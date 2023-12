Ta­kis­tu­seks sai aren­gu­ka­va pro­jek­ti sõ­nas­tus La­he­maa rah­vus­par­gi koh­ta.

Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2023-2028 ja eel­ar­vest­ra­tee­gia on ol­nud val­la­vo­li­ko­gu päe­va­kor­ras ja aru­tu­se all ala­tes sep­temb­ri lõ­pust viiel is­tun­gil ning me­net­le­mi­se­ga on jõu­tud kor­dus­rin­gi­le.

Me­net­lusp­rot­sess on ve­ni­nud mit­mel põh­ju­sel. Nen­de do­ku­men­ti­de tei­ne lu­ge­mi­ne kat­kes­ta­ti ka­hel jär­jes­ti­ku­sel is­tun­gil opo­sit­sioo­ni pro­tes­ti­de tõt­tu. Es­malt kat­kes­ta­ti seo­ses pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te kä­sit­le­mi­se­ga – opo­sit­sioon juh­tis tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kud olid 11. ok­toob­ri is­tun­gil toi­mu­nud tei­seks lu­ge­mi­seks li­sa­tud ot­se pro­jek­ti teks­ti ega ol­nud eral­di väl­ja too­dud. Vo­li­ko­gu 25. ok­toob­ri is­tun­gil puu­dus ena­mik opo­sit­sioo­nist. Vo­li­ko­gu esi­mees esi­tas va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du et­te­pa­ne­ku tei­ne lu­ge­mi­ne kat­kes­ta­da, et või­mal­da­da vo­li­ko­gus laial­da­se­mat aru­te­lu. Ko­hal ol­nud vo­li­ko­gu­liik­med olid ühe­hääl­selt nõus.

Mit­mel kor­ral lä­bi­vii­dud lu­ge­mis­te jook­sul hää­le­ta­ti opo­sit­sioo­ni osad et­te­pa­ne­kud aren­gu­ka­va ja ee­lar­vest­ra­tee­gia pro­jek­ti, osad ei leid­nud toe­tust.

Aga kui aren­gu­ka­va 2023-2028 ja ee­lar­vest­ra­tee­gia suu­na­ti kol­ma­päe­va, 15. no­vemb­ri is­tun­gil pä­rast vii­mas­te pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te tut­vus­ta­mist ja lä­bi­hää­le­ta­mist lõpp­hää­le­tu­se­le, ei saa­nud eel­nõu val­la­vo­li­ko­gu koos­sei­su hääl­tee­na­must, mi­da nõua­vad sea­dus ja val­la põ­hi­mää­rus.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus on 19 vo­li­ko­gu­lii­get, koos­sei­su hääl­tee­na­mus tä­hen­dab, et eel­nõu poolt pea­vad hää­le­ta­ma neist 10. Lõpp­hää­le­tu­ses olid eel­nõu keh­tes­ta­mi­se poolt 9 vo­li­nik­ku, vas­tu 1 ja era­poo­le­tud 3.

Mõ­le­mad do­ku­men­did tu­leb keh­tes­ta­da hil­je­malt käe­so­le­va aas­ta lõ­puks. Keh­ti­vat aren­gu­ka­va ja ee­lar­vest­ra­tee­giat on va­ja ka Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja juur­de­e­hi­tu­se­le rii­gi toe­tus­ra­ha saa­mi­seks esi­ta­tud taot­lusp­ro­jek­ti li­sa­na ja see taot­lus­voor hak­kab lõp­pe­ma. Val­la­va­lit­sus suu­nas see­tõt­tu aren­gu­ka­va ja ee­lar­vest­ra­tee­gia uues­ti esi­me­se­le lu­ge­mi­se­le, mis oli es­mas­päe­val, 20. no­vemb­ril toi­mu­nud is­tun­gi ai­nus si­su­li­ne päe­va­kor­ra­punkt. Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va ja ee­lar­vest­ra­tee­gia teist­kord­ne lu­ge­mi­ne ja keh­tes­ta­mi­ne on ka­vas kahe nädala pärast, val­la­vo­li­ko­gu 13. det­semb­ri is­tun­gil.

Kuu­sa­lu val­la või­mu­lii­dul on vo­li­ko­gus kok­ku 11 koh­ta – va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du 8, EK­RE-l 2 ja Kes­ke­ra­kon­nal 1. Või­mu­lii­tu kuu­lu­va­test vo­li­ni­kest olid 15. no­vemb­ri is­tun­gil ko­hal 10, kuid Mart Sest­verk va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ei osa­le­nud lõpp­hää­le­tu­ses. Ta sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et põh­jus on aren­gu­ka­va pro­jek­ti nen­des teks­ti­des, mis puu­du­ta­vad La­he­maa rah­vus­par­ki. Ku­na MTÜ La­he­maa Maao­ma­ni­ke Liit soo­vib rah­vus­par­gi se­nis­te ja ka tu­le­vas­te pii­ran­gu­te osas muu­tu­si ning on alus­ta­nud lä­bi­rää­ki­mi­si kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­ga, on liit pa­lu­nud, et uues aren­gu­ka­vas ei oleks pii­ran­guid kin­nis­ta­vat sõ­nas­tust.

Mart Sest­verk üt­les, et lu­bas lii­du eest­ve­da­ja­te­le, te­ma ei an­na oma poolt­häält aren­gu­ka­va­le, mil­les on La­he­maa osas sõ­nas­tus muut­ma­ta.

La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du ju­ha­tu­se liik­med rää­ki­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et liit sai ad­vo­kaa­di­bü­roolt hin­nan­gu La­he­maa rah­vus­par­gis maao­ma­ni­ke­le sea­tud pii­ran­gu­te vas­tuo­lu­de koh­ta põ­hi­sea­du­se­ga ning soo­vi­tu­si eda­si­seks te­ge­vu­seks oma õi­gus­te kaits­mi­sel. Hin­nan­gus on öel­dud ka, et rii­gi ja ko­ha­li­ku hu­vi konf­lik­ti kor­ral peab vo­li­ko­gu liik­mel ole­ma või­ma­lus lan­ge­ta­da ot­su­seid sõl­tu­ma­tult, oma ko­gu­kon­na hu­vi­des.

Lii­du ju­ha­tu­se lii­ge Aa­re Kuu­sik: „Val­la aren­gu­ka­va ja üldp­la­nee­ring pea­vad käi­ma kä­si­käes. Kui de­mok­raat­li­kult va­li­tud val­la­vo­li­ko­gu hää­le­tab val­la aren­gu­ka­vas­se ja see­ga ka üldp­la­nee­rin­gus­se sis­se, et La­he­maa kü­la­de aren­gu mää­rab rah­vus­par­gi kait­se­kor­ral­dus­ka­va, na­gu pro­jek­tis prae­gu on sõ­nas­ta­tud, siis on meil vä­ga ras­ke oma õi­gus­te eest eda­si või­del­da. Esi­ta­si­me val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kud aren­gu­ka­va sõ­nas­tu­se muut­mi­seks, kuid need lü­ka­ti ta­ga­si. Te­gi­me et­te­pa­ne­ku­tes täien­du­si ja esi­ta­si­me uues­ti, aga öel­di, et ole­me hil­jaks jää­nud, sest aren­gu­ka­va on val­la­vo­li­ko­gus lu­ge­mi­sel ja muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid saa­vad nüüd esi­ta­da ai­nult vo­li­ko­gu liik­med. Sai­me lii­du ju­ha­tu­se­ga eel­mi­sel nä­da­lal kok­ku, täp­sus­ta­si­me et­te­pa­ne­kuid aren­gu­ka­va teks­ti muut­mi­seks ja koos­kõ­las­ta­si­me need muu­da­tu­sed val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Ul­ve Märt­so­ni­ga.“

Vo­li­ko­gu esi­mees üt­les, et va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du esi­tab need pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud val­la­va­lit­su­se­le ja vo­li­ko­gu­le ot­sus­ta­mi­seks.