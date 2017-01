Poliitilist katuseraha läheb kõige rohkem Anija valda

Riigikogu kinnitas detsembris 2017. aasta riigieelarve, milles on ka erakondade jagatavad summad ehk poliitilised katuserahad omavalitsustele ja MTÜdele.

Tänavu on Anija valda suunanud katuseraha IRL, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Raasiku valda tuleb toetusraha sotsidelt, Loksa linna Keskerakonnalt ja Kuusalu valda Vaba­erakonnalt.

Lõppenud aastal opositsiooni jäänud Reformierakond katuseraha jagamisel ei osalenud.

Anija vald

IRLi katuserahast antakse 7000 eurot Kehra staadioni ja terviseradade arendamiseks. IRLi kuuluv volikoguliige, IRLI Harju piirkonna juhatuse liige Urmo Sitsi ütles, et see summa tuli tänu riigikogu liikmele Marko Mihkelsonile. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kuulub IRLi Harju piirkonna juhatusse.

Sotsiaaldemokraatidelt on lubatud MTÜle Kehra Raudteejaam 6000 eurot muuseumiekspositsioonide loomiseks. MTÜ Kehra Raudteejaam juht Anne Oruaas kommenteeris, et toetusraha tuli üllatusena, ning arvas, et ju see saadi tänu riigikogu liikmele Tanel Talvele, kes on ka kohalik poliitik – kandideeris ja osutus valituks Anija vallavolikogusse valimisnimekirjast Anija Ühendus.

Tanel Talve kommenteeris, et Anija vald omab väga häid eeldusi turismi arendamiseks ja Kehra Raudteejaam on üks neist atraktsioonidest, mis annab turismiarenduse üldisesse pilti olulise panuse.

Alavere põhikooli tütarlaste käsitööruumi rekonstrueerimiseks tuleb 3000 eurot Keskerakonna katuserahast. Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev ütles, et raha tuli tänu Jüri Ratasele. Peaminister Jüri Ratas valiti riigikogusse Harju-Rapla valimisringkonnast.

Kuusalu vald

Vabaerakonna katuserahast on osa suunatud ka Kuusalu valda – MTÜ Hara Sadam saab purjetamiskooli õppevahendite soetamiseks 7500 eurot.

Vabaerakonna fraktsiooni kuulub riigikogu liige, MTÜ Juminda Poolsaare Selts juht Artur Talvik.

Loksa linn

Keskerakonna katuserahast on 19 000 eurot antud Loksa linnale Loksa Kultuurikeskuse invatee ja varuväljapääsu ehitamiseks.

Sõnumitooja küsis linnapealt, Keskerakonna Harju piirkonna juhilt Värner Lootsmannilt, kes poliitikutest on Loksale antud summa taga. Abilinnapea Hilleri Treisalt edastas vastuse, et Loksa linn ei tegele riigieelarvega, sellega tegeleb riigikogu.

Raasiku vald

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna katuserahast on Raasiku rahvamaja fassaadi vahetamiseks eraldatud Raasiku vallavalitsusele 7000 eurot. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Harju piirkonna aseesimees, vallavanem Raivo Uukkivi märkis, et toetusraha teemaga tegeles tema. Harju piirkonna juhatus kogus ettepanekud ja esitas need erakonna juhatusele kinnitamiseks.