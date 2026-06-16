„Oli tore päev, kuigi hommikust õhtuni kallas vihma,“ tõdes Kehra piirkonna kultuurijuht Triin Vespere möödunud laupäeval, 13. juunil Kehra pargis toimunud Anija valla päeva kohta.
Ta lisas, et ilmselt pole valla päeval olnud kunagi varem sellist ilma – varasematel aastatel on küll olnud hoovihmasid, kuid mitte kogu päeva kestnud sadu.
„Tuju on hea, tuleb mõelda positiivselt,“ ütles laupäeva hommikupoolikul Anija valla kultuurikeskuse sotsiaalmeedia lehel otseülekandes valla päeva tegevusi tutvustanud valla noortekogu liige Hendrik Lillsoo.
Ta kutsus üles inimesi soojalt riietuma ja Kehra mõisaparki tulema: „Tore on näha inimesi ja seda juhtub ainult kord aastas, et Kehra linnas on Anija valla päev.“
Vihma tõttu ei jäänud planeeritust midagi ära peale selle, et lastebatuute kohale ei toodud – neil lustimine olnuks märja ilmaga ohtlik. Mõisaparki üles seatud laval toimuva vaatamiseks-kuulamiseks murualale paigutatud pingid olid suurema osa ajast tühjad, küll aga olid kontserdipublikut pargialale üles pandud lahtiste telkide laudade-toolide taga.
„Viisime sinna rahvamaja telgid ja telke sai toodud ka teistest vallaasutustest. Söögikohad olid sinna pannud oma istumiskohad, et inimestel oleks natukenegi mugavam,“ sõnas Triin Vespere.
Ka vallamaja kõrval avatud traditsiooniline vallamaja kohvik, kus pakuti teed-kohvi ja kooki ning sai vallajuhtidega juttu puhuda, oli seekord vihma eest kaitseks telgi all. Samas kõrval oli esmakordselt oma telgiga väljas Anija mõis. Mõisa töötajad jagasid infot, mida saab mõisas näha ja teha, milliseid üritusi seal suve jooksul külastada.
Mõisapargis organiseerisid samuti telkide all tegevusi AS Horizon, Anija valla noortekogu, noorteühendus Starter. Naiskodukaitse Kehra jaoskonna liikmed tutvustasid enda tegevust ja jagasid nõuandeid, kuidas valmistuda kriisiks. Pargi kõnnitee ääres oli traditsiooniline laat toiduala, käsitöö, istikute ja muu kauba pakkujatega – kõigil müüjatel-müügilaudadel vihma kaitseks pop-up telgid peakohal.
Vallapäeva üks populaarsemaid tegevusi oli tänavu rongisõit – Jõgevamaa jõulumaalt Kehrasse toodud „Peetrikese rongiga“ said soovijad teha linnas väikese lõbusõidu. See algas endise aidahoone eest, kulges sealt jõe äärde ja raudtee äärt mööda alguskohta tagasi. Umbes 10 minuti pikkust sõitu nautisid päeva jooksul rohkem kui 300 inimest.
„Korraga mahtus rongi paarkümmend inimest. Oli vahva, et seda võimalust ei kasutanud üksnes lastega vanemad, vaid ka ilma lasteta täiskasvanud läksid sõitma. Eks ilm aitas samuti kaasa, sest rongivagunite katused kaitsesid vihma eest,“ rääkis kultuurijuht.
Lapsi sõidutasid hobune ja poni, Anija Valla Spordimaailm viis läbi sportlikke tegevusi, ka kanuuga aeruseikluse Jägala jõel.
Mõisaparki üles seatud laval olid kogu päeva jooksul esinemised. Kehra kunstidekooli kontserdile järgnes kontsert kooride ja solistidega – laulsid Alavere ja Kehra koolide koorid, segakoor Hannijöggi ja Heli Laulustuudio naiskoor. Seejärel oli tantsukontsert, kus esinesid Kehra gümnaasiumi ja Anija valla täiskasvanute rahvatantsurühmad, samuti Oru rahvatantsijad. Pärast neid astusid pealaval üles isa ja tütar Ruslan Trochynskyi ja Rute Trochynskyi.
Traditsiooniliselt oli vallapäeva kavas jalutuskäik koos Kehra muuseumi tegevjuhi, kodukandi ajaloo tundja Anne Oruaasaga.
„See on alati olnud väga populaarne, tänavu oli vihma tõttu kümmekond osalejat,“ lausus Triin Vespere.
Kella kuue ajal, kui laval algasid õhtused kontserdid, hakkas mõisaparki rohkem rahvast kogunema. Peaesinejaid „soojendasid“ kohaliku ansambli Kodu „mustlased“ ja Kehra bänd Smilenaator. Vallapäev kulmineerus ansamblite Hellad Velled ja Smilers kontsertidega.
„Kuigi kehva ilma tõttu ei olnud õhtustel kontsertidel publikut nii suur mass, kui oli kahel möödunud aastal, oli rahvast ikkagi palju,“ rõõmustas Triin Vespere.