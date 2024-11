Sel­lest ajast, kui 10 aas­tat ta­ga­si ava­ti Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed, po­le Kuu­sa­lu val­las enam ol­nud las­teaia­koh­ta­de­le pik­ki jär­je­kor­di. Erip­ro­jek­ti jär­gi ehi­ta­tud las­teaia­hoo­ne val­mis Kiiu ale­vi­kus 2014. aas­ta su­ve lõ­pus. Uus las­teaed hak­kas töö­le 8. sep­temb­ril, kui saa­li ehi­tus­tööd veel jät­ku­sid. Pi­du­lik ava­mi­ne koos lin­di lä­bi­lõi­ka­mi­se­ga oli 29. ok­toob­ril 2014.

Tä­na­vust juu­be­li­sün­ni­päe­va on Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias tä­his­ta­tud mit­me üri­tu­se­ga ok­toob­ris ja tu­le­kul on veel lau­päe­val, 9. no­vemb­ril ühi­ne kont­sert ko­gu­kon­na­le koos koo­ri­ga Hea Tu­ju Es­mas­päev, kes peab sa­mu­ti 10. sün­ni­päe­va.

Kii­ge­põn­ni las­teaia­pe­re tä­his­tas juu­be­lit sün­ni­päe­va­peo­ga 1. ok­toob­ril. Ko­gu ma­ja oli ehi­tud õhu­pal­li­de­ga, kõi­gil rüh­ma­del oli ühi­ne lõu­na­söök ja tor­di­söö­mi­ne. Kü­las olid sel päe­val Kii­ge­põnn, ke­da män­gis õpe­ta­ja Kai­sa Kai­sel, ning Pi­pi ja Här­ra Nils­son – Me­rill ja As­ko Külm­saar.

Nä­dal hil­jem, 8. ok­toob­ril sõi­de­ti ko­gu las­teaia­pe­re­ga Tsit­res­se mat­ka­ma. Õpe­ta­jad ja as­sis­ten­did olid rüh­ma­de mat­ka­ju­hid, nad olid sel­leks va­rem saa­nud koo­li­tust ko­ha­li­kult loo­dus­gii­dilt Maar­ja Oru­sa­lult. Pä­rast ret­ke män­gi­ti ja tant­si­ti Tsit­re par­gip­lat­sil. Ko­ha­le sõit­sid ka ko­ka­tä­did ning söö­di pann­koo­ke.

Kii­ge­põn­ni las­teaia pi­du­lik kont­sert koos vas­tu­võ­tu­ga en­dis­te­le ja prae­gus­te­le töö­ta­ja­te­le ning kü­la­lis­te­le oli tei­si­päe­va, 22. ok­toob­ri õh­tul. Las­teaia õpe­ta­jad ja vi­list­la­sed esi­ta­sid koos sün­ni­päe­va­lau­lu. Õh­tu­ju­hid olid esi­me­se len­nu vi­list­la­sed Ka­di Mae ja An­na­lii­sa Ti­ha­ne, kes laul­sid ka ühi­san­samb­lis. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt an­dis las­teaia­le üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja sa­jaeu­ro­se kin­ke­kaar­di õp­pe­män­gu­de ost­mi­seks. Õn­nit­le­ja­te seas olid Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke, Kol­ga las­teaia, Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si esin­da­jad.

Küm­me aas­tat pro­jek­tõ­pet

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias on 6 rüh­ma, lap­si on kok­ku 104, töö­ta­jaid 30.

Las­teaed alus­tas küm­me aas­tat ta­ga­si di­rek­tor Ju­ta Kop­pe­li juh­ti­mi­sel tööd pro­jek­ti­põ­hi­selt ja las­te hu­vi­dest läh­tu­valt. Pro­jek­tõp­pe­ga jät­ka­ti ka ne­li aas­tat ta­ga­si, kui di­rek­to­riks sai se­ni õp­pe­ju­hi­na töö­ta­nud Maa­ri­ka Mae.

„Kii­ge­põn­ni las­teaia õp­pe­ka­va ees­mär­ki­de­na on kir­jas eel­da­ta­vad tu­le­mu­sed, mi­da lap­sed peak­sid koo­li mi­ne­kul tead­ma ja os­ka­ma. Õp­peaas­ta al­gu­ses õpe­ta­jad jäl­gi­vad, mis hu­vid las­tel on, ja võ­ta­vad pro­jek­ti tee­maks. Näi­teks sün­dis las­telt kuul­du põh­jal lin­nu­pe­sa­de pro­jekt. Koos las­te­ga ha­ka­ti kir­ja pa­ne­ma, mi­da nad lin­du­dest ju­ba tea­vad ja tea­da ta­hak­sid. Tee­mad ja nen­de­ga seo­tud te­ge­vu­sed ei tu­le õpe­ta­ja­telt, vaid las­te hu­vist. See tä­hen­dab õpe­ta­mi­se osas mõt­te­vii­si muu­tust,“ sel­gi­tas Maa­ri­ka Mae Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Käe­so­le­va õp­peaas­ta põ­hi­tee­ma on te­ma sõ­nul teist aas­tat usal­dus – las­tel en­dil või­mal­da­tak­se lei­da al­ga­ta­tud tee­ma­de­le la­hen­du­si ning usal­da­tak­se ise mõt­le­ma, ot­sus­ta­ma ja oma­päi te­gut­se­ma. Näi­teks kui asu­tak­se rüh­mas joo­nis­ta­ma, va­lib iga laps kuns­ti­nur­gast, mil­list va­hen­dit ka­su­tab, kas vär­vip­liiat­seid, ve­si­vär­ve, guaš­še. Las­teaia ko­ri­do­ris on rüh­ma­ruu­mi­de us­te ta­ga ning aat­riu­mis män­gu- ja meis­ter­da­mis­ko­had. Laps võib õpe­ta­ja­ga kok­ku­lep­pel min­na sin­na omaet­te või ka­he­ke­si sõb­ra­ga te­gut­se­ma. Se­da­vii­si to­hib ol­la en­da rüh­ma lä­he­dal, aga kui õpe­ta­ja lu­bab, min­na ka kau­ge­mal asu­vas­se män­gu­koh­ta.

Maa­ri­ka Mae: „Al­gu­ses oli siin ilus ma­ja, mis pak­kus väl­ja­kut­se, et sel­le­le an­da si­su. Nüüd võib öel­da, et ole­me ol­nud tub­lid ja areng jät­kub. Usal­da­me lap­si, et nad jul­gek­sid ol­la loo­vad. Ole­me saa­nud ta­ga­si­si­det, et Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias käi­nud lap­sed on koo­lis jul­ged oma ar­va­must aval­da­ma ja abi kü­si­ma.“

Ala­tes ava­mi­sest on las­teaias töö­ta­nud pea­le di­rek­to­ri veel ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Sil­va Si­sa, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Me­ri­lin Jär­ve, õp­pe­juht Mar­ge Hinn, õpe­ta­jad Ast­rit Vaim­la ja Kat­re Ar­ro, as­sis­ten­did Maar­ja Dom­nin ja Tai­mi Ränk.

Kiiu kii­ge­ku­ju­li­se las­teaia­hoo­ne ka­van­da­sid ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Pro­jekt O2 ar­hi­tek­tid Egon Me­tu­sa­la ja He­len Re­ba­ne, ehi­tas ko­ha­lik fir­ma OÜ Fil­kes­ter. Ehi­tus läks maks­ma 2,2 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest 1,9 mil­jo­nit an­dis riik. Las­teaia­ma­ja sai 2014. aas­tal Ees­ti Puit­ma­jae­hi­ti­se erip­ree­mia ja oli aas­ta hil­jem si­sear­hi­tek­tuu­ri pree­mia no­mi­nent.