Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Tõ­hel­gi uueks kü­la­va­ne­maks Ela­ri Roo­pi. Tõ­hel­gi kü­la koo­so­lek toi­mus 29. juu­nil Maa­li­maa ta­lus. Val­la esin­da­ja­na osa­les koo­so­le­kul val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li. Ko­hal olid 15 kü­lae­la­nik­ku. Se­ni­se kü­la­va­ne­ma Ot­to Aer­ma­te­si vo­li­tu­sed lõp­pe­sid 18. juu­nil. Uueks kü­la­va­ne­maks esi­ta­ti ain­sa­na Ela­ri Roop, kel­le poolt olid kõik ko­hal ol­nud kü­lae­la­ni­kud. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li rää­kis koo­so­le­kul Raa­si­ku val­la olu­kor­rast, suu­re­ma­test in­ves­tee­rin­gu­test, töös ole­va­test pro­jek­ti­dest ning eda­sis­test plaa­ni­dest ja vas­tas kü­la­rah­va kü­si­mus­te­le.