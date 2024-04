Ani­ja val­la­va­lit­sus võt­tis vas­tu Aeg­vii­du ale­vi Väl­jaot­sa maaük­su­se ja lä­hia­la de­tail­pla­nee­rin­gu, mis pan­nak­se 11. ap­ril­list ka­heks nä­da­laks ava­li­ku­le väljapanekule. Aeg­vii­du põh­jao­sas väi­kee­la­mu­te piir­kon­nas asu­vale li­gi 6,5 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le on pla­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud 10 ela­mu­maa ja 3 maa­tu­lun­dus­maa krun­ti.

„Pla­nee­ri­tav ala asub Nõm­me tee ää­res Mar­ja­kü­las. Krun­ti­de lu­ba­tud mii­ni­mum­suu­ru­sed on ti­hea­sus­tu­ses 1200 ruut­meet­rit, aren­da­ja ka­van­dab sin­na pal­ju suu­re­maid,“ lau­sus Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­lis­t In­ga Vai­nu.

Väl­jaot­sa aren­dus on Aeg­vii­dus esi­me­ne, mis on al­ga­ta­tud pä­rast Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la lii­tu­mist. Aren­da­ja on erai­sik. Kok­ku on ale­vis ja sel­le lä­hiümb­ru­ses ne­li vä­he­malt 10 krun­di­ga ela­mua­ren­dust.

2021. aas­ta sü­gi­sel keh­tes­tas val­la­va­lit­sus Kõrt­si maaük­su­se ja lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu. Aeg­vii­du lõu­nao­sas. Kes­ku­sest üle raud­tee sõi­tes pa­re­mal väi­kee­la­mu­te ja Re­hes­saa­re ra­ba va­hel asuv pla­nee­rin­gua­la hõl­mab 7,5 hek­ta­rit, sel­lest 7 hek­ta­rit on met­sa. Pla­nee­rin­gu­ga on kok­ku ka­van­da­tud 9 ela­muk­run­ti. Need on suu­red, kesk­mi­selt 6000-8000 ruut­meet­rit. Aren­dab Al­lan­ty OÜ.

„Te­hak­se ta­ris­tut, tee on val­mis, ÜVK ra­jab sin­na aren­da­ja ku­lul Ra­ven,“ sõ­nas In­ga Vai­nu.

Üks aren­dus jääb pä­rast Aeg­vii­du ale­vi pii­ri­de muutmist Pil­la­pa­lu kül­la: „See on Tel­lis­ki­vi tä­na­va piir­kon­nas, kus on kok­ku 11 ela­muk­run­ti. Aren­da­tak­se ha­jaa­sus­tu­se põ­hi­mõt­tel, ela­mu­te va­he­li­ne kau­gus peab ole­ma vä­he­malt 100 meet­rit. Aren­dab ko­gu­kond, kes os­tis maa ja ja­gas suur­teks kin­nis­tu­teks, ku­hu igaüks ehi­tab en­da­le ko­du.“

Kõi­ge kau­ge­ma­le on jõu­tud Aeg­vii­dus Ran­na tee ää­res asu­va 4,6 hek­ta­ri suu­ru­se ala aren­du­se­ga, mi­da aren­da­ja, OÜ Pi­ne­red rek­laa­mib Vii­du­met­sa ni­me all. De­tailp­la­nee­rin­gu kin­ni­tas veel Aeg­vii­du val­la­vo­likogu, prae­gu­ne aren­da­ja os­tis pla­nee­ri­tud ala mõ­ned aas­tad ta­ga­si. Ni­ker­jär­ve lä­he­dal asu­va aren­du­se ta­ga on rii­gi­mets, sel­le kõr­val ra­ba.

Pi­ne­re­di aren­dus­juht San­dor Sim­son üt­les, et Vii­du­met­sa tu­leb ku­ni 14 ühe­pe­re­ma­ja ning paar ri­dae­la­mut. Ta rää­kis, et en­ne aren­da­ma asu­mist uuri­ti sot­siaal­mee­dia Aeg­vii­du grup­pi­des ning kü­si­ti maak­le­ri­telt, mil­li­seid ko­du­sid ini­me­sed seal­kan­dis soo­vik­sid, sel­le põh­jal pa­ku­tak­se ko­duost­jai­le väl­ja kolm eri suu­ru­ses ma­ja. Väik­se­mad, 3-4toa­li­sed ma­jad on te­ma sõ­nul Har­ju­maal ühed sood­­sa­mad. Eramud ja 4-5 bok­si­ga ri­dae­la­mud, mi­da ka­van­da­tak­se, on pui­dust. Soo­vi­jail on ka või­ma­lik os­ta krunt ning ise ehi­ta­da. Krun­did on kesk­mi­selt 1500 ruut­meet­ri suu­ru­sed.

Aren­da­ja sõ­nul on 95 prot­sen­ti ta­ris­tust teh­tud – as­falt­tee val­mis, elekt­ri­kil­bid ja tä­na­va­valgustus ole­mas, ka puur­kaev ja reo­vee­pu­has­ti. Esi­me­sed hu­vi­li­sed on soo­vi­nud Vii­du­met­sa os­ta krun­te. Kui ta­he­tak­se krunti koos ma­ja­ga, on aren­da­ja kin­ni­tu­sel nad val­mis alus­ta­ma, kui ost­ja va­lib krun­di ja so­bi­va ma­ja. Ma­ja ehi­ta­mi­seks lä­heb um­bes 10 kuud, ko­gu aren­dus võiks San­dor Sim­so­ni ar­va­tes val­mi­da paa­ri aas­ta­ga.