Laupäeval, 30. augustil toimus Alaveres kohaliku külaseltsi ja rahvamaja koostöös traditsiooniline pere- ja laadapäev, mida on augusti lõpus korraldatud kümmekond aastat. Kuna on külaseltsi juubeliaasta – mullu detsembris möödus Alavere Külaarendamise Seltsi loomisest 20 aastat, taotleti kohaliku omaalgatuse programmist toetust, et teha varasematest kordadest suurem üritus.
Päeva esimeses pooles oli Alavere kooli juures ja staadionialal laat ning tegevused lastele – õhupallifiguuride õpituba, Lepatriinu lasteteater, Kolme Põrsakese teadussõu, Toomas Reisi viis läbi sportlikke mänge, sai lasta teha näomaalinguid, hüpata batuudil ja sõita poniga. Staadionialal oli ka rannavõrkpalliturniir ning Alavere pargis uuendatud külaplatsil viis Erik Jüriöö läbi korvpalli- ja Tanel Laanmäe lauatennisevõistlusi. Õhtul esinesid külaplatsi laval laulja Kairit Tuhkanen, Black&White Dance tantsutüdrukud ja DJ Lenny LaVida, lõkkeplatsil süüdati muinastulede öö lõke.
„Külaelanikud olid kohal, oli ka ümbruskonna rahvast. Peale söögi-joogi ja laadakauba oli kõik tasuta,“ ütles perepäeva juht, Alavere ja Uuearu külavanem Meeli Kuul.
Ta rääkis, et külaplats kus perepäeval toimusid spordivõistlused ja õhtune järelpidu, sai lõplikult valmis juulis. Plats asfalteeriti kohaliku omaalgatuse programmist saadud 4000 euro ja Anija vallaeelarvest investeeringutoetusena eraldatud 7925 euro eest. Toetuse eest märgiti asfaldile maha ka jooned tänavakorvpalli mängimiseks. Korvikonstruktsiooni jaoks koguti raha aasta tagasi toimunud perepäeval.
„Eelmisel aastal ostsime ära, kuid sügisel seda enam üles seada ei jõudnud. Tegime rahva hulgas hääletuse, kuhu korvpallirõngas panna, eelistati külaplatsi,“ sõnas külavanem.
Korvpallikonstruktsioon sai kevadel püsti talgute korras. Külaselts ostis selle juurde pallikasti ning perepäeva korraldamiseks KOPist saadud 2421 euro eest osteti ka 4 palli.
Staadioniplatsi äärest toodi külaplatsile ka betoonist lauatenniselaud. Lava tehti külaplatsile eelmisel kevadel talgupäeval.
Alavere külaseltsi juubeliaasta on Meeli Kuuli sõnul olnud üritusterohke – vabariigi aastapäeval oli ühine lipuheiskamine, kevadel korraldati esmaabikoolitus, kriisikoolitus ja kogukonna inspiratsioonipäev, peeti volbripidu ja tehti jaanituld, toimusid kaks kodukohvikute päeva, üks juunis ja teine juulis: „Vaatame, kas ja mida jõuame juubeliaastal veel teha.
Kindlasti tähistame koos esimest adventi, see on 30. novembril koos külaseltsi sünnipäevaga.“