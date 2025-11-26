Sõnumitoojas 26. novembril

Sõnumitooja
  • Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas algab taas kodanikukampaania;
  • Valimiskomisjonid registreerivad volikoguliikmed;
  • Kehra koolis tutvustati Solaride´i päikeseautot;
  • „Fränkis“ mänginud Kehra ansambel andis välja debüütplaadi;
  • Kehras olid filmivõtted;
  • Põlema jäänud küünal põhjustas Aruküla raamatukogus tuleõnnetuse;
  • Arukülas olid koolitused valla noortevolikogu taasloomiseks;
  • Raasiku vallavanemaks 29 soovijat;
  • Kuusalu keskkooli näitetrupp võitis Jõgeva luulepäevadel laureaadi tiitli;
  • Kuusalu pasunakoori 155. sünnipäeva kontsert vaimustas publikut;
  • Kuusalu valla Elukogemuse Akadeemia ootab osalema;
  • ARVAMUS: Sinimajandus – uus võimalus Kuusalu rannikule;
  • Perearstikeskus kolis Loksal uutesse ruumidesse.

