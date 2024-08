La­he­maa Tu­ris­miü­hing avas juu­lis Lok­sa bus­si­jaa­mas kol­man­dat su­ve Vi­sit La­he­maa in­fo­koh­vi­ku-rat­ta­lae­nu­tu­se, mis töö­tab nä­da­la­va­he­tus­tel.

Vi­sit La­he­maa eest­ve­da­ja Kai­sa Lin­no sõ­nul on koos­töös Tal­lin­na tu­ris­miin­fo­kes­ku­se­ga ha­ka­nud tu­ris­te roh­kem La­he­maa­le jõud­ma lii­ni­bus­si­ga ja ka jalg­rat­taid on juu­li­kuus lae­nu­ta­tud va­ra­se­ma­ga võr­rel­des pal­ju enam – kuu aja­ga on rat­taid ren­ti­nud 37 ini­mest, kes kõik on ol­nud vä­lis­maa­la­sed. Kõi­ge ar­vu­ka­malt on lae­nu­ta­jaid ol­nud Sak­sa­maalt, aga ka Hol­lan­dist, Prant­sus­maalt, Bel­giast, Šveit­sist, Tšeh­hist, Taa­nist, Itaa­liast, Poo­last.

„Kõik nad on rat­taid ta­gas­ta­des ol­nud vä­ga ra­hul ja La­he­maast vai­mus­tu­ses. Rat­taid on lae­nu­ta­tud ka pi­ke­maks ajaks kui vaid üheks päe­vaks. Näi­teks lae­nu­tas ko­gu nä­da­laks jalg­rat­tad Suur­peal Kär­ka puh­ke­ma­jas koos kol­me lap­se­ga ela­nud Ma­rie Geor­gie Bel­giast,“ rää­kis Kai­sa Lin­no.

Ma­rie Geor­gie ju­tus­tas, et elab Brüs­se­lis. La­he­maa­le tu­li koos oma 14-, 13- ning 5aas­ta­se lap­se­ga. Nad sõit­sid Ees­tis­se ron­gi ja lae­va­ga, Tal­lin­nast tu­lid Lok­sa­le lii­ni­bus­si­ga. Pä­ris­pea pool­saa­rel lii­ku­sid vaid jalg­ra­tas­te­ga.

„Meil on teist­su­gu­ne elus­tiil ja mõt­le­mi­ne, iga­päe­va­selt lii­gu­me oma ko­du­maal jalg­si, rat­ta­ga või ühist­rans­por­di­ga. Rei­si kor­ral­da­me teist­moo­di lä­he­ne­mi­se­ga, me siht po­le mit­te kuul­sad tu­ris­mi­ko­had ega vaa­ta­mis­väär­su­sed, vaid ilu­sad ko­had, kus on hea ra­hu­lik ol­la. Po­le va­ja nä­ha pal­ju eri­ne­vaid koh­ti, vaid sü­ve­ne­da ümb­rus­se. Ning kõik ei pea ole­ma pla­nee­ri­tult pai­gas, tu­leb kul­ge­da ja avas­ta­da, nii saab ko­ge­da to­re­daid ül­la­tu­si,“ sel­gi­tas ta.

Ees­tis­se sat­tu­sid nad tä­nu sel­le­le, et käi­sid va­rem Lä­tis-Lee­dus ja üks Lä­ti tut­tav soo­vi­tas. Esial­gu mõt­les min­na Saa­re­maa­le aga kar­tis, et su­vel on seal lii­ga pal­ju tu­ris­te. Rah­vus­park tun­dus las­te­ga puh­ka­mi­seks tur­va­li­ne va­lik – on loo­dust ja ra­hu ja mit­te lii­ga pal­ju rah­vast. Suur­peal käi­di met­sas mus­ti­kal ja ran­nas män­gi­mas ning ema kin­ni­tas, et las­te­le meel­dis vä­ga.

„Ees­ti toit on vä­ga hea, las­te­le mait­ses. Poes on kõi­ke saa­da ja hin­nad on head, sai­me ise süüa te­ha ning ise­gi poe val­mis­toit on mait­sev,“ kii­tis ta.

Sa­mas tõ­des, et La­he­maa­le ühist­rans­por­di­ga tu­le­mi­se ja jalg­rat­ta­ga lii­ku­mi­se koh­ta pol­nud ker­ge in­fot lei­da, ise­gi Lo­ne­ly Pla­net soo­vi­tab kind­las­ti au­to ren­ti­da.

„Rat­ta­ga on pal­ju hu­vi­ta­vam ja lõ­bu­sam rei­si­da, ko­geb roh­ke­mat, kui ki­hu­ta­des möö­da po­pu­laar­seid siht­koh­ti pi­di. Käi­si­me ko­ha­li­kus poes ja nä­gi­me pä­ri­se­lu,“ rää­kis Ma­rie Geor­gie ja li­sas, et plaa­nis oli paar päe­va vee­ta Tal­lin­nas, aga kah­ju oli loo­du­sest ära lin­na min­na.

Vi­sit La­he­maa in­fo­koh­vi­kust on tä­na­vu su­vel uu­ri­tud mat­ka- ja jalg­rat­ta­ra­da­de, söö­gi­koh­ta­de ja loo­dus­vaat­lu­se koh­ta.

Kai­sa Lin­no üt­les veel, et käes­­o­le­val hooa­jal on pal­ju enam ka neid tu­ris­te, kes on Tal­lin­nast sõit­nud lii­ni­bus­si­ga Vi­ru ra­bas­se mat­ka­ma: „Sü­gi­sel te­gi­me Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku muu­ta se­ni­se Lok­sa tee bus­si­pea­tu­se ni­mi Vi­ru ra­baks, et bus­si­ga tu­li­jail oleks liht­sam väl­ju­mis­koh­ta lei­da. Ni­mi muu­de­ti ja ju­ba on tu­le­mu­si nä­ha. Ole­me mat­ka­ja­telt Vi­ru ra­bas ja Lok­sal kü­si­nud ta­ga­si­si­det ning see on po­si­tiiv­ne, öel­dak­se, vä­ga meel­dib, et La­he­maa­le saab sõi­ta lii­ni­bus­si­ga liht­salt ja oda­valt.“