Ju­min­da pool­saa­re kü­la­des Kuu­sa­lu val­las jät­ku­sid elekt­ri­kat­kes­tu­sed ka möö­du­nud nä­da­lal, sest pak­su lu­me­ga kae­tud puid ja ok­si on kuk­ku­nud lii­ni­de­le mit­mel päe­val, kui­gi suu­red lu­me­sa­jud olid lõp­pe­nud.

Eel­mi­sel pü­ha­päe­val, 10. det­semb­ril alus­ta­ti Elekt­ri­le­vi OÜ tel­li­mu­sel lii­ni­ko­ri­do­ri­de hool­du­se­ga Ae­ro­cop­ter OÜ he­li­kop­te­ri abil. Ko­ha­peal abis­ta­vad elekt­ri­kud KH Ener­gia-Kon­sult ASist.

Elekt­ri­le­vi ju­ha­tu­se esi­mees Mih­kel Härm tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et es­malt töö­ta­tak­se Ju­min­da pool­saa­rel Kol­ga-Pu­di­soo-Tammistu va­he­li­sel kesk­pin­ge lii­ni­lõi­gul, järg­ne­valt te­hak­se hool­dus­töid Lok­sa-Ju­min­da va­he­li­sel lii­ni­lõi­gul. Hool­du­sööd kes­ta­vad li­gi­kau­du kaks nä­da­lat, 10.-22. det­semb­ri­ni.

„See­jä­rel ta­ga­me jõu­lu­ra­hu ja loo­de­ta­vas­ti jõu­lu­pe­rioo­diks ka pa­re­ma elekt­ri­va­rus­tu­se. Va­ja­du­sel jät­ka­me töid veel 27. det­semb­ril. Töid vii­me lä­bi kop­te­ri­ga ai­nult päe­va­val­gel aja­va­he­mi­kus kel­la 10-16, kuid hool­dus­töö­de­ga kaas­ne­vad elekt­ri­kat­kes­tu­sed või­vad kes­ta mõ­ne­võr­ra kauem. Ko­ha­peal on ala­ti elekt­ri­ku­te bri­gaa­did, et lii­ni­de­le kuk­ku­vad ok­sad ning nen­dest tek­ki­nud lii­ni­kah­jus­tu­sed saak­sid kii­relt lik­vi­dee­ri­tud ja elekt­riü­hen­du­sed kii­relt taas­ta­tud. Võt­si­me need hool­dus­tööd et­te erand­kor­ras ju­ba esi­me­sel või­ma­lu­sel, al­gu­se­ga pü­ha­päe­vast, sest see lii­ni­lõik on kop­te­ri­ga töö­de teos­ta­mi­seks üks op­ti­maal­sei­maid ning krii­ti­li­se­maid.“

Ta li­sas: „Pa­lu­me va­ban­dust, et me ei tea­vi­ta­nud klien­te et­te töö­de teos­ta­mi­sest ja nen­de­ga kaas­ne­va­test elekt­ri­kat­kes­tus­test. Töö­de or­ga­ni­see­ri­mi­ne toi­mus vä­ga kii­res tem­pos ja ku­na iga päev on ar­vel, siis ei soo­vi­nud het­ke­gi kao­ta­da ning saat­si­me kop­te­ri väl­ja esi­me­sel või­ma­lu­sel. Esial­gu loot­si­me, et saa­me tööta­da il­ma kat­kes­tus­te­ta, kuid siis­ki po­le see või­ma­lik, sest oht­lik­ke ok­si ku­kub ko­ri­do­ri­des lii­ni­de­le pal­ju.“

Toi­me­tus kü­sis Elekt­ri­le­vilt La­he­maa rah­vus­par­gi pii­ran­gu­te koh­ta seo­ses elekt­ri­lii­ni­de­ga.

Mih­kel Härm vas­tas: „An­tud fiid­rid asu­vad La­he­maa loo­dus­kait­sea­la­del, mis­tõt­tu on lii­ni­ko­ri­do­ri­de laien­dus kee­la­tud. Soo­vi­me koos ko­ha­li­ke ela­ni­ke ja kesk­kon­naa­me­ti­ga aru­ta­da siis­ki lii­ni­ko­ri­do­ri­de laien­da­mi­se või­ma­lu­si sel­les piir­kon­nas. Kah­juks kas­va­vad puud ja ok­sad kit­sas­tes lii­ni­ko­ri­do­ri­des pa­ra­ta­ma­tult lii­ni­de ehk val­gu­se poo­le ja lu­me ras­ku­se­ga va­ju­vad puud koos oks­te­ga lii­ni­de ko­ha­le või pea­le. Aja­loo­li­selt on­gi see­tõt­tu lii­ni­ko­ri­do­rid piir­kon­nas küll võ­sast puh­ta­na hoi­tud, kuid puu­de ja oks­te lii­ni­de­le lan­ge­mi­se­ga ko­ge­vad klien­did siis­ki pi­de­vaid elekt­ri­kat­kes­tu­si tao­lis­tes kee­ru­lis­tes lu­me­o­lu­des, na­gu on vii­mas­tel nä­da­la­tel ol­nud.“