Sõnumitoojas 26. novembril

- Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas algab taas kodanikukampaania;
- Valimiskomisjonid registreerivad volikoguliikmed;
- Kehra koolis tutvustati Solaride´i päikeseautot;
- „Fränkis“ mänginud Kehra ansambel andis välja debüütplaadi;
- Kehras olid filmivõtted;
- Põlema jäänud küünal põhjustas Aruküla raamatukogus tuleõnnetuse;
- Arukülas olid koolitused valla noortevolikogu taasloomiseks;
- Raasiku vallavanemaks 29 soovijat;
- Kuusalu keskkooli näitetrupp võitis Jõgeva luulepäevadel laureaadi tiitli;
- Kuusalu pasunakoori 155. sünnipäeva kontsert vaimustas publikut;
- Kuusalu valla Elukogemuse Akadeemia ootab osalema;
- ARVAMUS: Sinimajandus – uus võimalus Kuusalu rannikule;
- Perearstikeskus kolis Loksal uutesse ruumidesse.
