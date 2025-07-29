Raasiku vallavalitsus kinnitas Tõhelgi uueks külavanemaks Elari Roopi. Tõhelgi küla koosolek toimus 29. juunil Maalimaa talus. Valla esindajana osales koosolekul vallavanem Toomas Teeväli. Kohal olid 15 külaelanikku. Senise külavanema Otto Aermatesi volitused lõppesid 18. juunil. Uueks külavanemaks esitati ainsana Elari Roop, kelle poolt olid kõik kohal olnud külaelanikud. Vallavanem Toomas Teeväli rääkis koosolekul Raasiku valla olukorrast, suurematest investeeringutest, töös olevatest projektidest ning edasistest plaanidest ja vastas külarahva küsimustele.