Varasemad teated lugemisoskuse kohta Kuusalu kihelkonnas pärinevad juba 17. sajandist. Rootsiaegsetes visitatsiooni (kontrollkäigu) protokollidest (1638, 1639 ja 1698) selgub, et noored (ka tüdrukud) oskasid Kuusalus lugeda, kuigi koole veel ei olnud – lugema õpiti üksteise käest. 1698. aasta visitatsioonis on öeldud, et jõukamad talupojad on toonud endale linnast noori poisse, kes õpetasid nende lapsi lugema.
Kindel teade Kuusalus toimiva kooli (või õigemini küll koolitoa) kohta pärineb aastast 1724, mil Kuusalu toonane pastor Johann Heinrich Gerth kirjutab konsistooriumile: „Kahe aasta eest ehitati minu köstri toa juurde suur kamber, kus nüüd õpetatakse lapsi.“ Toonane köstrimaja asus praeguse kivist köstrimaja kohal ja see rajati tõenäoliselt pärast 1638. aasta visitatsiooni, kus selle ehitamise vajadusele osutatakse. Rootsiaja lõpus on köstrimaja kaardil juba olemas.
Pärast põhjasõda suudeti köstrikoole sõjast ja katkust taastuval maal asustada mitmes kihelkonnas. Kuusalus on siis see kool loodud juba 1722. aasta paiku. Pastor Gerthi kirjas on huvitav aga iseäranis see, mida ta ütleb Kolga mõisa juures antava õpetuse kohta: „Peale selle on Kolga mõisa juures lugemises üsna vilunud mees, kes õpetab lugemist pastoraadist kaugemal asuvatele lastele“. Sama kinnitab 1726. aasta aruanne: „Ka on tehtud Kolga mõisates hea algatus ja õpetatud lugema eestlastest mõisateenijaid, tüdrukuid, tallipoisse, karjuseid ja teisi.”
Pastor Gerthi teade Kolga „lugemises üsna vilunud mehe“ (im Lesen recht fertigen Kerl) kohta viitab sellele, et tegu võis olla eestlasega. Ka 1740. aastal kirjutab järgmine pastor Arnold Johann Knüpffer konsistooriumile, et ta tahab ise ühe külakoolmeistri ette valmistada: „Eks näis, kas on võimalik talupoegade seast koolmeister määrata. Selleks on krahv käskinud ühe talupoja minu juurde saata, et teda selleks ette valmistada. Kui katse läheb korda, on krahv valmis saatma veel teisi sama eesmärgi jaoks.“
Gerth ei nimeta küll Kuusalu köstrimaja juurdeehitust veel otsesõnu köstrikooliks ja ka Kolga mõisa juures antavat õpetust kutsutakse vaid „heaks algatuseks“ (gute Anstalt), ent selge on see, et mõlemal puhul oli tegu juba lihtsamat laadi kooliga, kus õpetati maarahvast, Kolgas võib-olla õpetas eestlane.
Üks huvitav fakt veel: konsistooriumi arhiivis leidub pastor Gerthi 1723. aasta juunis Harju praostile Johann Hermann Heitzigile, ühele „Kodu- ja kirikuraamatu“ (1721) autorile, saadetud kiri, milles on öeldud: „Olen umbes aasta eest eelöeldud raamatu ka oma koguduses ja seni veel väikeses koolis (bis dato kleinen Schule) täielikult kasutusele võtnud, hoolimata sellest, et mul on ka palju nurgakooliõpetajaid (Winkel-Schulmeistere).“ See kinnitab uuesti, et 1722. aastal oli Kuusalu kiriku juures käivitatud kooli loomise katse. Nii selles, kui ka rannakabelite juures kasutati siis õpetamiseks vastilmunud „Kodu- ja kirikuraamatut“, millega Gerthi sõnul on „kogudus nii peakiriku juures kui ka mõlemas kabelis hästi rahul“. „Nurgakooliõpetajad“ pole aga tõenäoliselt midagi muud, kui eelnimetatud kohalikud maarahva seast leitud „lugemises üsna vilunud“ talupojad.
Kui Kuusalus toimus õpetamine köstrimaja juurde ehitatud koolitoas, siis Kolga mõisas võis see toimuda mõisarehes, nagu näiteks 1728. aastal Jõelähtmel. Kolga mõisnike pooldav suhtumine koolide loomisesse 1860. aastatel on hästi teada. Pastorite aruannetest paistab aga, et Stenbockid hakkasid mängima olulist rolli meie koolide kujunemisel kohe pärast seda, kui nad Kolga enda pärusomandisse said (1724). Knüpffer ütleb tabavalt, et kihelkond koosnebki Kolga mõisatest. Esimene siiasaabunud pärisomanikust Stenbock oli 30aastane Bengt Ludwig, kelle surma järel läksid valdused üle ta nooremale vennale Frederik Magnusele. Mõlemad surid suhteliselt noorelt.
Köster ja köstrikool
Pastoraadi juures köstrikoolis või mõisas lugemise õpetamine ei olnud ilmselt siiski kõigile jõukohane, nagu selgub 1750. aasta konsistooriumi aruandest, kus on öeldud, et vaid jõukamad vanemad said lubada oma lastele köstri juures õppida laskmist, teised õppisid kodudes. 1754. aastal kirjutab Knüpffer, et köstri juurde saadeti nii-öelda järele aitamiseks talupoegi, kel oli seda teenistuskohustuste pärast vaja, aga olid lugemises maha jäänud: „Peakiriku juures on korralik köster, iga kabeli juures on eeslauljad. Kui mõni talupoeg toob oma lapsed nende juurde lugemist õppima, võtavad nad need vastu. Talupoegade noorem põlv õpib lugema oma kodudes või teiste talupoegade juures külades. Kui nad teenistusse lähevad ja selgub, et nad loevad halvasti, kutsutakse nad köstri juurde, et nad saaksid lugemise paremini kätte.“
Ka järgmisel aastal (1755), vahetult enne oma surma, kirjutab pastor Knüpffer konsistooriumile, et mõned talupojad saadavad tema köster-koolmeister Jakob Johann Grönbergi juurde lapsi kooli. Need lähestikused teated lubavad oletada, et tegu oli nii-öelda „paranduskooliga“ (Correctionschule), kus köster, kes oli ühtlasi koolmeister (und ist auch der Schulmeister) aitas neid, kes olid maha jäänud. Ka Kuusalu järgmine köster Johann Palien oli ühtlasi koolmeister. Grönberg oli köster ka järgmise pastori Johann Fromhold Poppeni ajal, kes oli muidu köstriga rahul, kuid mainib kahel aastal (1758 ja 1759), et talupojad pigem õpetavad ise oma lapsi, kui toovad nad Grönbergi juurde. Praegune Kuusalu keskkool peab oma sünnipäeva Knüpfferi 17. oktoobril 1755. aastal konsistooriumine saadetud kirja järgi.
18. sajandi teise poole andmed on Kuusalu koolide kohta küllaltki vastuolulised: ühelt poolt ei ole 1785-1813 Kuusalus nagu ühtegi kooli, samas on nimetatud statistilistes andmetes 1787. aastal Kuusalus isegi nelja „kihelkonnakooli“ (Kirchspielschule). Nende näol on aga ilmselt tegu koguduse asutatud köstrikooliga või koolitoaga, sealhulgas kabelikoguduste juures laulumeeste käe all, nagu pastor Christian Georg Magnus Knüpffer 1789. aasta visitatsiooniprotokollis ka Loksa ja Juminda kabelite puhul välja toob. Tähelepanuväärne on see, et pastor Gerth nimetabki 1724. aastal kabelite juures rannatalupoegade õpetajaid pidulikult „kabeli köstriteks“, kuigi need olid ilmselt lihtsalt laulumehed. Ka pastor Christian Knüffer kostab 1798. aastal visitaatori küsimusele, kui tihti ta kabelites jutlustamas käib: „Kord kahe või kolme nädala järel kummaski kabelis. Kui pastor seal ei viibi, peab jutluse köster“ – ehk tegelikult siis kabeli laulumees.
Köstri ülesanded on Kuusalu vanema kirikukroonika järgi olnud kiriku inventari ja aia eest hoolitsemine, pastori saatmine visitatsioonidel ja muudel käikudel, talviti külades laste õpetamine, kihelkonna kaugematest nurkadest (rannast) annetuste ja maksude kogumine. Selle eest sai ta lisaks muudele tuludele, nagu tavaks oli, igalt täistalult ja pooltalult aastas ühe külimitu rukist või otra.
Külakoole ei ole EGA tule
1775. aasta visitatsiooniprotokollis öeldakse, et Kuusalus koole ei ole ja et vanemad õpetavad oma lapsi ise. Seda, et ka 1787. aastal Kuusalus koole ei olnud, kinnitab sõnaselgelt pastor Christian Knüfferi 1787. aastal konsistooriumile kirjutatud kiri, kus ta ütleb: „Peale köstri ja mõlema kabeli eeslauljate, kes on kohustatud õpetama lugemist igale nende juurde toodud lapsele, ei ole minu kihelkonnas veel ühtegi teist kooli; siiski oleks tarvis rajada külakoole (Dorf Schule)“.
1798. aastal küsitakse koguduse käest, kas ja kui palju on kihelkonnas talurahvakoole (Bauerschulen), mille peale vastatakse: „Ei, vanemad õpetavad lapsi ise“. Tavapärane leerikool küll töötas pastoraadi juures, kus kevadel ja sügisel toimus eraldi poistele ja tüdrukutele kolmenädalane leerikool, kuhu tuldi 17aastasena.
18. ja 19. sajandi vahetusel koolide areng Kuusalu kihelkonnas seisis paigal või pigem käis alla, mis peegeldavad koolide kehva seisu Põhja-Eestis laiemalt. 1820. aastal, kui Kuusalu pastor oli Jakob Johann Anton Hirchhausen, küsiti visitatsiooni käigus, kas kihelkonnas on talurahvakoole, kus need on ja kes on õpetajad. Pastor ja kogudus vastasid mõlemad ühe sõnaga: keine, ehk siis mitte ühtegi. Aga vastavalt ülalt antud korraldusele on pühapäeva pärastlõunal lapsed ja noored siiski kokku kogutud, et mõni lugeda oskav inimene neid õpetaks. Visitatsioonist selgub, et Kuusalus on see toimunud palvemajas, mis ehitati just mõned aastad varem – 1817. aastal.
19. sajandi algul õpetati mitmel pool lugema vennastekoguduse palvemajades, Kuusalu palvemaja on hinnatud selles suhtes heaks. Küll märgitakse aga 1820. aasta protokollis, et lugema hakatakse õpetama Kuusalus pisut liiga hilja – alles 10.-12. eluaastal. Kui visitaatorid küsivad, kas vanemad õpetavad oma lapsi lugemises ja kristlikus õpetuses, vastavad kogudus ja pastor mitte just eriti lootustandvalt: „Nii palju, kui nad on selleks suutelised”. Talurahvakoole ja pühapäevakoole (Sonntags schulen) ei ole ka 1835. aasta visitatsiooni ajal.
Rahvakool ja koduõpetus
Õiget hoogu koolide arendamine 19. sajandi esimesel poolel Kuusalus sisse ei saanudki, sest Eduard Ahrensil, kes oli Kuusalu pastor aastatel 1837-1863, olid konservatiivsed vaated rahvakoolide suhtes ja ta hoidis neist kavakindlalt kinni.
Asi hakkas kiiresti muutuma pärast Eduard Ahrensi surma, kui tema järglaseks tuli 30aastane Woldemar Friedrich Kentmann, kes suhtus rahvakoolidesse pooldavalt. Siiski peab ütlema, et kuigi esimene rahvakool avati Uuri külas juba 1864. aastal, ei lähtunud koolide massiline avamine 1867. aastal kihelkonnas suures plaanis mitte Kentmanni isikust, vaid Eestimaa talukoolide korraldusest, mille oli kinnitanud ülemkoolikomisjon 1867. aasta novembris ja oli mõeldud 1866. aasta vallakogukonnaseaduses koolide kohta sätestatu rakendamiseks.
Maakoolide eeskirja järgi pidi iga vald, millel oli 300 hinge, kooli asutama: „Igga wald (koggukond), kus peale 300 meeste- ja naeste-rahwa hinge on, peab ommale koli assutama ja üllespiddama”. See nõudmine põhines omakorda 1856. aasta talurahvaseadusel. Seega tuleb maakoolide avamist vaadata asjade loomuliku käiguna, millele Kentmann vastu ei töötanud, kuigi ta kahtlemata rahvakoolides antavasse haridusse väga uskus.
Ahrensi prioriteet oli aga koduõpe, kuna ta lähtus vanast ja ajale vastu pidanud kodus õppimise traditsioonist – iseasi kui jätkusuutlik ja piisav selline haridus oleks 19. sajandi teise poole kontekstis olnud. Varasemalt oli kodus ja üksteiselt lugema õppimine aga kindlasti efektiivne, millest Kuusalus on kindlaid teated juba rootsi ajast. Pastor Gerth kirjutas 1726. aasta konsistooriumi aruandes: „Ei ole enam minu kihelkonnas ühtegi küla, kus poleks mõningaid lapsi, kes õpetavad teisi lugema“. Sellekohased teated esinevad väga paljudes Eestimaa kihelkondades ja ka Kuusalu ei ole siin erand. Samas märgib Knüpffer juba 1751. aastal, et on kahetsusväärne, et esimese õpetuse annavad just need, kes ise peaksid koolis käima.
Üks asi, mis rahvakoolide asutamisega kaasnes, oligi varasemal ajal hästi toiminud koduse õpetuse allakäik. Maakoolide seadus sätestas selgelt, et rahvakoolid ei olnud loodud koduõppe asendamiseks, vaid et kodus õpetatut kinnitada: „sedda, mis koddu öppiti, peawad kolid kinnitama ja kaswatama“.
Kuusalu koolikohtute protokollidest vaatab vastu aga sootuks teine pilt: pärast rahvakoolide loomist on kodune õpetus alla käinud, sest vanemad lükkavad enne kooli nõutud lugema õpetamise koolmeistri kraesse. See kordub järjest ja järjest Kentmanni ülevaadetes ja näitab kaudselt, et Ahrens oli selles osas ettenägelikum. Seda, et hinnangut Ahrensi tegevusele tasuks värske pilguga üle vaadata, on osutanud ka haridusteadlane Urve Läänemets.
Kentmann ütleb 1874. aastal koolikohtus: „Sest ajast, kui kolisid meil seati, on kül mitmes kohas kodune õppetus vasemaks jäänud, sest mittu vanemat arvavad, et jäägu aga nüüd kõik õppetus koolide hooleks.“ Probleem on aastatega pigem süvenenud. Kentmann kirjutab koolikomisjonile 1879. aasta mais, – 15 aastat pärast esimese Kolga rahvakooli asutamist – et ilmselt tuleks hakata suisa trahvima vanemaid, kes halvasti ettevalmistatud lapsi kooli saadavad. 1880. aastal lisab Kentmann, et ta on ise külades käinud niinimetatud lasteloetamist tegemas, ning ta leidis „et suurem osa neist lastest, isegi 9aastased, vähe on õpetatud“. Samas märgib ta, et need „kelle vanemad õigel ajal on õpetusega alanud, mõistsid enamikus täiesti“. Nii et kooli ettevalmistuse puudulikkus ei seisnenud laste võimekuse, vaid peamiselt vanemate soovimatuse taga.
Kentmann võttis kooliks ettevalmistuse endale südameasjaks. Koduõpetuse puudulikkus läbib koolikohtu aruandeid siiski punase joonena. Vilbaste kirjutab, et Kentmann nägi koduõpetust teatud mõttes kooli „eelklassina“ ja sooviti, et päriskool koolivanemate näol sellega tegeleks. Seetõttu viskab Kentmann isegi õhku mõtte: „Kas ei ole tarvilik sisse seada sisseastumise eksamid?“ Samas sõnastab ta ka selle eelklassi taseme: „Nõnda tuleks: 1) sõnad täiesti kokku lugeda, ilma veerimata; 2) katekismus kolm peatükki; 3) 1 x 1 kuni 5ni.“ Kentmann oli muide ka ühe levinud kooliõpiku autor („Koolilaste Geograahwia raamat“).
Kuusalu kihelkonna esimesed talurahvakoolid – vallakool ja ministeeriumikool – sündisid Uuri külas. Need kaks kooli said eeskujuks kihelkonna teistele koolidele. Kuusalu kooliajalugu puudutavate varasemate ürikute allikapublikatsioonid koos tõlgetega tulevadki avaldamisele Uuri külaraamatu lisas.
SVEN-OLAV PAAVEL