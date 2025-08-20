Juuli viimasel nädalavahetusel osalesid Peningi Koroonamänguklubi mängijad Raasiku vallast Saksamaal Fürthis toimunud 2025. aasta maailma karikavõistluste 5. etapil. Võistlustest võtsid osa ligikaudu 70 sportlast 6 riigist: Eestist, Saksamaalt, Poolast, Ungarist, Suurbritanniast ja Iraanist. Eestist võistlesid 13 koroonamängijat, nende seas Jüri Mironjuk, Guido Trees, Jevgeni Põšnõi ja Tiit Toomik Peningi klubist.
Avapäeval toimunud üksikmängus oli 11 vooru. Peningi klubi mängijatest jõudis 6 autasustatava hulka Jüri Mironjuk, kes lõpetas 4. kohaga. Guido Trees kommenteeris, et Saksamaal mängitakse libedama lauamäärdega ning avapäev kulus Eesti mängijail sellega harjumiseks. Siiski toodi ka meeste üksikmängu võit Eestisse, selle sai Saku klubi Tirts esindaja Marek Lepist.
Teisel päeval toimunud paarismängudes said mitte ühtegi mängu kaotanud Guido Trees- Jevgeni Põšnõi 2. koha. Tiit Toomik kogus segapaarismängus koos Saaremaa koroonamängija Mari-Ann-Carolin Ooliga 50 protsenti punktidest ning jäid turniirtabeli keskele, seejuures edestasid nad kõiki kohalikke paare Saksamaalt.
Rahvusvahelise koroona maailma karikavõistluste järgmine etapp toimub 23.-24. augustini Türi spordihoones. Kokku on kavas 9 etappi, septembris võisteldakse Lätis, oktoobris Itaalias ning novembris Suurbritannias. Aasta parimad selgitatakse novembri lõpus Riias.
Peningi klubi puuetega koroonamängijad osalesid 2. ja 3. augustil Võru spordisaalis toimunud Euroopa karikavõistluste 5. etapil. Individuaalselt oli võidule kõige lähemal Guido Trees, kes kogus lõunanaabrite parima Janis Malcenieksiga võrdselt punkte, seejuures ei kaotanud kumbki ainsatki mängu. Lisamängus osutus paremaks Läti sportlane, Guido Trees sai tema järel 2. koha. Eesti meistrivõistluste arvestuses võitis Guido Trees esikoha. Naiste üksikmängu turniiril langes Urve Reetamm Peningi klubist viimase mängu kaotamise tõttu 5. kohale, kuid Eesti meistrivõistlustel võitis siiski kindlalt 1. koha.
Teisel päeval olid kavas paarismängud. Meespaarismängus võitis eelmisel päeval turniiritabeli keskossa jäänud Tiit Toomik koos Viljandi mängija Kaido Pungaga 2. koha. Segapaarismängus pidid mullused Euroopa karikaetapi parimad Urve Reetamm-Guido Trees leppima 3. kohaga. Eesti meistrivõistluste arvestuses said nad 2. koha.
Reedel, 8. augustil alustati Raasiku spordihoones Kalevi meistrivõistluste üksikmängudega koroonas. Naistest võitis Piia-Liis Seeder Peningi klubist 2. koha, Urve Reetamm veteranide vanusegrupi pronksmedali.
Meestest oli kõige tihedam konkurents veteranide seas, kus oli 17 osavõtjat. Esikoha võitnud Kaupo Helm-Rosina järel sai Jevgeni Põšnõi 2. ja Guido Trees 3. koha. Pärast üksikmänge toimunud segapaarismängude võistlusel said Piia-Liis Seeder- Guido Trees 3. koha.
Paarismängudes mängisid nais- ja meespaarid koos 7 vooru ning kaotuseta võitsid esikoha Jevgeni Põšnõi-Guido Trees. Naispaaride hulgas võitis Urve Reetamm koos Annele Lelloga Lääne-Virumaa võistkonnast.