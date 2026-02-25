Kuu­sa­lu ki­ri­ku ka­tu­sest on üks osa tel­lin­gu­tes ja kae­tud tel­lin­gu­ki­le­ga. Veeb­rua­ris alus­tas Ränd­meis­ter OÜ ko­gu­du­se tel­li­mu­sel Kuu­sa­lu ki­ri­ku käär­kamb­ri ning koo­ri­ruu­mi ka­tu­se res­tau­ree­ri­mis­tööd. Et­te­võt­te juht on kuns­tia­ja­loo­la­ne ja res­tau­raa­tor Ju­han Ki­lu­mets.

Ki­ri­ku li­gi sa­ja-aas­ta­ne tse­ment­ki­vi­dest ka­tu­se­ka­te tu­leb täies ma­hus va­he­ta­da ja põh­ja­lik­ku uuen­da­mist va­ja­vad ka puit­konst­rukt­sioo­nid. Muin­sus­kait­sea­met toe­tab res­tau­ree­ri­mi­se esi­mest etap­pi 91 977 eu­ro­ga, ko­gu­du­s peab omao­sa­lu­se­na li­sa­ma sa­ma suu­re sum­ma.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pus hak­kas Kuu­sa­lu ko­gu­dus oma­fi­nant­see­rin­gu saa­mi­seks ko­gu­ma an­ne­tu­si. Ko­gu­du­se õpe­ta­ja Pee­ter Pae­nur­me sõ­nul on paa­ri kuu­ga an­ne­ta­tud 20 000 eu­rot, puu­du on veel 70 000 eu­rot: „On an­ne­ta­tud kor­ra­ga 25, 50, sa­da eu­rot, ka tu­hat ja enam­gi eu­rot. Roh­kem ko­gu­si­me jõu­lu­de ajal, aas­ta al­gu­ses on an­ne­ta­tud vä­hem. Kui Kuu­sa­lu val­la iga ela­nik an­naks 10 eu­rot, oleks va­ja­mi­nev sum­ma koos. Pilt­li­kult öel­des on ühe ka­tu­se­ki­vi hind 50 eu­rot, ühe ruut­meet­ri taas­ta­mi­ne mak­sab 700 eu­rot. Ki­rik on ko­ha­lik kul­tuu­ri­väär­tus, meie ühi­ne pä­rand. Kui tun­tak­se hu­vi ja va­ja­dust se­da hoi­da, siis prae­gu on hea või­ma­lus õlg al­la pan­na. Oo­da­tud on ko­ha­li­ke ini­mes­te ja ka fir­ma­de toe­tus.“

Pee­ter Pae­nurm tõ­des, res­tau­raa­to­rid asu­sid töö­le ja eemal­da­sid ka­tu­se­ki­vid ning sel­gus, et koo­ri­ruu­mi ka­tu­se puit­konst­rukt­sioo­ni­de sei­su­kord on veel hal­vem, kui re­konst­ruee­ri­mis­pro­jek­ti koos­ta­mi­sel ar­ves­ta­ti: „Kõik sa­ri­ka­ot­sad on mä­da­ne­nud, sa­mu­ti müü­r­­la­tid, aga ko­gu sa­ri­kat ei to­hi väl­ja va­he­ta­ta, pro­tee­si­tak­se mä­da­ne­nud osad. See teeb töö kee­ru­li­seks ja kal­liks, aga roh­kem nen­de töö­de­ga ve­ni­ta­da ei saa­nud.“

Sõ­nu­mi­too­jalt on kü­si­tud, kas ki­ri­ku ka­tu­se re­mon­di­ra­ha saa­mi­seks oleks ko­gu­du­sel või­ma­lik müüa en­da­le kuu­lu­vat maad ale­vi­kus.

Ki­ri­kuõ­pe­ta­ja kom­men­tee­ris, et te­hin­gu­teks või­ma­lik ki­ri­ku­maa on ju­ba aas­taid ta­ga­si müü­dud või seo­tud le­pin­gu­te­ga, mis ka­tu­se­tööd ei mõ­ju­ta: „Ka­tu­se uuen­da­mi­ne on töö, mis on järg­mi­seks sa­jaks või pi­ke­maks­ki aas­taks. Sel­li­seid töid on ik­ka teh­tud ühi­selt pa­nus­ta­des. Ko­ha­li­kel ini­mes­tel võiks ol­la tu­le­vi­kus hea mee­nu­ta­da, et ki­ri­ku­ka­tu­sel on ruut­mee­ter või mi­tu nen­de toe­tu­se­ga või vä­he­malt see või need ki­vid on isik­li­kult an­ne­ta­tud.“

Kuu­sa­lu ki­ri­ku ka­tu­se­fon­di eriar­ve Swed­ban­kis on EE032200221017738775. Saa­ja on Ees­ti Evan­geel­se Lu­ter­li­ku Ki­ri­ku Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dus. Sel­gi­tus­se mär­ki­da an­ne­ta­ja isi­ku või fir­ma ni­mi ja isi­ku- või re­gist­ri­kood.