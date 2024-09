„See lint on eri­li­ne, pä­rit aas­tast 1997, kui las­teaed ava­ti esi­mest kor­da,“ üt­les Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor An­ni­ke Sood­la tei­si­päe­val, 3. sep­temb­ril koo­li re­no­vee­ri­tud las­teaia pi­du­li­kul taa­sa­va­mi­sel.

Koos te­ma­ga lõi­ka­sid 27 aas­tat ta­ga­si val­mi­nud ja äs­ja re­no­vee­ri­tud las­teaia­ma­ja taa­sa­va­mi­sel lin­ti las­teaia­lap­sed San­der Va­gu­la ja Ely­sia Lui­sa Ta­sa, lin­ti hoid­sid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Vo­li­ko­gu esi­mees kin­kis Me­si­ta­ru las­teaia­ma­ja­le Ani­ja val­la li­pu. Ta mär­kis, et Aeg­vii­du las­teaed on aas­ta jook­sul saa­nud kaks uut ka­tust, üks on ju­rii­di­li­ne ehk las­teaed lii­de­ti Aeg­vii­du koo­li­ga, tei­ne on las­teaia­hoo­ne pä­ris uus ka­tus.

„Las­te jaoks oli see või­b-ol­la hu­vi­tav aas­ta, saa­di ol­la eri­ne­va­tes koh­ta­des, aga per­so­na­li­le suur ai­täh, et sel­le me­si­las­te­sü­le­mi lii­gu­ta­mi­se­ga hak­ka­ma sai­te,“ sõ­nas Jaa­nus Ka­lev.

Ta tä­nas ka val­la­va­lit­su­se töö­ta­jaid, las­teaia ehi­ta­jaid ja ehi­tu­se jä­re­le­val­vet ning aval­das loo­tust, et nen­de teh­tud töö on nii hea, et Aeg­vii­du las­teaia järg­mi­ne re­no­vee­ri­mi­ne tu­leb al­les 60-70 aas­ta pä­rast.

