Möödunud aasta detsembris otsustas Anija vallavalitsus, et alates 1. juunist 2026 minnakse valla lasteaedades järk-järgult üle ühe õpetaja ja kahe abiõpetaja süsteemile ning õpetajate 35tunnisele töönädalale, mis on jaotatud nädala viiele tööpäevale. Seni on valla enamikes lasteaiarühmades olnud kahe õpetaja ja ühe abiõpetaja süsteem – õpetajad töötavad nädalas kahel või kolmel päeval ning nende tööpäevad on kuni 12 tundi pikad.
Alavere õpetajate pöördumine
Mai lõpus pöördusid Anija vallavalitsuse poole Alavere lasteaed-põhikooli Mõmmila lasteaiamaja õpetajad. Nad tõid välja, mis neid seoses uue töökorralduse kehtestamisega demotiveerivad, ning palusid kaaluda oma soove ja ettepanekuid. Kuna enamik õpetajad sõidavad tööle mujalt, suurendab viiepäevane töönädal nende tööl käimisega seotud kulutusi. Teise põhjusena nimetati, et õpetaja töö on emotsionaalselt ja sotsiaalselt väga intensiivne ning nõuab suurt tähelepanu, kannatlikkust ja pidevat kohalolu, seetõttu annab vähemalt üks vaba päev töönädala sees võimaluse tõhusamalt taastuda ning hoida hea töökvaliteedi püsimist toetavat vaimset ja füüsilist heaolu.
„Mõistame, et Harjumaa Omavalitsuste Liidu ning kohaliku omavalitsuse jaoks tundub töökorralduse ühtlustamine olevat hea lahendus töökohti vahetavate õpetajate liikumise lõpetamiseks, kuid kui trend on selline, et õpetajad valivad just summeeritud tööaja ja kahe õpetaja süsteemi pakkuvad lasteaiad, siis see annab tugeva signaali, et paljud õpetajad just sellist tööaja jaotust eelistavadki,“ kirjutasid Alavere lasteaiaõpetajad.
Nad lisasid, et kui summeeritud tööaeg või kahe õpetaja süsteem lasteaedades keelatakse, hakkavad õpetajad otsima selliseid tööandjaid, kes pakuvad ka teisi hüvesid – näiteks transpordikulude hüvitamist, iga-aastast hambaravihüvitist, märkimisväärse preemia võimalust, sporditoetusi või muud.
Alavere lasteaia õppejuht Laura Rosenberg selgitas ajalehele, et kuna enamik nende õpetajaid ei ela Alaveres, läheb nende töölkäimine kulukamaks, kui peavad hakkama tööl käima viiel päeval nädalas.
„Praegu on kõigis kolmes rühmas tööl kaks õpetajat, tulevast sügisest on meil kokku viis õpetajat. Kuigi üleminek ühe õpetaja süsteemile on järkjärguline, peavad ka kahe õpetajaga rühmade kõik õpetajad hakkama käima tööl iga päev, ehkki tööpäevad on nüüd lühemad,“ lausus ta.
Õppejuhi kinnitusel ei ole ükski õpetaja öelnud, et lahkub uue süsteemi tõttu töölt.
Vallavalitsus põhjendab
Abivallavanem Tiina Silem rääkis, et Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) tegi juba 2023. aastal omavalitsustele ettepaneku minna lasteaedades üle õpetajate 35tunnisele töönädalale viiel tööpäeval. Peamiste põhjustena nimetati, et kui kaks õpetajat teevad kordamööda 12tunniseid tööpäevi, on nad väsinud, pikemate tööpäevade puhul kasutatakse tööaega hommikul ja õhtul ebaefektiivselt, keerukam on korraldada asendusi, koolitusi ja õppepäevi.
„Kõige olulisem põhjus, miks seda teeme, on laste turvalisus. Õpetaja jaks oma tööpäeva kümnendal-üheteistkümnendal tunnil veel lastega mängida ja neid valvata on väiksem,“ sõnas abivallavanem.
Ta selgitas, et ühe õpetaja süsteemi korral on õpetaja tööl igal argipäeval ning tema tööpäev kestab 7 tundi. Päeva jooksul vahetuvad abiõpetajad – üks on rühmas päeva esimese poole, teine õhtupoolikul. Kuna abiõpetaja tööpäev on 8tunnine, on osa nende tööajast kattuv: „Muudatus võimaldab, et ajal, kui lasteaias on kõige rohkem lapsi, on rühmas korraga kolm inimest – õpetaja ja kaks abiõpetajat. See tagab lastele praegusest suurema hoituse.“
Lisaks laste turvalisusele võimaldab ühe õpetaja süsteem abivallavanema hinnangul rohkem individuaalset lähenemist igale lapsele ning paremini toetada hariduslike erivajadusega lapsi.
Ta möönis, et õpetajatele tähendab see suurt muutust: „Need, kes on teinud 12tunniseid päevi, on käinud tööl umbes 10 päeva kuus, nüüd peavad hakkama käima 20 päeva. Aga kui tööpäev on seitse tundi pikk, ei ole õpetajal vaja enam nii palju aega taastumiseks kui seni.“
Tiina Silem ütles, et vallavalitsus lubab ka ühe õpetaja süsteemi korral väikeseid erisusi – näiteks seda, et ühel päeval on õpetaja tööl näiteks 9, teisel 5 tundi: „Kuid me ei taha, et õpetaja tööpäevad oleksid 12 tundi pikad. See läheks vastuollu põhimõttega, miks me seda muudatust teeme.“
Ta lisas, et vastavalt vallavalitsuse otsusele minnakse ühe õpetaja süsteemile üle järk-järgult.
„See tähendab, et kui üks õpetaja lahkub, ei võeta tema asemele tööle uut õpetajat, vaid abiõpetaja. Ka ei saa uuesti kahe õpetaja süsteemi palgata nõutava kvalifikatsioonita õpetajat, kellel on tähtajaline ehk õppeaasta lõpuni kestev tööleping,“ lausus abivallavanem.
Tiina Silem märkis, et Anija vallas on haridustöötajate motivatsioonipakett, mis kehtib ka lasteaiaõpetajatele. Nad saavad 5 lisapuhkusepäeva, enda lastele valla lasteaedades soodsamat kohatasu, tasuta sportimist Kehra ja Aegviidu spordihoonetes, tasuta koolitusi, oma asutuses soodsat lõunasööki, tervisekontrolli ja prillikompensatsiooni.
Kuidas on mujal omavalitsustes?
Harjumaa 15 omavalitsuses on kokku ligi 70 lasteaeda, neis kokku üle 600 rühma. Ühe õpetaja ja kahe abiõpetaja või assistendi süsteemi rakendatakse mullustel andmetel 58 protsendil rühmadest, kaks õpetajat ja üks abiõpetaja on kasutusel 41 protsendil.
Kuusalu valla juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman ütles, et Kiiu lasteaias on selle algusest ehk aastast 2014 kasutusel ühe õpetaja süsteem, Kolga lasteaias olenevalt vajadusest nii ühe kui kahe õpetaja süsteem, Kuusalu lasteaias kahe õpetaja süsteem.
„Kuna lasteaias on kvalifitseeritud õpetajad, oleme neile jätnud vaba voli otsustada, nad ei pea jõuga üle minema ühe õpetaja süsteemile. Riigi poolt on suund ja ka HOList tuli eelkõige ettepanek, et õpetaja tööpäev peab olema lühem kui 12 tundi. Kahe õpetaja süsteemi saab ära kasutada pikkade päevade tegemiseks, kuid meil on ka kahe õpetajaga rühmades õpetajatel lühemad tööpäevad – lasteaiapäeva jooksul õpetajad vahetuvad,“ rääkis Anu Kirsman.
Raasiku vallavanema Bärbel Salumäe sõnul on valla lasteaedades kasutusel mõlemad süsteemid ning üleminekust ühe õpetaja süsteemile pole seni kõneldud. Ühe õpetaja süsteem aitaks tema arvates lahendada õpetajate puudust, kuid mõnele õpetajale ei pruugi see süsteem sobida.
„Mina ise pooldan ühe õpetaja süsteemi. Kui rühmas on üks õpetaja ja kaks assistenti, on tipptööajal ehk kuni lõunani lastega tegelemas rohkem inimesi,“ põhjendas ta.
Ta lisas, et lähtuda tuleb siiski kohalikest võimalustest ja vajadustest, näiteks ka rühmades, kus on erivajadustega lapsed, peaks säilima kahe õpetaja süsteem.