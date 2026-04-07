Alates möödunud aastast on Eesti noorte meistrivõistlustel osalevatel jalgpalliklubidel võimalik taotleda noortetöö kvaliteedistandardit. Sellel on 5 taset, harrastusjalgpalliklubid saavad taotleda taset 1-3.
Raasiku FC Jokerile omistati tänavu noortetöö kvaliteedistandardi 2. tase, mis tähendab hästiorganiseeritud harrastusklubi. Klubi tegevjuht Norman Mattias Sikut selgitas, et noortetöö kvaliteedistandardi saamiseks peavad olema täidetud mitmed tingimused.
„Kvaliteedistandardi saavutamine ei ole lihtne. Alustasime selleks ettevalmistusi eelmisel aastal. Meil oli selles mõttes hästi, et oleme pika ajalooga klubi, esindusmeeskonda mängijate saamiseks oleme noortetöösse panustanud nagunii päris palju. Seetõttu olid ka suur osa kvaliteedistandardi jaoks nõutud tingimusi eelnevalt täidetud, näiteks, mis puudutavad treenereid, treeningtingimusi, varustust,“ sõnas ta.
Kvaliteedistandardi taseme saamiseks tuli luua põhjalik koduleht, kus on klubi juhtkonna ja treenerite kontaktid, treeningajad. Klubil peab olema ka laste- ja noortekaitse kontaktisik, kes vastutab noorte heaolu ja õiguste kaitse eest. Samuti tuli sõnastada klubi missioon ja visioon, eesmärgid, kuhu soovitakse oma noortetööga jõuda, koostada noortetöö arengukava.
„2. taseme klubi staatuse saavutamine kinnitab, et meie noortetöö vastab Eesti Jalgpalliliidu nõudmistele – meil on läbimõeldud juhtimine, jätkusuutlikku areng, pühendunud treenereid ning noortevõistkonnad osalevad järjepidevat Eesti meistrivõistlustel,“ lausus Norman Mattias Sikut.
Noortespordi kvaliteeditase kehtib kaks aastat, siis on võimalik taotleda uuesti sama või kõrgemat taset. Jokeri tegevjuht kinnitas, klubi vastab juba praegu suuresti 3. tasemele, ainus kitsaskoht on, et neil treenib liiga vähe tüdrukuid: „Avasime ühe noorte tüdrukute grupi, teiseks tasemeks piisab, selle jaoks peab klubis treenima vähemalt 10 tüdrukut. Noortetöö 3. taseme klubis peab treenima vähemalt 110 poissi ja 24 tüdrukut. Poisid on meil olemas, aga tüdrukuid nii palju veel mitte.“
Kokku on jalgpalliliidult noortetöö kvaliteedistandardi 1.-3. taseme saanud 21 klubi, Ida-Harjust on Raasiku klubi ainus.
Raasiku FC Joker sai noortetöö kvaliteedistandardi 2. taseme
