Raasiku vallavolikogu teisipäeval, 9. juunil toimunud istungi alguses teatas vallavanem Bärbel Salumäe, et 18. mail leidis vallavalitsuses kohtumisel vallaelaniku, kes on ka vallavolikogu liige, ja vallavalitsuse ametniku vahel aset ebameeldiv füüsiline kontakt. Ta rääkis, et ametnik pöördus juhtumi osas politsei poole ning vallavalitsus tööandjana algatas asutusesisese juurdluse.
„Juurdluse tulemusena leiti, et tegu oli töökeskkonna tõsise intsidendiga, mis kahjustas töötajate turvatunnet. Vallavalitsusele tehti ettepanekud töötajate toetamiseks, psühhosotsiaalsete riskide täiendavaks hindamiseks, töövägivalla ennetamise korra väljatöötamiseks ning täiendavate töökorralduslike ja tehniliste turvameetmete rakendamiseks,“ ütles vallavanem.
Kuna üks osapooltest on vallavolikogu liige, edastati juurdluse kokkuvõte ka volikogu esimehele. Volikogu esimees Juta Asuja märkis samal istungil, et igasugune vägivald, ähvardav või alandav käitumine ametnike suhtes on täiesti lubamatu: „Erimeelsused, pingelised arutelud ja teravad vaidlused on demokraatlikus otsustusprotsessis loomulikud ja teinekord ka vältimatud, kuid avaliku võimu kandjatena lasub meil kõrgendatud vastutus oma käitumise, suhtlemiskultuuri ja eeskuju eest.“
Ta lisas, et enda käitumise eest tuleb võtta vastutus ning vajadusel tunnistada eksimusi: „Ainult nii on võimalik taastada usaldust ja hoida lugupidavat koostöökultuuri. Meie kohustus on tagada, et vallavalitsuse töötajad saaksid teha oma tööd turvalises ja lugupidavas töökeskkonnas sõltumata sellest, kellega neil tuleb tööalaselt suhelda.“
Kui vallavanem oli juhtunust volikogule teatanud, ilmus Delfi portaalis uudis, milles kirjutati, et Raasiku vallavolikogu liige läks ametnikule kallale. Hiljem lisati, et konfliktis osalenud vallavolinik on Paul Savisild.
Paul Savisild selgitas Sõnumitoojale, et käis 18. mail vallakodanikuna oma kinnistu teemal ühe vallaametnikuga kohtumas ning kabinetti tulid veel kaks ametnikku. Kui ta palus neist ühel lahkuda, sest ei soovinud enda eraasju temaga arutada, hakanud ametnik temast kitsas kabinetis mööduma, pöördus ringi ja ütles, et teda rünnati. Pärast seda olevat koosolek umbes 30 minutit jätkunud rahulikumas õhkkonnas.
Ta peab toimunut katseks teda poliitilistel põhjustel tühistada: „ Politsei menetlust ei algatanud. Olin valmis minema koos ametnikuga vallavanema kabinetti, et arusaamatus lahendada ja vajadusel teineteiselt vabandust paluda. Aga hakati hoopis tühistamisega tegelema. Kohe, kui vallavanem oli sellest volikogus rääkinud, ilmus Delfis artikkel ja mõni minut hiljem helistas mulle ajakirjanik, kel oli juba teada mu nimi ja telefoniniumber.“
Volikogu liige ütles veel, et on pöördunud andmekaitseinspektsiooni poole, sest tema isiklikke andmeid puudutavad seletuskirjad ja protokollid on avaldatud vallavolikogu liikmetele ja ka mõnele vallatöötajale.