nõu esi­tas vo­li­ko­gu­le val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Eel­nõus oli val­la­va­lit­su­se liik­me­te loe­te­lus Ran­no Pool kir­jas Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­na.

Val­la­va­nem sel­gi­tas is­tun­gil eel­nõud tut­vus­ta­des, et Ran­no Pool asub 1. jaa­nua­rist 2024 töö­le ehi­tu­se, maa­kor­ral­du­se, pla­nee­ri­mi­se ja kesk­kon­na­kor­ral­du­se vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma­na kuu­pal­ga­ga 3000 eu­rot. Isik­li­ku sõi­duau­to ku­lu hü­vi­ta­tak­se tal­le 0,30 eu­rot töö­üles­an­ne­te täit­mi­sel lä­bi sõi­de­tud ki­lo­meet­ri eest, kuid mit­te roh­kem kui 335 eu­rot kuus. Mo­biil­te­le­fo­ni ka­su­ta­mi­se eest maks­tak­se hü­vi­tist ühes kuus mit­te roh­kem kui 50 eu­rot.

Abi­val­la­va­ne­ma töö­ta­su­na ku­lub val­laee­lar­vest tu­le­val aas­tal li­sa­ku­lu­na val­la­va­ne­ma sõ­nul te­ge­li­kult 2000 eu­rot kuus pluss sot­siaal­maks ja töö­tus­kind­lus­tus­maks – üle­jää­nud 1000 eu­rot tu­leb val­la­va­li­tsu­se liik­me se­nis­te hü­vi­tis­te ar­velt, sest abi­val­la­va­ne­ma­le hü­vi­tist ei maks­ta ja koos­sei­sus on üks lii­ge vä­hem. Kok­ku on li­sa­ku­lu ee­lar­ve­le abi­val­la­va­ne­ma töö­ta­su­na koos mak­su­de­ga aas­tas vei­di üle 32 000 eu­ro, mär­kis ta.

Maar­ja Mets­tak Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast kü­sis is­tun­gil, mil­li­sed on uue abi­val­la­va­ne­ma tead­mi­sed, os­ku­sed, pa­nus ja vi­sioon. Ta li­sas, et seo­ses Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­se tee­ma aru­te­lu­ga oli jut­tu plaa­nist pal­ga­ta pro­jek­ti­juht, kas abi­val­la­va­ne­ma töö­lea­su­mi­sel võiks saa­da hak­ka­ma pro­jek­ti­ju­hi­ta.

Ter­je Kraan­velt vas­tas, et Ran­no Poo­lil on soov ja taht­mi­ne asu­da abi­val­la­va­ne­ma ame­tis­se: „Kuu­sa­lu vald on Ees­tis se­ni üks ai­nu­laad­se­maid, kus val­la­va­nem on töö­ta­nud abi­val­la­va­ne­ma­ta.“ Koo­li­ma­ja ehi­tusp­ro­jek­ti­le eral­di pro­jek­ti­ju­hi tee­nu­se tel­li­mi­se koh­ta mär­kis ta, et on aru­ta­tud ja lei­tud, et see ei teeks pa­ha.

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald aval­das loo­tust, et abi­val­la­va­nem esi­tab ja kait­seb edas­pi­di vo­li­ko­gu is­tun­gil mõn­da eel­nõud. Ku­na Ran­no Pool is­tun­gil ei vii­bi­nud, ter­vi­tas Kris­to Pa­lu te­da in­ter­ne­tiü­le­kan­de va­hen­du­sel ja soo­vis ilu­said jõu­le.

Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du sõ­nas, et val­la­va­ne­ma ai­nu­pä­de­vu­ses on te­ha vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­kuid val­la­va­lit­su­se koos­sei­su koh­ta: „Kui val­la­va­ne­ma­le on va­ja tu­ge tea­tud vald­kon­da­de osas, on te­ma nä­ge­mus mää­rav. Loo­dan, et val­la­va­ne­ma elu lä­heb ker­ge­maks.“

Il­vard Ee­rik­soo va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du lau­sus en­ne eel­nõu hää­le­ta­mist, et hil­ju­ti nä­gi hir­mu­ta­vat e-kir­ja, mil­les olid ka­he abi­val­la­va­ne­ma ame­ti­ko­had ja konk­reet­sed ni­med ame­ti­tes­se: „Võib-ol­la ole­me pää­se­nud veel ker­gelt.“ Ta sel­gi­tas pä­rast Sõ­nu­mi­too­ja­le, et is­tun­gil ni­me­ta­tud e-ki­ri on koos­ta­tud uue või­ma­li­ku koa­lit­sioo­ni plaa­ni­de koh­ta.

Ran­no Pool kom­men­tee­ris toi­me­tu­se­le, et EK­RE ni­me­kir­ja esin­da­jad pi­da­sid opo­sit­sioo­ni­ga lä­bi­rää­ki­mi­si uue koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­seks Kuu­sa­lu val­las: „Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas et­te­pa­ne­ku lä­bi­rää­ki­mis­teks, mi­nu­le pa­ku­ti uues koa­lit­sioo­nis abi­val­la­va­ne­ma koh­ta ja sa­ma töö­ta­su, mis nüüd kin­ni­ta­ti vo­li­ko­gu ot­su­se­ga. Pi­da­si­me lä­bi­rää­ki­mi­si ja kaa­lu­si­me koos era­kon­na Har­ju-Rap­la piir­kon­na juh­ti­de­ga, kui­das on Kuu­sa­lu val­la­rah­va­le pa­rem. Jõud­si­me seis­uko­ha­le, et vii­ma­sed ne­li aas­tat ole­me Kuu­sa­lu val­las ol­nud va­li­mis­lii­du­ga Ühi­ne Ko­du ja Kes­ke­ra­kon­na­ga ühes koa­lit­sioo­nis ning täh­tis on sta­biil­sus, es­malt tu­leb üri­ta­da ole­ma­so­le­vat pa­re­maks te­ha. Komp­ro­miss ei sün­di­nud liht­salt ja võib öel­da, et mi­nu abi­val­la­va­ne­ma koht on prae­gu­se koa­lit­sioo­ni po­lii­ti­li­ne kok­ku­le­pe, kuid sa­mas olen ehi­tus­vald­kon­na ini­me­se­na ju­ba ko­gu aeg ai­da­nud val­la­va­ne­mat ja te­ge­le­nud nen­de tee­ma­de­ga. Tea­ta­sin opo­sit­sioo­ni­le kir­ja­li­kult, et pii­sa­va usal­du­se puu­du­mi­se tõt­tu po­le mõist­lik nen­de pak­ku­mist vas­tu võt­ta. Kõ­ne­lu­sed said al­gu­se sel­lest, et se­ni Kes­ke­ra­kon­na esin­da­ja­na koa­lit­sioo­ni kuu­lu­nud Olev Lõo­ke on esi­ta­nud aval­du­se EK­REs­se as­tu­mi­seks, kui te­ma liik­me­sus on amet­li­kult kin­ni­ta­tud, on EK­RE Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus kol­me ko­ha­ga.“

Ta lau­sus, et po­le õp­pi­nud kõrg­koo­lis, kuid on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Ehi­tus­koo­li, saa­nud kesk-eri ha­ri­du­se, te­gut­se­nud paar­küm­mend aas­tat ehi­tus­et­te­võt­ja­na ja käi­nud pal­ju­del ehi­tu­sa­las­tel täien­dus­koo­li­tus­tel: „Mi­nu vi­sioon on ol­la Ter­je Kraan­vel­ti­le toeks ning pa­nus­ta­da, et mi­nu ju­hi­ta­va­tes vald­kon­da­des lä­heks as­jaa­ja­mi­ne su­ju­va­maks ja val­la­rah­va­le liht­sa­maks. EK­RE-le on vä­ga täh­tis, et va­li­mis­tel lu­ba­tud ees­mär­gid saak­sid täi­de­tud, osad ju­ba on. Olen val­la­va­lit­su­se liik­me­na toe­ta­nud kü­la­sid. Val­ge­jõe kü­lap­lat­si osas ole­me jõud­nud ot­sus­te­ni, et vald tel­lib mõõ­dis­ta­mi­se ja maao­ma­ni­ku­ga sõl­mi­tak­se pi­kaaeg­ne ka­su­tus­le­ping. Val­ge­jõe bus­si­pea­tu­se osas on plaa­nis ka­van­da­da kor­da­te­ge­mi­seks va­ja­mi­nev sum­ma uue aas­ta val­laee­lar­ves­se. Ka olen te­ge­le­nud Kiiu-Aab­la bus­si­pea­tu­se val­gus­tu­se kü­si­mu­se­ga. Täi­de­tud on ka meie va­li­mis­te põ­hi­lu­ba­dus, kao­ta­si­me las­teaia­ko­ha­ta­su Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le.“

Ran­no Pool kuu­lub EK­REs­se ala­tes 2013. aas­tast, EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­da ju­hib 2017. aas­tast. Ta on aas­taid kuu­lu­nud EK­RE vo­li­ko­gus­se ja Har­ju-Rap­la piir­kon­na ju­ha­tus­se.

Koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus on opo­sit­sioo­ni kaa­sa­mi­ne val­la­va­lit­sus­se

Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil ei kü­si­tud val­la­va­lit­su­sest opo­sit­sioo­ni esin­da­ja väl­ja­jät­mi­se koh­ta. Ala­tes 1. det­semb­rist 2021 Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus­se kuu­lu­nud Mait Kröönst­röm üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­ma väl­jaar­va­mi­seks aval­dust ei esi­ta­nud: „Sain en­da väl­ja­jät­mi­sest tea­da val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi in­ter­ne­tiü­le­kan­net vaa­da­tes, mind eel­ne­valt ei tea­vi­ta­tud. Val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le oli val­la­va­lit­su­se koos­sei­su muut­mi­se eel­nõu saa­de­tud ni­me­de­ta, ni­me­de­ga eel­nõu esi­ta­ti is­tun­gil. Kül­lap mak­sis mu ko­ha val­la­va­lit­su­ses see, et tõs­ta­ta­sin lii­ga pal­ju kü­si­mu­si, juh­ti­sin tä­he­le­pa­nu prob­lee­mi­de­le ja te­ge­ma­ta­jät­mis­te­le seo­ses Lee­gi­ran­na ela­mu­aren­du­se, Sal­mis­tu sa­da­ma, maa­mak­su, krii­si­deks val­mis­tu­mi­se, üldp­la­nee­rin­gu, aren­gu­ka­va­ga. Olen ol­nud ka sei­su­ko­hal, et val­la­va­lit­su­se is­tun­gid peak­sid reeg­li­na toi­mu­ma ko­ha­peal. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se is­tun­geid on pee­tud in­ter­ne­ti va­hen­du­sel, pä­rast vii­ma­seid va­li­mi­si on ka­he aas­ta jook­sul reaal­selt kok­ku saa­dud val­la­va­lit­su­se is­tun­gil vaid ka­hel kor­ral. Val­la­le st­ra­tee­gi­li­selt täht­sa­te do­ku­men­ti­de pu­hul ei pii­sa mi­nu mee­lest viie­mi­nu­ti­li­sest aru­te­lust in­ter­ne­tis Zoo­mi va­hen­du­sel. Val­la amet­ni­kud või­vad oma vald­kon­nas an­da sel­gi­tu­si in­ter­ne­ti kau­du, aga val­la­va­lit­sus peaks ko­ha­peal aru­ta­ma. Oo­tan hu­vi­ga ja püüan edas­pi­di val­la­vo­li­ko­gu ta­san­dil hoi­da sil­ma peal sa­ma­del prob­leem­se­tel tee­ma­del ja ka abi­val­la­va­ne­ma tööl, kui­das pa­nus­ta­ma hak­kab, ku­na uue abi­val­la­va­ne­ma vii­ma­se ka­he aas­ta pa­nus val­la­va­lit­su­su­ses oli mi­nu hin­nan­gul ole­ma­tu ning piir­dus kuuel is­tun­gil oma ar­va­mu­se aval­da­mi­se­ga. Soov uue koa­lit­sioo­ni lä­bi­rää­ki­mis­teks tu­li EK­RE poolt ja see pol­nud esi­me­ne kord. See­kord olid uue koa­lit­sioo­ni osas kok­ku­lep­ped teh­tud ku­ni koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu al­la­kir­ju­ta­mi­se­ni. Ilm­selt ei ol­nud EK­RE-l meie poo­le pöör­du­mis­te pu­hul ees­märk val­la elu pa­re­maks muut­mi­ne, vaid en­da­le sood­sa­ma­te tin­gi­mus­te saa­mi­ne.“

Pä­rast vii­ma­seid ko­ha­lik­ke va­li­mi­si 2021. aas­ta sü­gi­sel sõl­mi­tud koa­lit­sioo­ni­lep­pes on kir­jas, et Ühi­se Ko­du, EK­RE ja Kes­k­era­kon­na moo­dus­ta­tud val­la­va­lit­su­ses kuu­lub üks koht opo­sit­sioo­ni­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Val­la­va­ne­mal on õi­gus moo­dus­ta­da val­la­va­lit­sus. Te­gin oma­pool­se et­te­pa­ne­ku, pi­da­si­me koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te­ga nõu ja ot­sus­ta­si­me, et val­la­va­lit­su­se koos­seis on edas­pi­di viie­liik­me­li­ne, kel­lest Ran­no Pool jät­kab ala­tes 1. jaa­nua­ril 2024 ka abi­val­la­va­ne­ma üles­an­ne­tes. Val­la­va­lit­su­se edu­ku­se võ­ti on eel­kõi­ge sii­ras soov toi­mi­da mees­kon­na­na ja te­ha koos­tööd. Vä­hem olu­li­ne on, mil­li­ses vor­mis koo­so­lek toi­mub. Mul on kah­ju, et Mait Kröönst­röm ei leid­nud­ki või­ma­lust mul­le öel­da, et ta tun­neb puu­dust teist­moo­di kor­ral­da­tud is­tun­gi­test.“