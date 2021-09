„Va­na kool uues kuues,“ mär­kis Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR pü­ha­päe­val, mil Ala­ve­re koo­li­ma­ja oli kõi­gi­le uu­dis­ta­mi­seks ava­tud.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si kin­ni­tas paar päe­va en­ne uue õp­peaas­ta al­gust, et on vä­ga ra­hul kõi­ge­ga, mi­da ehi­ta­jad koo­lis on tei­nud.

„Ole­me saa­nud ühe vää­ri­ka hoo­ne, mi­da võib jul­gelt näi­da­ta ka vä­lis­kü­la­lis­te­le. Mis siis, et ku­sa­gilt on mõ­ni liist veel puu­du, see saab teh­tud ja igal ju­hul me alus­ta­me siin 1. sep­temb­rist õp­pe­tööd,“ üt­les ta.

Mul­lu no­vemb­rist kest­nud re­no­vee­ri­mis­töö­de käi­gus soo­jus­ta­ti 1988. aas­tal ava­tud koo­li­ma­ja fas­saad, ehi­ta­ti ven­ti­lat­sioon, uued küt­te-, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni- ning elekt­ri­süs­tee­mid, teh­ti si­se­vii­mist­lus­tööd.

Re­no­vee­ri­mi­se tu­le­mu­se­na saa­b koo­li­ma­ja C-klas­si ener­gia­mär­gi­se.

Koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­nud Re­vin Gru­pi pro­jek­ti­juht, Ala­ve­re põ­hi­koo­li vi­list­la­ne Sil­ver Nurm­sa­lu tun­nis­tas, et te­ma se­ni­se ko­ge­mu­se põh­jal on olnud aeg, mil Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­ti, üks kõi­ge kee­ru­li­se­maid.

„Ko­roo­na­pan­dee­mia, sel­lest tu­le­ne­vad hai­ges­tu­mi­sed, sel­le­le järg­ne­nud ehi­tus­buum, ma­ter­ja­li­de de­fit­siit, töö­jõu­puu­dus,“ loet­les ta, kuid li­sas, et koo­li jaoks ol­nuks ideaal­se­mat ae­ga re­no­vee­ri­mi­seks ras­ke lei­da, ku­na suur osa õp­pe­tööst toi­mus sel ajal na­gu­nii dis­tant­sõp­pe­na.

Re­no­vee­ri­mis­tööd al­ga­sid mul­lu sü­gi­sel koo­li­ma­ja fas­saa­di soo­jus­ta­mi­se­ga. See­tõt­tu sai õp­pe­töö ku­ni jõu­lu­va­hea­ja­ni toi­mu­da oma ma­jas. En­ne jõu­lu­pü­hi ha­ka­ti pak­ki­ma ning mõ­ned päe­vad en­ne aas­ta­va­he­tust ko­li­ti koo­li­ma­ja tüh­jaks ning an­ti ehi­ta­ja­le üle. Kool jät­kas te­ge­vust kol­mes eri hoo­nes: 40 algk­las­si­last asusid õp­pi­ma Ala­ve­re las­teaias, 35 põ­hi­koo­liõ­pi­last rah­va­ma­jas ning 8 õpi­la­se­ga 6. klass rah­va­ma­ja­ga sa­mas hoo­nes asu­vas noor­te­kes­ku­ses.

