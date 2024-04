Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­ta­vas orien­tee­ru­mis­män­gus „Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri­rik­kus“ on esi­me­se nä­da­la­va­he­tu­se­ga re­gist­ree­ru­nud 78 osa­le­jat. Na­vi­cup ra­ken­du­ses on prae­gu üle Kuu­sa­lu val­la 65 orien­tee­ru­mis­punk­ti, mis on seo­tud fil­mi­võ­te­te või kul­tuu­ri­te­ge­las­te­ga. Es­mas­päe­va õh­tuks olid kaks osa­le­jat lä­bi­nud ju­ba 62 punk­ti. Idee au­tor, Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, et ena­mi­kus koh­ta­des tu­leb au­tost väl­ju­da ja kõn­di­da pai­ka, kus te­le­fo­ni­äpp re­gist­ree­rib ko­hal­käi­gu. Kõi­ge roh­kem, 20 kü­las­tust, oli Kuu­sa­lu pit­sa­koh­vi­ku juu­res, seal on fil­mi­tud „Krat­ti“ ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li park­las, kus fil­mi­ti „Tul­nu­kat“ ja Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus, kus on teh­tud fil­mi „Var­ja­tud pä­ran­dus“. Kuu­sa­lus on Anu Kirs­ma­ni sõ­nul kõi­ge roh­kem orien­tee­ru­mis­punk­te ees­mär­gi­ga är­gi­ta­da rah­vast jalg­si­käi­ku­de­le möö­da ale­vik­ku. Orien­tee­ru­mis­mäng kes­tab 5. ap­ril­list ku­ni 30. sep­temb­ri­ni.