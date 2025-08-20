Juu­li vii­ma­sel nä­da­la­va­he­tu­sel osa­le­sid Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi män­gi­jad Raa­si­ku val­last Sak­sa­maal Fürt­his toi­mu­nud 2025. aas­ta maail­ma ka­ri­ka­võist­lus­te 5. eta­pil. Võist­lus­test võt­sid osa li­gi­kau­du 70 sport­last 6 rii­gist: Ees­tist, Sak­sa­maalt, Poo­last, Un­ga­rist, Suur­bri­tan­niast ja Iraa­nist. Ees­tist võist­le­sid 13 ko­roo­na­män­gi­jat, nen­de seas Jü­ri Mi­ron­juk, Gui­do Trees, Jev­ge­ni Põš­nõi ja Tiit Too­mik Pe­nin­gi klu­bist.

Ava­päe­val toi­mu­nud ük­sik­män­gus oli 11 voo­ru. Pe­nin­gi klu­bi män­gi­ja­test jõu­dis 6 au­ta­sus­ta­ta­va hul­ka Jü­ri Mi­ron­juk, kes lõ­pe­tas 4. ko­ha­ga. Gui­do Trees kom­men­tee­ris, et Sak­sa­maal män­gi­tak­se li­be­da­ma laua­määr­de­ga ning ava­päev ku­lus Ees­ti män­gi­jail sel­le­ga har­ju­mi­seks. Siis­ki too­di ka mees­te ük­sik­män­gu võit Ees­tis­se, sel­le sai Sa­ku klu­bi Tirts esin­da­ja Ma­rek Le­pist.

Tei­sel päe­val toi­mu­nud paa­ris­män­gu­des said mit­te üh­te­gi män­gu kao­ta­nud Gui­do Trees- Jev­ge­ni Põš­nõi 2. ko­ha. Tiit Too­mik ko­gus se­ga­paa­ris­män­gus koos Saa­re­maa ko­roo­na­män­gi­ja Ma­ri-Ann-Ca­ro­lin Oo­li­ga 50 prot­sen­ti punk­ti­dest ning jäid tur­niir­ta­be­li kes­ke­le, see­juu­res edes­ta­sid nad kõi­ki ko­ha­lik­ke paa­re Sak­sa­maalt.

Rah­vus­va­he­li­se ko­roo­na maail­ma ka­ri­ka­võist­lus­te järg­mi­ne etapp toi­mub 23.-24. au­gus­ti­ni Tü­ri spor­di­hoo­nes. Kok­ku on ka­vas 9 etap­pi, sep­temb­ris võis­tel­dak­se Lä­tis, ok­toob­ris Itaa­lias ning no­vemb­ris Suur­bri­tan­nias. Aas­ta pa­ri­mad sel­gi­ta­tak­se no­vemb­ri lõ­pus Riias.

Pe­nin­gi klu­bi puue­te­ga ko­roo­na­män­gi­jad osa­le­sid 2. ja 3. au­gus­til Võ­ru spor­di­saa­lis toi­mu­nud Eu­roo­pa ka­ri­ka­võist­lus­te 5. eta­pil. In­di­vi­duaal­selt oli või­du­le kõi­ge lä­he­mal Gui­do Trees, kes ko­gus lõu­na­naab­ri­te pa­ri­ma Ja­nis Mal­ce­niek­si­ga võrd­selt punk­te, see­juu­res ei kao­ta­nud kumb­ki ain­sat­ki män­gu. Li­sa­män­gus osu­tus pa­re­maks Lä­ti sport­la­ne, Gui­do Trees sai te­ma jä­rel 2. ko­ha. Ees­ti meist­ri­võist­lus­te ar­ves­tu­ses või­tis Gui­do Trees esi­ko­ha. Nais­te ük­sik­män­gu tur­nii­ril lan­ges Ur­ve Ree­tamm Pe­nin­gi klu­bist vii­ma­se män­gu kao­ta­mi­se tõt­tu 5. ko­ha­le, kuid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel või­tis siis­ki kind­lalt 1. ko­ha.

Tei­sel päe­val olid ka­vas paa­ris­män­gud. Mees­paa­ris­män­gus või­tis eel­mi­sel päe­val tur­nii­ri­ta­be­li kes­kos­sa jää­nud Tiit Too­mik koos Vil­jan­di män­gi­ja Kai­do Pun­ga­ga 2. ko­ha. Se­ga­paa­ris­män­gus pi­did mul­lu­sed Eu­roo­pa ka­ri­kae­ta­pi pa­ri­mad Ur­ve Ree­tamm-Gui­do Trees lep­pi­ma 3. ko­ha­ga. Ees­ti meist­ri­võist­lus­te ar­ves­tu­ses said nad 2. ko­ha.

Ree­del, 8. au­gus­til alus­ta­ti Raa­si­ku spor­di­hoo­nes Ka­le­vi meist­ri­võist­lus­te ük­sik­män­gu­de­ga ko­roo­nas. Nais­test või­tis Piia-Liis See­der Pe­nin­gi klu­bist 2. ko­ha, Ur­ve Ree­tamm ve­te­ra­ni­de va­nu­seg­ru­pi pronks­me­da­li.

Mees­test oli kõi­ge ti­he­dam kon­ku­rents ve­te­ra­ni­de seas, kus oli 17 osavõtjat. Esi­ko­ha võit­nud Kau­po Helm-Ro­si­na jä­rel sai Jev­ge­ni Põš­nõi 2. ja Gui­do Trees 3. ko­ha. Pä­rast ük­sik­män­ge toi­mu­nud se­ga­paa­ris­män­gu­de võist­lu­sel said Piia-Liis See­der- Gui­do Trees 3. ko­ha.

Paa­ris­män­gu­des män­gi­sid nais- ja mees­paa­rid koos 7 voo­ru ning kao­tu­se­ta võit­sid esi­ko­ha Jev­ge­ni Põš­nõi-Gui­do Trees. Nais­paa­ri­de hul­gas või­tis Ur­ve Ree­tamm koos An­ne­le Lel­lo­ga Lää­ne-Vi­ru­maa võist­kon­nast.