Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu tei­si­päe­val, 9. juu­nil toi­mu­nud is­tun­gi al­gu­ses tea­tas val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe, et 18. mail lei­dis val­la­va­lit­su­ses koh­tu­mi­sel val­lae­la­ni­ku, kes on ka val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, ja val­la­va­lit­su­se amet­ni­ku va­hel aset eba­meel­div füü­si­li­ne kon­takt. Ta rää­kis, et amet­nik pöör­dus juh­tu­mi osas po­lit­sei poo­le ning val­la­va­lit­sus tööand­ja­na al­ga­tas asu­tu­se­si­se­se juurd­lu­se.

„Juurd­lu­se tu­le­mu­se­na lei­ti, et te­gu oli töö­kesk­kon­na tõ­si­se int­si­den­di­ga, mis kah­jus­tas töö­ta­ja­te tur­va­tun­net. Val­la­va­lit­su­se­le teh­ti et­te­pa­ne­kud töö­ta­ja­te toe­ta­mi­seks, psüh­ho­sot­siaal­se­te ris­ki­de täien­da­vaks hin­da­mi­seks, töö­vä­gi­val­la en­ne­ta­mi­se kor­ra väl­ja­töö­ta­mi­seks ning täien­da­va­te töö­kor­ral­dus­li­ke ja teh­ni­lis­te tur­va­meet­me­te ra­ken­da­mi­seks,“ üt­les val­la­va­nem.

Ku­na üks osa­pool­test on val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, edas­ta­ti juurd­lu­se kok­ku­võ­te ka vo­li­ko­gu esi­me­he­le. Vo­li­ko­gu esi­mees Ju­ta Asu­ja mär­kis sa­mal is­tun­gil, et iga­su­gu­ne vä­gi­vald, äh­var­dav või alan­dav käi­tu­mi­ne amet­ni­ke suh­tes on täies­ti lu­ba­ma­tu: „Eri­meel­su­sed, pin­ge­li­sed aru­te­lud ja te­ra­vad vaid­lu­sed on de­mok­raat­li­kus ot­sus­tusp­rot­ses­sis loo­mu­li­kud ja tei­ne­kord ka väl­ti­ma­tud, kuid ava­li­ku või­mu kand­ja­te­na la­sub meil kõr­gen­da­tud vas­tu­tus oma käi­tu­mi­se, suht­le­mis­kul­tuu­ri ja ees­ku­ju eest.“

Ta li­sas, et enda käi­tu­mi­se eest tu­leb võt­ta vas­tu­tus ning va­ja­du­sel tun­nis­ta­da ek­si­mu­si: „Ai­nult nii on või­ma­lik taas­ta­da usal­dust ja hoi­da lu­gu­pi­da­vat koos­töö­kul­tuu­ri. Meie ko­hus­tus on ta­ga­da, et val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad saak­sid te­ha oma tööd tur­va­li­ses ja lu­gu­pi­da­vas töö­kesk­kon­nas sõl­tu­ma­ta sel­lest, kel­le­ga neil tu­leb tööa­la­selt su­hel­da.“

Kui val­la­va­nem oli juh­tu­nust vo­li­ko­gu­le tea­ta­nud, il­mus Del­fi por­taa­lis uu­dis, mil­les kir­ju­ta­ti, et Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge läks amet­ni­ku­le kal­la­le. Hil­jem li­sa­ti, et konf­lik­tis osa­le­nud val­la­vo­li­nik on Paul Sa­vi­sild.

Paul Sa­vi­sild sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et käis 18. mail val­la­ko­da­ni­ku­na oma kin­nis­tu tee­mal ühe val­laa­met­ni­ku­ga koh­tu­mas ning ka­bi­net­ti tu­lid veel kaks amet­nik­ku. Kui ta pa­lus neist ühel lah­ku­da, sest ei soo­vi­nud enda eraas­ju te­ma­ga aru­ta­da, ha­ka­nud amet­nik te­mast kit­sas ka­bi­ne­tis möö­du­ma, pöör­dus rin­gi ja üt­les, et te­da rün­na­ti. Pä­rast se­da ole­vat koo­so­lek um­bes 30 mi­nu­tit jät­ku­nud ra­hu­li­ku­mas õhk­kon­nas.

Ta peab toi­mu­nut kat­seks te­da po­lii­ti­lis­tel põh­jus­tel tü­his­ta­da: „ Po­lit­sei me­net­lust ei al­ga­ta­nud. Olin val­mis mi­ne­ma koos amet­ni­ku­ga val­la­va­ne­ma ka­bi­net­ti, et aru­saa­ma­tus la­hen­da­da ja va­ja­du­sel tei­ne­tei­selt va­ban­dust pa­lu­da. Aga ha­ka­ti hoo­pis tü­his­ta­mi­se­ga te­ge­le­ma. Ko­he, kui val­la­va­nem oli sel­lest vo­li­ko­gus rää­ki­nud, il­mus Del­fis ar­tik­kel ja mõ­ni mi­nut hil­jem he­lis­tas mul­le aja­kir­ja­nik, kel oli juba tea­da mu ni­mi ja te­le­fo­ni­nium­ber.“

Vo­li­ko­gu lii­ge üt­les veel, et on pöör­du­nud and­me­kait­se­ins­pekt­sioo­ni poo­le, sest te­ma isik­lik­ke and­meid puu­du­ta­vad se­le­tus­kir­jad ja pro­to­kol­lid on aval­da­tud val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le ja ka mõ­ne­le val­la­töö­ta­jale.