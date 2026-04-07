Ala­tes möö­du­nud aas­tast on Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel osa­le­va­tel jalg­pal­lik­lu­bi­del või­ma­lik taot­le­da noor­te­töö kva­li­tee­dis­tan­dar­dit. Sel­lel on 5 ta­set, har­ras­tus­jalg­pal­li­klu­bid saa­vad taot­le­da ta­set 1-3.

Raa­si­ku FC Jo­ke­ri­le omis­ta­ti tä­na­vu noor­te­töö kva­li­tee­di­stan­dar­di 2. ta­se, mis tä­hen­dab häs­tior­ga­ni­see­ri­tud har­ras­tusk­lu­bi. Klu­bi te­gev­juht Nor­man Mat­tias Si­kut sel­gi­tas, et noor­te­töö kva­li­tee­di­stan­dar­di saa­mi­seks pea­vad ole­ma täi­de­tud mit­med tin­gi­mu­sed.

„Kva­li­tee­dis­tan­dar­di saa­vu­ta­mi­ne ei ole liht­ne. Alus­ta­si­me sel­leks et­te­val­mis­tu­si eel­mi­sel aas­tal. Meil oli sel­les mõt­tes häs­ti, et ole­me pi­ka aja­loo­ga klu­bi, esin­dus­mees­kon­da män­gi­ja­te saa­mi­seks ole­me noor­te­töös­se pa­nus­ta­nud na­gu­nii pä­ris pal­ju. See­tõt­tu olid ka suur osa kva­li­tee­dis­tan­dar­di jaoks nõu­tud tin­gi­mu­si eel­ne­valt täi­de­tud, näi­teks, mis puu­du­ta­vad tree­ne­reid, tree­ning­tin­gi­mu­si, va­rus­tust,“ sõ­nas ta.

Kva­li­tee­dis­tan­dar­di ta­se­me saa­mi­seks tu­li luua põh­ja­lik ko­du­leht, kus on klu­bi juht­kon­na ja tree­ne­ri­te kon­tak­tid, tree­nin­ga­jad. Klu­bil peab ole­ma ka las­te- ja noor­te­kait­se kon­takt­isik, kes vas­tu­tab noor­te hea­olu ja õi­gus­te kait­se eest. Sa­mu­ti tu­li sõ­nas­ta­da klu­bi mis­sioon ja vi­sioon, ees­mär­gid, ku­hu soo­vi­tak­se oma noor­te­töö­ga jõu­da, koos­ta­da noor­te­töö aren­gu­ka­va.

„2. ta­se­me klu­bi staa­tu­se saa­vu­ta­mi­ne kin­ni­tab, et meie noor­te­töö vas­tab Ees­ti Jalg­pal­li­lii­du nõud­mis­te­le – meil on lä­bi­mõel­dud juh­ti­mi­ne, jät­ku­suut­lik­ku areng, pü­hen­du­nud tree­ne­reid ning noor­te­võist­kon­nad osa­le­vad jär­je­pi­de­vat Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel,“ lau­sus Nor­man Mat­tias Si­kut.

Noor­tes­por­di kva­li­tee­di­ta­se keh­tib kaks aas­tat, siis on või­ma­lik taot­le­da uues­ti sa­ma või kõr­ge­mat ta­set. Jo­ke­ri te­gev­juht kin­ni­tas, klu­bi vas­tab ju­ba prae­gu suu­res­ti 3. ta­se­me­le, ai­nus kit­sas­koht on, et neil tree­nib lii­ga vä­he tüd­ru­kuid: „Ava­si­me ühe noor­te tüd­ru­ku­te gru­pi, tei­seks ta­se­meks pii­sab, sel­le jaoks peab klu­bis tree­ni­ma vä­he­malt 10 tüd­ru­kut. Noor­te­töö 3. ta­se­me klu­bis peab tree­ni­ma vä­he­malt 110 pois­si ja 24 tüd­ru­kut. Poi­sid on meil ole­mas, aga tüd­ru­kuid nii pal­ju veel mit­te.“

Kok­ku on jalg­pal­li­lii­dult noor­te­töö kva­li­tee­dis­tan­dar­di 1.-3. ta­se­me saa­nud 21 klu­bi, Ida-Har­just on Raa­si­ku klu­bi ai­nus.