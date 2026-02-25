Kuusalu kiriku katusest on üks osa tellingutes ja kaetud tellingukilega. Veebruaris alustas Rändmeister OÜ koguduse tellimusel Kuusalu kiriku käärkambri ning kooriruumi katuse restaureerimistööd. Ettevõtte juht on kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets.
Kiriku ligi saja-aastane tsementkividest katusekate tuleb täies mahus vahetada ja põhjalikku uuendamist vajavad ka puitkonstruktsioonid. Muinsuskaitseamet toetab restaureerimise esimest etappi 91 977 euroga, kogudus peab omaosalusena lisama sama suure summa.
Eelmise aasta lõpus hakkas Kuusalu kogudus omafinantseeringu saamiseks koguma annetusi. Koguduse õpetaja Peeter Paenurme sõnul on paari kuuga annetatud 20 000 eurot, puudu on veel 70 000 eurot: „On annetatud korraga 25, 50, sada eurot, ka tuhat ja enamgi eurot. Rohkem kogusime jõulude ajal, aasta alguses on annetatud vähem. Kui Kuusalu valla iga elanik annaks 10 eurot, oleks vajaminev summa koos. Piltlikult öeldes on ühe katusekivi hind 50 eurot, ühe ruutmeetri taastamine maksab 700 eurot. Kirik on kohalik kultuuriväärtus, meie ühine pärand. Kui tuntakse huvi ja vajadust seda hoida, siis praegu on hea võimalus õlg alla panna. Oodatud on kohalike inimeste ja ka firmade toetus.“
Peeter Paenurm tõdes, restauraatorid asusid tööle ja eemaldasid katusekivid ning selgus, et kooriruumi katuse puitkonstruktsioonide seisukord on veel halvem, kui rekonstrueerimisprojekti koostamisel arvestati: „Kõik sarikaotsad on mädanenud, samuti müürlatid, aga kogu sarikat ei tohi välja vahetata, proteesitakse mädanenud osad. See teeb töö keeruliseks ja kalliks, aga rohkem nende töödega venitada ei saanud.“
Sõnumitoojalt on küsitud, kas kiriku katuse remondiraha saamiseks oleks kogudusel võimalik müüa endale kuuluvat maad alevikus.
Kirikuõpetaja kommenteeris, et tehinguteks võimalik kirikumaa on juba aastaid tagasi müüdud või seotud lepingutega, mis katusetööd ei mõjuta: „Katuse uuendamine on töö, mis on järgmiseks sajaks või pikemakski aastaks. Selliseid töid on ikka tehtud ühiselt panustades. Kohalikel inimestel võiks olla tulevikus hea meenutada, et kirikukatusel on ruutmeeter või mitu nende toetusega või vähemalt see või need kivid on isiklikult annetatud.“
Kuusalu kiriku katusefondi eriarve Swedbankis on EE032200221017738775. Saaja on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kuusalu Laurentsiuse kogudus. Selgitusse märkida annetaja isiku või firma nimi ja isiku- või registrikood.