Volikogu valis TERJE KRAANVELTI vallavanemaks ühehäälselt

Kuusalu vallavolikogu valis kolmapäeva, 4. novembri hommikul toimunud istungil uueks vallavanemaks Terje Kraanvelti, keda toetas ühehäälselt – ta sai salajasel hääletamisel 19 poolthäält.

Terje Kraanvelti esitas vallavanema kandidaadiks Enn Kirsman valimisliidust Ühine Kodu. Teisi kandidaate ei pakutud ja kandidaadile küsimusi ei esitatud.

Terje Kraanvelt tänas pärast valimistulemuste kinnitamist volikoguliikmeid üles näidatud usalduse eest ja ütles, et see on suur au: „Tunnen äärmiselt suurt vastutust ja kohustust teha oma tööd parimal võimalikul moel, arvestades kõigi vallaelanike huve ja vajadusi. Luban olla lugupidav ja avatud kõikide ettepanekute suhtes, loodan üksnes heale ja mõistvale koostööle.“

Kuusalu senine vallavanem Urmas Kirtsi andis Terje Kraanveltile üle vallamaja võtmed ja märkis, et need on sümboolselt kogu valla võtmed.

Vallavanema töötasu ja hüvitised jäeti samaks – töötasu 2900 eurot kuus, isikliku sõiduauto kompensatsioon 0,30 eurot kilomeetri eest ja mobiiltelefoni kasutamise eest maksimaalselt 60 eurot kuus.

Terje Kraanvelti ettepanekul kinnitati uus vallavalitsus. Peale uue vallavanema on koosseis jäänud samaks: Hilleri Treisalt ja Jaanus Hein Keskerakonna nimekirjast, Mart Laanpere ja Kaupo Parve valimisliidust Ühine Kodu, Ranno Pool EKRE nimekirjast. Vallavalitsuse liikmete hüvitis on jätkuvalt 400 eurot kuus, vallavanemale hüvitist ei maksta.

Kuusalu valla koalitsiooni kuuluvad valimisliit Ühine Kodu 8, EKRE 1 ja Keskerakond 1 häälega, opositsioonis on valimisliit Üks Kuusalu Vald 6, valimisliit Arenev Kuusalu Vald 2 ja Reformierakond 1 häälega.

Urmas Kirtsi asub tööle põllumajandus- ja toiduameti juhina.

Terje Kraanvelt on lõpetanud Kuusalu keskkooli 1984. aastal. Kutse- ja kõrghariduse on ta omandanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Tallinna Ülikoolis, Akadeemia Nordis. On töötanud Saku keskkoolis ja kaks aastat Kuusalu keskkoolis klassiõpetajana, Estonian Airis stjuardessina, aastatel 1998-2007 oli Valkla hooldekodu direktor ja viimased 13 aastat juhtis Iru hooldekodu, kus on 175 töötajat.

Ta on olnud varem tegev ka Kuusalu valla kohalikus poliitikas. Kandideeris ja valiti vallavolikogusse aastateks 1999-2002 valimisliidu Kogemus ja Koostöö nimekirjas, kus olid tookord Kuusalu valla praegusest koalitsioonist volikogu liige Enn Kirsman ja vallavalitsuse liige Kaupo Parve, ning aastateks 2002-2005 Isamaaliidu nimekirjas, kuhu siis kuulusid praegusest koalitsioonist ka Kalmer Märtson ja Sulev Valdmaa. Volikogu liikmena juhtis Terje Kraanvelt valla sotsiaalkomisjoni tööd. Kuusalu volikogu liikmena oli ta üks neist, kes otsustasid 2005. aasta märtsis, et Kuusalu ja Loksa vald liidetakse.

Terje Kraanvelt kommenteeris 7. oktoobril Sõnumitoojas avaldatud loos „Kuusalu uueks vallavanemaks on plaanis valida Terje Kraanvelt“, et oli väga üllatunud, kui tehti pakkumine asuda tööle Kuusalu vallavanemana: „Võtsin esialgu mõtlemisaega ja otsustasin anda nõusoleku. Olen kohtunud Kuusalu valla koalitsiooni liikmetega. Kuigi viimastel aastatel elan Jõelähtme vallas, tean Kuusalu valda hästi, sest elasin ja töötasin siin aastaid. Minu lapsepõlvekodu on Liiapeksi külas, endise Loksa valla külad ehk sealpoolne kant on mulle samuti tuttav. Kuusalu vald on olnud kogu aeg mu huviorbiidis ja olen kursis ka viimasel ajal Kuusalu valla poliitikas toimunuga.“