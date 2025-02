Nel­ja­päe­val, 16. jaa­nua­ril olid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel kü­las Soo­mest Si­poo sõp­rus­val­last val­la­va­nem Mi­kael Gran­nas, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ari Ok­sa­nen ja asee­si­mees Mic­hae­la Rö­man.

Neid võt­sid Kuu­sa­lu val­la­ma­jas vas­tu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son, abi­val­la­va­nem Ran­no Pool, aren­dus­juht And­res Põd­ra, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de ning kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Trii­nu Re­ba­ne.

Kü­la­lis­te­le teh­ti val­la­ma­ja saa­lis üle­vaa­de Kuu­sa­lu val­la vii­ma­se aja et­te­võt­mis­test. Rää­gi­ti sõp­rus­su­he­te jät­ka­mi­sest, käe­so­le­va aas­ta au­gus­tis täi­tub koos­töö alus­ta­mi­sest 33 aas­tat.

Val­la­ma­jast sõi­de­ti eda­si Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses­se, käi­di ka Kuu­sa­lu koo­li­ma­jas. Ku­na spor­di­kes­ku­se peeg­li­saa­lis toi­mus just õpe­ta­ja Vee­ra Re­ba­se tant­su­tund 3. klas­si­le, pa­lu­ti ka kü­la­li­sed li­ne-tant­su tant­si­ma. Koo­li­ma­jas käi­di õpe­ta­ja Taa­vi Es­ko muu­si­ka­tun­nis ning õpe­ta­ja Ka­ja Män­ni kir­jan­dus­tun­nis 9. klas­si­le. Kü­las­käik lõp­pes ring­käi­gu­ga Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Si­poo val­la juh­ti­de­ga le­pi­ti kok­ku koos­­töö jät­ka­mi­ses: „Co­vi­di tõt­tu jäi ka­he val­la esin­da­ja­te oma­va­he­li­ne suht­lus har­ve­maks. Oli­me ühi­sel mee­lel, et to­re oleks ha­ka­ta jäl­le ak­tiiv­se­malt suht­le­ma, kind­las­ti võik­sid koos­tööd te­ha nii kul­tuu­ri- kui ka spor­di­kol­lek­tii­vid, koo­lid ja las­teaiad. Val­mis­ta­me et­te ühi­se plaa­ni koos­tööks. Kui Si­poo de­le­gat­sioon tu­leb lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te­le, vaa­ta­me plaa­ni koos üle.“

Si­poo val­la­va­nem Mi­kael Gran­nas kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kü­las­käi­gu ees­märk oli aru­ta­da eda­sist koos­tööd, kuul­da, mis on Kuu­sa­lu val­las vii­mas­tel aas­ta­tel juh­tu­nud ja mil­li­sed on tu­le­vi­kup­laa­nid: „Vas­tu­võtt oli sü­dam­lik, jäi­me vä­ga ra­hu­le. Vi­siit oli tõe­li­selt edu­kas, tä­na­me Kuu­sa­lu kol­lee­ge soo­ja vas­tu­võ­tu eest ja oo­ta­me järg­mist koh­tu­mist. Ot­sus­ta­si­me, et tu­le­me Si­poost lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te­le bus­si­täie rah­va­ga.“

Kuu­sa­lu val­las näh­tu koh­ta mär­kis ta, et hea ela­mus oli tant­su­tund spor­di­kes­ku­ses. Mul­je­ta­val­da­vad olid ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li ehi­tusp­ro­jek­tid, eri­ti õn­nes­tu­nud tun­dub nüüd­seks val­mi­nud esi­me­ne etapp.

„Mo­biil­te­le­fo­ni­de kee­lus­ta­mi­se üle koo­li­des on Soo­mes rää­gi­tud pal­ju, oli to­re nä­ha, et Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on mo­bii­li­de keeld keh­tes­ta­tud 1.-4. klas­si­de­le. Käi­si­me ka Kiiu las­te­aias, mis on teh­tud sa­mas stii­lis na­gu Si­poo val­la uued las­te­aiad. Seal on sa­ma­su­gu­ne män­gu­põ­hi­ne pe­da­goo­gi­ka, aga uud­ne oli hu­via­la­foo­kus – ka las­teaia­las­tel on rah­va­tant­su­rüh­mad.“