Üle­möö­du­nud nä­da­lal ava­ti Keh­ra muu­seu­mis Ees­ti Tu­le­tõr­je­muu­seu­mi ränd­näi­tus „Prit­su­nai­sed“, mis an­nab üle­vaa­te nais­te rol­list Ees­ti tu­le­tõr­jes ja pääs­tes ala­tes möö­du­nud sa­jan­di al­gu­sest.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht An­ne Oruaas sõ­nas, et näi­tus ava­b Keh­ra Va­ba­taht­li­ku Tu­le­tõr­je­selt­si 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se­.

„Sel­le täht­päe­va mär­ki­mi­seks tu­leb 27. mail aja­loo­kon­ve­rents, kus on et­te­kan­ded ja näi­ta­me pääs­te­teh­ni­kat. Sa­mal päe­val esit­le­me Keh­ra en­di­se ko­man­do­pea­li­ku Ai­var Ka­ri raa­ma­tut „25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot“,“ üt­les An­ne Oruaas.

Tu­le­tõr­je­muu­seu­mi ränd­näi­tus „Prit­su­me­hed“ on koos­ta­tud 2020. aas­tal ning se­da on va­rem eks­po­nee­ri­tud Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis, Pär­nu, Väi­ke-Maar­ja ja Nar­va muu­seu­mis ning Tal­lin­nas Rah­vu­sar­hii­vi ga­le­riis, nüüd on ku­ni ap­ril­li lõ­pu­ni An­ne Oruaa­sa kut­sel Keh­ras.

Näi­tu­se ku­raa­tor Triin Ker­ge sel­gi­tas, et see on kok­ku­võ­te Ees­ti tu­le­tõr­je- ja pääs­te­vald­kon­na eri ajas­tu­test: 1920-30nda­test aas­ta­test, nõu­ko­gu­de ajast ning tä­na­päe­vast. On ka üle­vaa­de mas­ku­liin­se­ma­test ala­dest, mil­lel nai­sed on Ees­tis ala­tes 20. sa­jan­di al­gu­sest töö­ta­nud, ni­me­ta­tud on esi­me­sed nai­sed, kes neis ame­ti­tes töö­ta­sid.

„2020. aas­tal, kui näi­tust koos­ta­si­me, oli Ees­tis kut­se­lis­te pääst­ja­te hul­gas ne­li naist, va­ba­taht­li­ke seas oli nai­si um­bes 400. Nen­de nel­ja kut­se­li­se pääst­ja koh­ta kir­jel­da­me, kes nad on, kui­das sel­le­le töö­le sat­tu­sid või miks sel­le eria­la va­li­sid. Eral­di too­me väl­ja taa­si­se­seis­vu­nud Ees­ti kõi­ge esi­me­se nais­tu­le­tõr­ju­ja, kes alus­tas tööd 1990nda­tel aas­ta­tel. Nüüd on Ave Oad de­mi­nee­ri­ja, see­juu­res Ees­ti esi­me­ne nais­de­mi­nee­ri­ja,“ rää­kis Triin Ker­ge.

Näi­tu­sel saab nä­ha ka tu­le­tõr­ju­ja­te-pääst­ja­te töö­rii­deid ja vor­me: „Seal on 1938. aas­ta nais­te töö­riie­tus ja vorm, 1958. aas­ta vorm ning ka pääst­ja­te prae­gu­ne vorm.“

Ku­na „Prit­su­nais­te“ näi­tus on üle-ees­ti­li­ne, po­le seal eral­di kir­jel­da­tud Ani­ja val­la va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te te­ge­vust. An­ne Oruaas mär­kis, et nen­de te­ge­vu­se koh­ta saab in­fot jaa­ma­hoo­ne Keh­ra muu­seu­mi toas pü­si­näi­tu­selt. Seal on eks­po­nee­ri­tud ka ku­na­gi­se val­la­va­ne­ma ja tu­le­tõr­je­selt­si pea­li­ku Jo­han­nes Kal­lan­gu or­de­nid ja au­mär­gid ning nen­de juur­de käi­vad tun­nis­tu­sed.

„Ani­ja val­las on ol­nud ka vä­ga tub­li­sid nais­tu­le­tõr­ju­jaid, on ka prae­gu. Näi­tu­se ava­mi­sel olid ko­hal Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov ning Sir­je Su­vi, kes töö­tab Keh­ra pääs­te­ko­man­dos,“ rää­kis An­ne Oru­aas.