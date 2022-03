Aegviidu Tervisedepoole otsitakse rentnikku

Anija vallavalitsus otsustas korraldada konkursi Aegviidu Tervisedepoole uue rentniku leidmiseks, sest Sportland Eesti AS on avaldanud soovi rendileping hiljemalt 7. augustil ennetähtaegselt lõpetada. Vallavanem Riivo Noor kommenteeris, et aeg on raske ja ettevõtte hinnangul ei ole Tervisedepoo rentimine neile tasuv tegevus. Sportland Eesti AS, millele kuulub ka Kõrvemaa matka- ja suusakeskus, laenutas Tervisedepoos spordi- ja matkatarbeid. Vallavalitsus otsustas Aegviidu Tervisedepoo rendile andmiseks korraldada avaliku konkursi eelläbirääkimistega pakkumise korras. Ruumid üldpinnaga 245 ruutmeetrit antakse rentniku kasutusse 5 aastaks, nende kasutusotstarve on turism, spordivahendite laenutus ja muu taoline tegevus. Sportland Eesti AS oli Tervisedepoo haldaja alates selle valmimisest 2020. aasta suvel, rendileping oli sõlmitud 7 aastaks renditasuga 600 eurot kuus.