Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on sõl­mi­nud töö­võ­tu­le­pin­gu Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke võit­ja­ga – fir­ma­ga Tes­ron Ehi­tus OÜ. Han­kes­se esi­ta­sid pak­ku­mu­se täh­ta­jaks, 7. ok­toob­riks 8 ehi­tus­fir­mat, kõi­ge sood­sa­ma pak­ku­mu­se te­gi Tes­ron Ehi­tus OÜ – et­te­võ­te kü­sib ehi­ta­mi­se eest 2,7 mil­jo­nit eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga li­gi 3,3 mil­jo­nit eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra üt­les, et le­pin­gus on Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­l­ener­gia­hoo­ne val­mi­mi­se täht­aeg 11 kuud ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest. Ees­ti riik toe­tab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust li­gi­nul­l­ener­gia­hoo­ne ra­ja­misel ku­ni 2,16 mil­jo­ni eu­ro­ga, kaas­neb ko­hus­tus te­ha ehi­tis val­mis järg­mi­se õp­peaas­ta al­gu­seks.

Juur­dee­hi­tu­se jaoks tu­li es­malt lam­mu­ta­da se­ni­ne alg­klas­si­de hoo­ne­tiib. Aren­dus­ju­hi sõ­nul lõ­pe­tas rii­gi­han­ke­ga lam­mu­ta­jaks va­li­tud As­pen Grupp OÜ töö möö­du­nud nä­da­lal. Lam­mu­tus­han­ke kol­man­da osa­ga ehk va­na võim­la lam­mu­ta­mi­se­ga ka­vat­se­tak­se alus­ta­da järg­mi­se aas­ta mai­kuus.

Tes­ron Ehi­tus OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Kaa­rel Run­tal tea­tas, et ehi­tus­te­ge­vu­se­ga alus­ta­tak­se esi­me­sel või­ma­lu­sel, kui tel­li­ja ehk val­la­va­lit­sus on ehi­tusp­lat­si üle and­nud. Prae­gu käib töö­de et­te­val­mis­ta­mi­ne ja ajag­raa­fi­ku koos­ta­mi­ne.

Kaa­rel Run­tal: „Ehi­tus­plat­si ohu­tu­se ta­gab pea­töö­võt­ja­na Tes­ron Ehi­tus OÜ. Ehi­tus­ter­ri­too­rium on pii­ra­tud ehi­tus­ae­da­de­ga, va­rus­ta­tud va­ja­li­ke ohu­tus­mär­ki­de ja sil­ti­de­ga. Kõr­va­lis­te­le isi­ku­te­le on li­gi­pääs ehi­tu­sa­la­le kee­la­tud, sin­na pääs on lu­ba­tud Tes­ron Ehi­tu­se väl­jas­ta­tud lu­ba­de­ga. Ku­na ehi­ta­me koo­li­ma­ja juu­res õp­pe­töö­ga pa­ral­leel­selt, tee­me tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks ti­he­dat koos­tööd koo­li per­so­na­li ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga, et ta­ga­da kõi­gi­le ohu­tu ja tur­va­li­ne kesk­kond.“

Ta li­sas, et Tes­ron Ehi­tu­sel on ava­li­ke hoo­ne­te, seal­hul­gas koo­li­de ja las­teae­da­de ehi­ta­mi­sel ula­tus­lik ko­ge­mus, üle Ees­ti on ehi­ta­tud kok­ku üle 10 ha­ri­dus­a­su­tu­se.

Kü­si­mu­se­le et­te­võt­te pa­ku­tud ehi­tus­hin­na koh­ta vas­tas ta, et vii­mas­tel aas­ta­tel on fir­ma ehi­ta­nud mi­tu sar­nast ob­jek­ti ning all­töö­võt­ja­te­ga on pi­kaa­ja­li­sed ja häs­ti töö­ta­vad suh­ted: „Pi­ka­aeg­ne koos­töö sa­ma­de koos­töö­part­ne­ri­te­ga on muut­nud prot­ses­sid op­ti­maal­seks ja tek­ki­nud või­me­kus tar­be­tuid ku­lu­sid väl­ti­da. Va­ra­se­ma­le ko­ge­mu­se­le tu­gi­ne­des os­ka­me või­ma­lik­ke ris­ke et­te nä­ha ning pii­sa­valt häs­ti ja täp­selt sar­na­seid pro­jek­te hin­nas­ta­da.“

Kuu­sa­lu koo­li li­gi­nul­l­ener­gia­hoo­ne sü­da­mes­se tu­le­vad ava­tud raa­ma­tu­ko­gu-õpi­ruum, vai­ku­se­tu­ba ja 15 klas­si­ruu­mi. Ehi­tu­sa­lu­ne pin­da­la on 2127 ruut­meet­rit. Hoone ühendatakse olemasoleva koolimajaga.

Pro­jek­tee­ri­mi­sel on pöö­ra­tud tä­he­le­pa­nu li­gi­pää­se­ta­vu­se­le, klas­si­ruu­mi­de mul­ti­funkt­sio­naal­se­le ka­su­tu­se­le ja tä­na­päe­va­se õp­pe­kesk­kon­na loo­mi­se­le, mär­kis val­la aren­dus­juht.

Hoo­ne ar­hi­tek­tuu­ri­li­se la­hen­du­se koos­tas Kauss Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo OÜ. See on teh­tud 2019. aas­ta ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si või­du­töö „Ree­de“ alu­sel ja sar­na­neb vä­li­selt algk­las­si­de Tä­pi­tii­va­ga, mis val­mis kaks ja pool aas­tat ta­ga­si, pi­du­li­kult ava­ti 2022. aas­ta märt­si al­gu­ses.