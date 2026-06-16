„Oli to­re päev, kuigi hom­mi­kust õh­tu­ni kal­las vih­ma,“ tõ­des Keh­ra piir­kon­na kul­tuu­ri­juht Triin Ves­pe­re möö­du­nud lau­päe­val, 13. juu­nil Keh­ra par­gis toi­mu­nud Ani­ja val­la päe­va koh­ta.

Ta li­sas, et ilm­selt po­le val­la päe­val ol­nud ku­na­gi va­rem sel­list il­ma – va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on küll ol­nud hoo­vih­ma­sid, kuid mit­te ko­gu päe­va kest­nud sa­du.

„Tu­ju on hea, tu­leb mõel­da po­si­tiiv­selt,“ üt­les lau­päe­va hom­mi­ku­poo­li­kul Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se sot­siaal­mee­dia le­hel ot­seü­le­kan­des val­la päe­va te­ge­vu­si tut­vus­ta­nud val­la noor­te­ko­gu lii­ge Hend­rik Lill­soo.

Ta kut­sus üles ini­me­si soo­jalt rii­etuma ja Keh­ra mõi­sa­par­ki tu­le­ma: „To­re on nä­ha ini­me­si ja se­da juh­tub ai­nult kord aas­tas, et Keh­ra lin­nas on Ani­ja val­la päev.“

Vih­ma tõt­tu ei jää­nud pla­nee­ri­tust mi­da­gi ära pea­le sel­le, et las­te­ba­tuu­te ko­ha­le ei too­dud – neil lus­ti­mi­ne ol­nuks mär­ja il­ma­ga oht­lik. Mõi­sa­par­ki üles sea­tud la­val toi­mu­va vaa­ta­mi­seks-kuu­la­mi­seks mu­ru­ala­le pai­gu­ta­tud pin­gid olid suu­rema osa ajast tüh­jad, küll aga olid kont­ser­di­pub­li­kut par­gi­ala­le üles pan­dud lah­tis­te tel­ki­de lau­da­de-too­li­de ta­ga.

„Vii­si­me sin­na rah­va­ma­ja tel­gid ja tel­ke sai too­dud ka teis­test val­laa­su­tus­test. Söö­gi­ko­had olid sin­na pan­nud oma is­tu­mis­ko­had, et ini­mes­tel oleks na­tu­ke­ne­gi mu­ga­vam,“ sõ­nas Triin Ves­pe­re.

Ka val­la­ma­ja kõr­val ava­tud tra­dit­sioo­ni­li­ne val­la­ma­ja koh­vik, kus pa­ku­ti teed-koh­vi ja koo­ki ning sai val­la­juh­ti­de­ga jut­tu pu­hu­da, oli see­kord vih­ma eest kait­seks tel­gi all. Sa­mas kõr­val oli es­ma­kord­selt oma tel­gi­ga väl­jas Ani­ja mõis. Mõi­sa töö­ta­jad ja­ga­sid in­fot, mi­da saab mõi­sas nä­ha ja te­ha, mil­li­seid üri­tu­si seal su­ve jook­sul kü­las­ta­da.

Mõi­sa­par­gis or­ga­ni­see­ri­sid sa­mu­ti tel­ki­de all te­ge­vu­si AS Ho­ri­zon, Ani­ja val­la noor­te­ko­gu, noor­teü­hen­dus Star­ter. Nais­ko­du­kait­se Keh­ra jaos­kon­na liik­med tut­vus­ta­sid enda te­ge­vust ja ja­ga­sid nõuan­deid, kui­das val­mis­tu­da krii­siks. Par­gi kõn­ni­tee ää­res oli tra­dit­sioo­ni­li­ne laat toi­dua­la, kä­si­töö, is­ti­ku­te ja muu kau­ba pak­ku­ja­te­ga – kõi­gil müü­ja­tel-müü­gi­lau­da­del vih­ma kait­seks pop-up tel­gid pea­ko­hal.

Val­la­päe­va üks po­pu­laar­se­maid te­ge­vu­si oli tä­na­vu ron­gi­sõit – Jõ­ge­va­maa jõu­lu­maalt Keh­ras­se too­dud „Peet­ri­ke­se ron­gi­ga“ said soo­vi­jad te­ha lin­nas väi­ke­se lõ­bu­sõi­du. See al­gas en­di­se ai­da­hoo­ne eest, kul­ges sealt jõe äär­de ja raud­tee äärt möö­da al­gus­koh­ta ta­ga­si. Um­bes 10 mi­nu­ti pik­kust sõi­tu nau­tisid päe­va jook­sul roh­kem kui 300 ini­mest.

„Kor­ra­ga mah­tus ron­gi paar­küm­mend ini­mest. Oli vah­va, et se­da või­ma­lust ei ka­su­ta­nud üks­nes las­te­ga va­ne­mad, vaid ka il­ma las­te­ta täis­kas­va­nud läk­sid sõit­ma. Eks ilm ai­tas sa­mu­ti kaa­sa, sest ron­gi­va­gu­ni­te ka­tu­sed kait­se­sid vih­ma eest,“ rää­kis kul­tuu­ri­juht.

Lap­si sõi­du­ta­sid ho­bu­ne ja po­ni, Ani­ja Val­la Spor­di­maailm viis lä­bi sport­lik­ke te­ge­vu­si, ka ka­nuu­ga ae­ru­seik­lu­se Jä­ga­la jõel.

Mõi­sa­par­ki üles sea­tud la­val olid ko­gu päe­va jook­sul esi­ne­mi­sed. Keh­ra kuns­ti­de­koo­li kont­ser­di­le järg­nes kont­sert koo­ri­de ja so­lis­ti­de­ga – laul­sid Ala­ve­re ja Keh­ra koo­li­de koo­rid, se­ga­koor Han­ni­jög­gi ja He­li Lau­lus­tuu­dio nais­koor. See­jä­rel oli tant­su­kont­sert, kus esi­ne­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi ja Ani­ja val­la täis­kas­va­nu­te rah­va­tant­su­rüh­mad, sa­mu­ti Oru rah­va­tant­si­jad. Pä­rast neid as­tu­sid pea­la­val üles isa ja tü­tar Ruslan Trochynskyi ja Rute Trochynskyi.

Traditsiooniliselt oli vallapäeva kavas jalutuskäik koos Kehra muuseumi tegevjuhi, kodukandi ajaloo tundja Anne Oruaasaga.

„See on alati olnud väga populaarne, tänavu oli vihma tõttu kümmekond osalejat,“ lausus Triin Vespere.

Kella kuue ajal, kui laval algasid õhtused kontserdid, hakkas mõisaparki rohkem rahvast kogunema. Peaesinejaid „soojendasid“ kohaliku ansambli Kodu „mustlased“ ja Kehra bänd Smilenaator. Vallapäev kulmineerus ansamblite Hellad Velled ja Smilers kontsertidega.

„Kuigi kehva ilma tõttu ei olnud õhtustel kontsertidel publikut nii suur mass, kui oli kahel möödunud aastal, oli rahvast ikkagi palju,“ rõõmustas Triin Vespere.