Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das juu­lis MTÜ­-le Här­ma­ko­su 300 eu­rot Ani­ja val­la kü­la­de toe­tust 2024. aas­ta eest. Toe­tust ka­su­ta­tak­se Här­ma­ko­su kü­la hea­kor­ra­töö­deks – ühis­a­la niit­mi­seks ja trim­mer­da­mi­seks – ning kü­la jaa­ni­päe­va kor­ral­da­mi­seks. Vas­ta­valt Ani­ja val­la kü­la­de toe­ta­mi­se kor­ra­le on 300eu­rost toe­tust õi­gus saa­da kü­la­del, kus on va­li­tud kü­la­va­nem, te­gut­seb kü­la­selt­si­na MTÜ, mil­lel on kin­ni­ta­tud aas­ta­ne te­ge­vus­ka­va.