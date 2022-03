Raasiku lasteaiale moodulrühma ei tule

Raasiku volikogu andis vallavanemale volitused lõpetada mullu augustis riigihanke võitja Cramo Estonia ASiga sõlmitud töövõtuleping Raasiku lasteaiale moodulrühma ostmiseks. Otsuse poolt olid volikogu 11 liiget, 4 jäid erapooletuks. Vallavanem Raul Siem kinnitas, ta on veendunud, et lasteaia juurdeehitus, mida ajutise moodulrühma asemel planeeritakse, tuleb vallaeelarvele moodulist soodsam. Ta lisas, Cramo Estoniaga on arutatud töövõtulepingu lõpetamist poolte kokkuleppel, vallavalitsus on väljendanud valmisolekut hüvitada ettevõtte senised kulud, mis ei ole Cramo Estonia hinnangul suuremad kui 20 000 eurot.