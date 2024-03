Ees­ti Va­ba­rii­gi 106. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel 23. veeb­rua­ril õn­nit­le­ti Keh­ras kont­sert-eten­du­sel ja val­la­juh­ti­de vas­tu­võ­tul Ani­ja val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li päl­vi­nud Priit Raud­ki­vi. Aru­kü­las and­sid val­la­va­lit­su­se liik­med sa­mal õh­tul Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se Lai­li Pal­lo­ni­le.

Ani­ja val­la au­ko­da­nik on PRIIT RAUD­KI­VI

Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las toi­mus Ees­ti Va­ba­rii­gi sün­ni­päe­va ee­lõh­tul pi­du­lik kont­sert-eten­dus koos Ani­ja val­la­juh­ti­de vas­tu­võ­tu­ga. Esi­ne­sid Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi ning rah­va­tant­su­rüh­mad Päi­ke­se­ra­tas, Kad­ri, Kad­rel, Ala­ve­re An­nid, Ani­ja val­la se­ga­rühm, Aeg­vii­du koo­li las­te­rühm ja Kui­va­jõe nais­rühm. Vir­ko An­nus, pe­re­kond Neio ja Anu Mäeorg lu­ge­sid luu­le­tu­si. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor pi­da­sid pi­du­päe­va­kõ­ne­sid. Tun­nus­ta­ti tee­ne­kaid ko­da­nik­ke ja aas­ta te­gi­jaid.

Vo­li­ko­gu esi­mees an­dis pi­ka­aja­li­se te­ge­vu­se eest aja­loo uu­ri­mi­sel ja tal­le­ta­mi­sel val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se aja­loo­la­se­le Priit Raud­ki­vi­le, kes on MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam üks asu­ta­ja­lii­ge, ol­nud Ani­ja val­la aja­loo­kon­ve­rent­si­de ka­va koos­ta­ja ja mo­de­raa­tor, esi­ne­nud ka ise et­te­kan­ne­te­ga.

Priit Raud­ki­vi tun­nis­tas, et rea­gee­ris tea­te­le val­la au­ko­da­ni­kuks saa­mi­sest na­gu 7aas­ta­ne poiss, kel­le­le isa pä­rast esi­mest koo­li­päe­va üt­les, et nüüd peab 12 aas­tat koo­lis käi­ma.

„Poiss hak­kas nut­ma ja kü­sis, mis ta tei­nud on. Ka mind hak­kas vae­va­ma, et mis ma siis tei­nud olen,“ sõ­nas au­ko­da­nik ja li­sas, et on ol­nud ta­sa­se loo­mu­ga ini­me­ne, kes ei ole ar­mas­ta­nud nii-öel­da trum­mi ta­gu­da.

Priit Raud­ki­vi ju­tus­tas, et Kurt Von­ne­gu­ti raa­ma­tus „Tšem­pio­ni­de ei­ne“ on muu­hul­gas jut­tu me­hest, kes ei saa­nud oma elu­ga hak­ka­ma, tah­tis hirm­sas­ti mi­da­gi ära te­ha, aga ei õn­nes­tu­nud. Rah­vas pa­ni se­da tä­he­le ja kui ta tei­se il­ma läks, kir­ju­ta­ti hauap­laa­di­le: „Ta püü­dis kõi­gest väest.“

„Mi­na olen elus ja ter­ve ning püüan nüüd ka Ani­ja val­la­le roh­kem ka­su­lik ol­la,“ lu­bas aukodanik.

Pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ani­ja val­la ela­ni­ke ra­vi­mi- ja ter­vis­hoiua­la­sel nõus­ta­mi­sel päl­vis Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi üle 30 aas­ta Keh­ras ap­teek­ri­na töö­ta­nud Tiiu Si­ni­vee.

Keh­ra koo­li en­di­ne kauaaeg­ne õpe­ta­ja Epp Soo sai tee­ne­te­mär­gi pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest güm­naa­siu­mi muu­si­kaõ­pe­ta­ja­na. Ta soo­vis, et tun­nus­ta­tud olek­sid kõik Keh­ra koo­li ja kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jad ja töö­ta­jad, kel­le­ga koos on töö­ta­nud.

„Suur ai­täh, head kaas­tee­li­sed! Pal­ju tä­nu vä­si­ma­tud laul­jad, et lu­ba­si­te en­nast lau­lu­peo­pi­si­ku­ga na­ka­ta­da,“ lau­sus Epp Soo ning esi­tas kat­ke Tõ­nu Raa­di­ku lau­lust.

Pi­kaa­ja­li­se ja tu­le­mus­li­ku Ani­ja val­la esin­da­mi­se ja nõus­ta­mi­se eest õi­gus­vald­kon­nas val­la tee­ne­te­mär­gi päl­vi­nud Tiiu Sii­gi peol ei ol­nud.

Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik on LAI­LI PAL­LON

Aru­kü­la rah­va­ma­jas pi­das 23. veeb­rua­ril pi­du­päe­va­kõ­ne val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ka­rin Möl­lits. Val­la uut au­ko­da­nik­ku Lai­li Pal­lo­nit õn­nit­le­sid koos te­ma­ga val­la­va­lit­su­se liik­med Ants Ki­vi­mäe ja Paul Sa­vi­sild.

Lai­li Pal­lon läks pä­rast kõrg­ha­ri­du­se oman­da­mist 1974. aas­tal ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­jaks Pi­ka­ve­re 8klas­si­lis­se koo­li. Kui Pi­ka­ve­re koo­l suleti, töö­tas ta aas­ta­tel 1978-1979 Raa­si­ku kü­la­nõu­ko­gu sek­re­tä­ri­na, 1979. aas­ta sü­gi­sel sai te­mast ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Aru­kü­la 8klas­si­li­ses koo­lis, li­saks or­ga­ni­see­ris ta raa­ma­tu­rin­gi tööd.

„Tä­na­vu täi­tub Lai­li Pal­lo­nil 50 aas­tat töö­ta­mist Raa­si­ku val­la heaks. Pi­kaa­ja­li­se ja pü­hen­du­nud töö eest on te­da tun­nus­ta­tud nii maa­kon­na kui val­la tä­nu- ja au­kir­ja­de­ga, sa­mu­ti on te­da tun­nus­ta­nud Ees­ti Ema­kee­leõ­pe­ta­ja­te Selts,“ üt­les Ka­rin Möl­lits.

Lai­li Pal­lon on ai­da­nud kor­ral­da­da kir­jan­dus­võist­lu­si ja ol­nud nen­de žürii­des. 1998. aas­tal ai­tas läbi viia ja hin­na­ta pre­si­dent Len­nart Me­ri kor­ral­da­tud kir­jan­di­võist­lust ja kut­su­ti sel­le eest ka pre­si­den­di vas­tu­võ­tu­le.

„Lai­li Pal­lon on sü­ven­da­nud oma õpi­las­tes­se ko­du­ko­haar­mas­tust, aru­ta­nud õpi­las­te­ga tun­di­des ko­du­pai­ga plus­se ja mii­nu­seid, need on tal­le­ta­tud nii kir­jan­di­tes kui luu­le­ri­da­des. Ta on öel­nud, et 50 aas­tat saab õpe­ta­ja ol­la siis, kui töö meel­dib, amet meel­dib, ai­ne meel­dib, kol­lee­gid meel­di­vad ning on õpi­la­si,“ rää­kis Ka­rin Möl­lits ning lu­ges et­te Lai­li Pal­lo­ni en­di­se kol­lee­gi Ka­rin Aan­ja luu­le­tu­se, mil­le au­tor kir­ju­tas, kui kuu­lis, et te­ma men­to­rist on saa­nud Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik.

Lai­li Pal­lon tä­nas tun­nus­tu­se eest ning tõ­des, et tal on tões­ti ol­nud õnn töö­ta­da ühes ame­tis vä­ga kaua. Ta mär­kis, et õpe­ta­ja­töö teeb to­re­daks see, et iga päev on uus ja kor­du­ma­tu, na­gu ka iga aas­ta, ning noor­te kes­kel ole­mi­ne hoiab ka en­nast noo­re­na.

Au­ko­da­nik kõ­ne­les veel, et jäl­gib oma en­dis­te õpi­las­te käe­käi­ku ning tun­neb suurt hea­meelt, kui kuu­leb, et neist on saa­nud eri elua­la­del tun­tud te­gi­jad. Sa­mu­ti val­mis­tab tal­le rõõ­mu, et vä­he­malt üks te­ma 9. klas­si õpi­la­ne on öel­nud, et soo­vib saa­da ees­ti kee­le õpe­ta­jaks.

Au­ko­da­ni­ku õn­nit­le­mi­se­le järg­nes kont­sert „Mi­nu Ees­ti­maa“, kus Ur­mas Alen­de­ri lau­le esi­tas Mar­gus Va­her, oma isa loo­min­gut tut­vus­tas Yo­ko Alen­der.