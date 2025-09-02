Lau­päe­val, 30. au­gus­til toi­mus Ala­ve­res ko­ha­li­ku kü­la­selt­si ja rah­va­ma­ja koos­töös tra­dit­sioo­ni­li­ne pe­re- ja laa­da­päev, mi­da on au­gus­ti lõ­pus kor­ral­da­tud küm­me­kond aas­tat. Ku­na on kü­la­selt­si juu­be­liaas­ta – mul­lu det­semb­ris möö­dus Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selt­si loo­mi­sest 20 aas­tat, taot­le­ti ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist toe­tust, et te­ha va­ra­se­ma­test kor­da­dest suu­rem üri­tus.

Päe­va esi­me­ses poo­les oli Ala­ve­re koo­li juu­res ja staa­dio­ni­a­lal laat ning te­ge­vu­sed las­te­le – õhu­pal­li­fi­guu­ri­de õpi­tu­ba, Le­pat­rii­nu las­te­tea­ter, Kol­me Põr­sa­ke­se tea­dus­sõu, Too­mas Rei­si viis lä­bi sport­lik­ke män­ge, sai las­ta te­ha näo­maa­lin­guid, hü­pa­ta ba­tuu­dil ja sõi­ta po­ni­ga. Staa­dio­nia­lal oli ka ran­na­võrk­pal­li­tur­niir ning Ala­ve­re par­gis uuen­da­tud kü­lap­lat­sil viis Erik Jü­riöö lä­bi korv­pal­li- ja Ta­nel Laan­mäe laua­ten­ni­se­võist­lu­si. Õh­tul esi­ne­sid kü­la­plat­si la­val laul­ja Kai­rit Tuh­ka­nen, Black&Whi­te Dan­ce tant­su­tüd­ru­kud ja DJ Len­ny La­Vi­da, lõk­kep­lat­sil süü­da­ti mui­nas­tu­le­de öö lõ­ke.

„Kü­lae­la­ni­kud olid ko­hal, oli ka ümbruskonna rahvast. Pea­le söö­gi-joo­gi ja laa­da­kau­ba oli kõik ta­su­ta,“ üt­les pe­re­päe­va juht, Ala­ve­re ja Uuearu kü­la­va­nem Mee­li Kuul.

Ta rää­kis, et kü­lap­lats kus pe­re­päe­val toi­mu­sid spor­di­võist­lu­sed ja õh­tu­ne jä­rel­pi­du, sai lõp­li­kult val­mis juu­lis. Plats as­fal­tee­ri­ti ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist saa­dud 4000 eu­ro ja Ani­ja val­laee­lar­vest in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se­na eraldatud 7925 eu­ro eest. Toe­tu­se eest mär­gi­ti as­fal­di­le ma­ha ka joo­ned tä­na­va­korv­pal­li män­gi­mi­seks. Kor­vi­konst­rukt­sioo­ni jaoks ko­gu­ti ra­ha aas­ta ta­ga­si toi­mu­nud pe­re­päe­val.

„Eel­mi­sel aas­tal ost­si­me ära, kuid sü­gi­sel se­da enam üles sea­da ei jõud­nud. Te­gi­me rah­va hul­gas hää­le­tu­se, ku­hu korv­pal­li­rõn­gas pan­na, ee­lis­ta­ti kü­lap­lat­si,“ sõ­nas kü­la­va­nem.

Korv­pal­li­konst­rukt­sioon sai ke­va­del püs­ti tal­gu­te kor­ras. Kü­la­selts os­tis sel­le juur­de pal­li­kas­ti ning pe­re­päe­va kor­ral­da­mi­seks KO­Pist saa­dud 2421 eu­ro eest os­te­ti ka 4 pal­li.

Staadioniplatsi äärest too­di kü­lap­lat­si­le ka be­too­nist laua­ten­ni­se­laud. La­va teh­ti kü­lap­lat­si­le eel­mi­sel ke­va­del tal­gu­päe­val.

Ala­ve­re kü­la­selt­si juu­be­liaas­ta on Mee­li Kuu­li sõ­nul ol­nud üri­tus­te­roh­ke – va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val oli ühi­ne li­pu­heis­ka­mi­ne, ke­va­del kor­ral­da­ti es­ma­abi­koo­li­tus, kriisikoolitus ja ko­gu­kon­na ins­pi­rat­sioo­ni­päev, pee­ti volb­ri­pi­du ja teh­ti jaa­ni­tuld, toi­mu­sid kaks ko­du­koh­vi­ku­te päe­va, üks juu­nis ja tei­ne juu­lis: „Vaa­ta­me, kas ja mi­da jõua­me juu­be­liaas­tal veel te­ha.

Kind­las­ti tä­his­ta­me koos esi­mest ad­ven­ti, see on 30. no­vemb­ril koos kü­la­selt­si sün­ni­päe­va­ga.“