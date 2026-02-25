Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamiseks avati Kehra koolimajas 23. veebruari õhtul Anija valla harrastuskunstnike maalinäitus „Miks ma pole Eestist ära kolinud“. Tööd on eksponeeritud koolimaja esimese korruse koridoris kokku 23 molbertil aknalaudadel, kaks suuremat ka põrandal. Enamik on maalid, üks ka viltimistehnikas tehtud pilt. Oma töödega on näitusel esindatud Sirje Voolmaa, Egne Aavik, Kelly Kruusmann, Halje Piibeleht, Aime Jakobson, Sirje Saar, Oksana Tkatchenko, Vahur Agar, Helena Hanni, Riina Rosin Steiner, Jüri Sikka, Annika Klemets, Anne Tammaru ning näituse idee autor ja koostaja Eve Kruuse.
„Soovin pakkuda väljundit kohalikele kunstnikele. Meie tantsumemmedel-koorilauljatel on neid küll, kuid maalijatel mitte,“ lausus Eve Kruuse, kes esmakordselt korraldas Anija valla harrastuskunstnike loomingu ühisnäituse möödunud suvel Anija mõisas.
Suvisel näitusel olid 17 harrastuskunstniku maalid. Kui väljapanek ligi kuu aega hiljem maha võeti, pakkus Eve Kruuse neile teha järgmine ühine näitus talvel, vabariigi aastapäevaks: „Enamasti oldi nõus. Kui kutsusin praegusele näitusele osalema, mõned loobusid, aga tuli ka uusi tegijaid.“
Eve Kruuse selgitas, et näituse intrigeeriv pealkiri sai võetud vabariigi aastapäevale mõeldes: „Me elame siin Eestis, oleme aeg-ajalt rahulolematud, kuigi kes rohkem, kes vähem, aga oleme ikkagi siia jäänud. Miks? Mis on see, mis meist igaühte Eestis hoiab?“
Tema kahest maalist näitusel on üks inspireeritud talveigatsusest, mida tundis Aafrika reisil olles. Ta rääkis, et ei ole kunagi talve nautinud, ent kui mõne aasta eest oli umbes kuu aega veetnud Aafrika kuumuses, ootas väga koju naasmist teades, et Eestis on lumi maas. „Meie siin teame, milline võlu on aastaaegade vaheldumises,“ sõnas ta.
Kehra gümnaasiumi ja kunstidekooli õpetaja Kelly Kruusmann tõi näitusele kolmes raamis kokku 9 akvarellmaali. Lisaks Eestimaa loodusele maalis ta näituse jaoks portreid ja natüürmorte.
„Neil on minu inimesed – see on kindlasti üks põhjus, miks Eestis olen, ja mälestused, mis selle kohaga seovad. Akvarell on minu viimase aja kirg. Olen püüdnud seda tundma õppida umbes aasta, pool sellest ajast aktiivselt, püüan nädalas maalida kindlasti paar pilti,“ selgitas ta.
Halje Piibeleht Aegviidust andis näitusele maali, millel on samuti tema jaoks olulised inimesed – neli lapselast: „Mul oli see pilt varasemast. Leidsin, et võiks kõige paremini sellele näitusele sobida.“
Aegviidu harrastuskunstnikult Sirje Saarelt on näitusel maal Aegviidu rahvamajast. „Mulle
meeldib sügisene aeg, puud on kollastes-punastes värvides ja kaunistavad seda maja,“ põhjendas ta.
Kehra kunstidekooli õpetaja Oksana Tkatchenko maalis näituse jaoks päikeseloojangut mererannas Pirital. Ta jutustas, kuigi päikeseloojang võib olla teemana primitiivne, on see talle väga südamelähedane ja tema üks inspiratsiooniallikatest, jälgib seda iga päev, eriti meeldib talle päikeseloojang mere ääres.
Kunstnikepaar Vahur Agar ja Helena Hanni, kes teevad suuri seinamaalinguid nii Eestis kui mujal maailmas, maalisid Kehra näituse jaoks suure pildi, mida vabariigi aastapäeva peol kasutati fotoseinana. Nii see, kui veel kaks näitusele pandud pilti on loodusmaalid, millel kesksel kohal hunt ning maalide nimed on seotud koduteemaga. Kunstnikud jutustasid, et hindavad väga Eesti loodust, eelkõige metsa ja puhast õhku ning neile meeldib Eestis olla, sest siin on nende juured ja pere.
Kelly Kruusmann märkis, ta on siiralt üllatunud, et kodukandis on nii palju inimesi, kelle kirg on kunst: „Teame seda tänu Eve Kruusele. Ilma tema algatuseta maaliks me endiselt nii-öelda kapis.“
Eve Kruuse kinnitas, et on näitusega väga rahul ning kuigi see on pärast avaõhtut koolimajas avatud veel 26. ja 27. veebruaril, plaanib ta suveks uut näitust: „See tuleb taas Anija mõisa aidas. Vallaeelarves on raha, et osta sinna piltide jaoks riputusüsteemid, olen palunud, et ostetaks ka lampe, sest maalide juures on valgustatus väga oluline. Näitus tuleb täiesti vabal teemal. Kes varem pole osalenud, aga kodus salaja maalib, võtke palun minuga ühendust, jagan meeleldi infot, teeme koos ägeda näituse.“