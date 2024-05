Ap­ril­lis käi­sid Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja piir­kon­nas te­gut­se­vad et­te­võt­jad ja va­baü­hen­dus­te eest­ve­da­jat ka­he­päe­va­sel õp­pe­rei­sil Se­tu­maal, tut­vu­sid et­te­võ­te­te­ga ning MTÜ­de­ga, kes on oma te­ge­vus­te aren­da­mi­seks saa­nud Lea­der-toe­tust. Ani­ja val­last osa­le­sid An­ne Oruaas MTÜst Keh­ra Raud­tee­jaam, Ül­le Daut Ani­ja mõi­sast ja Sand­ra Puu­sepp Aeg­vii­du MTÜst Aja­leid­ja ning Raa­si­ku val­last et­te­võt­ja ja MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi eest­ve­da­ja Vel­lo Te­der, Mee­li Te­der MTÜst Raa­si­ku val­la OTT, Maia Raud­ki­vi-Vaik­la Aru­kü­la Vil­di­vil­last, et­te­võt­ja ja MTÜ Raa­si­ku Jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker ju­ha­tu­se lii­ge Maar­ja Si­kut ning OÜ Här­ma Buss oma­nik Ma­ti Palm. Ko­se val­last oli 9 et­te­võt­jat ja MTÜ­de esin­da­jat.

„Läk­si­me vaa­ta­ma ja ins­pi­rat­sioo­ni saa­ma, kui­das on suur­test kes­kus­test nii pal­ju kau­ge­mal või­ma­lik et­te­võt­lu­se­ga te­ge­le­da ja sel­lest ära ela­da,“ üt­les Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja pro­jek­ti­nõus­ta­ja-kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list An­ne-Mai He­le­mäe.

Rei­si prog­ram­mi ai­ta­sid te­mal ja Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­ju­hil Sil­le Noo­rel kok­ku pan­na Ees­ti ka­gu­pii­ri äär­se piir­kon­na Lea­der-te­ge­vus­grupp Pii­ri­ve­re Lii­der.

„Prog­ramm oli vä­ga si­su­ti­he, gii­did taht­sid pal­ju rää­ki­da ja meie ini­me­sed vä­ga pal­ju kü­si­da,“ sõ­nas An­ne-Mai He­le­mäe.

Esi­me­se­na tut­vu­sid Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja liik­med Rä­pi­na val­las te­gut­se­va OÜ­ga Vil­la­too­de, mis Mää kau­ba­mär­gi all too­dab ja müüb lam­ba­vil­last väe­ti­seg­raa­nu­leid.

„Kolm meest, kes ise lam­baid ei kas­va­ta, avas­ta­sid, et Ees­tis on pal­ju lam­baid, kuid vil­last suu­rem osa lä­heb rais­ku. Nad said tea­da, et mu­jal maail­mas ka­su­ta­tak­se lam­ba­vil­la vä­ga eri­ne­va­tel vii­si­del, ning ot­sus­ta­sid ha­ka­ta Ees­tis te­ge­ma sel­lest väe­tist,“ ju­tus­tas An­ne-Mai He­le­mäe.

Väi­kes­teks graa­nu­li­teks pres­si­tud vil­la ka­su­ta­tak­se väe­ti­se­na, aga ka ti­gu­de pe­le­ta­ja­na: „Ku­na vil­lag­raa­nu­lid on pi­ka toi­me­ga, on nen­de­ga hea väe­ta­da näi­teks to­ma­teid, po­le üle­väe­ta­mi­se oh­tu. Vil­lag­raa­nu­lid pi­da­vat meel­di­ma ka maa­si­ka­tai­me­de­le, üht­la­si hoia­vad maa­si­ka­test teod ee­mal.“

Fir­ma müüb ka lam­ba­vil­last peen­ra­vai­pu ja mult­ši­ket­taid, mis säi­li­ta­vad pin­na­se niis­ku­se ja hoia­vad tai­med ka põua­sel ajal lop­sa­kad.

Sa­mu­ti Rä­pi­nas te­gut­sev Too­si­kat­si vei­ni­ta­lu on pe­re­fir­ma, too­de­tak­se en­da kas­va­ta­tud sõs­tar­dest vei­ni. Te­gu on väi­ke­toot­mi­se­ga, oma­ni­kud te­ge­le­vad sel­le­ga iga­päe­va­töö kõr­valt.

„Vei­ni­toot­mi­ne asub ühe kor­ter­ma­ja keld­ri­kor­ru­sel pi­si­kes­tes ruu­mi­des, kuid kõik näeb vä­ga pro­fes­sio­naal­ne väl­ja,“ sõ­nas An­ne-Mai He­le­mäe.

Rä­pi­nas asub ka Ees­ti va­nim pa­be­ri­töös­tus, ala­tes 1734. aas­tast te­gut­sev Rä­pi­na pa­be­ri­vab­rik, mis nüüd­seks on si­sus­ta­tud kaa­saeg­se teh­no­loo­gia­ga, too­dab va­na­pa­be­rist pea­mi­selt pak­ke­nur­ki, mis kait­se­vad kau­pa vi­gas­tus­te eest: „Mul­je­ta­val­dav, et nad on jär­je­pi­de­valt töö­ta­nud ju­ba 300 aas­tat.“

Õp­pe­rei­si esi­me­sel päe­val kü­las­ta­ti ka Värs­ka ta­lu­muu­seu­mi ning 2020. aas­tal re­no­vee­ri­tud Ree­gi ma­ja. Sel­les tut­vus­ta­tak­se 1926. aas­tal kind­ral Ni­ko­lai Ree­gi eest­võt­tel asu­ta­tud Ees­ti kait­se­väe Pet­se­ri Põh­ja­laag­rit. Te­gu oli väl­jaõp­pe­kes­ku­se­ga, kus har­ju­ta­sid rat­sa- ja suur­tü­ki­väe­la­sed ko­gu Ees­tist.

Tei­ne päev al­gas eks­kur­sioo­ni­ga Värs­ka sa­na­too­riu­mis. See­jä­rel näi­tas Obi­nit­sas res­to­ra­ni ja ho­tel­li ava­nud Lau­ri Mäe­sepp Il­ma­vee­re kes­kust, mil­le on koos laul­jast abi­kaa­sa Len­na Kuur­maa­ga ehi­ta­nud ki­rik-koo­li­ma­jast mõ­ne aas­ta­ga.

„Müts ma­ha nen­de jul­gu­se ees võt­ta nii suur risk, eri­ti, kui en­dal on väi­ke­sed lap­sed ja po­le suurt fi­nant­si­list jõu­kust. Aga il­ma hul­lu­meel­se­ta idee­de ja jul­gu­se­ta on­gi ras­ke elus mi­da­gi kor­da saa­ta,“ mär­kis An­ne-Mai He­le­mäe.

Har­ju­maa te­gu­sad ini­me­sed kü­las­ta­sid ka And­ri-Pee­do ta­lu, kus on kit­se­farm ja too­de­tak­se kit­se­pii­mast juus­tu, toor­pii­ma, jo­gur­tit.

„Meie gru­pis oli mi­tu et­te­võt­jat, kõi­gi­le aval­das mul­jet, kui­võrd hu­vi­ta­va­te idee­de pea­le on ini­me­sed tul­nud ja kui­das nii kau­gel Ees­ti ää­re­alal suu­da­vad end et­te­võt­lu­se­ga ära ela­ta­da. Se­tu­maal näh­tu oli vä­ga ins­pi­ree­riv,“ kii­tis An­ne-Mai He­le­mäe.