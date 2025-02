Vii­nis­tu kü­la rik­ku­se süm­bo­liks kut­su­tud koo­li­ma­ja val­mis 1928. aas­tal ko­ha­li­ke pii­ri­tu­se­ve­da­ja­te ra­has­tu­sel.

Möö­du­nud ree­de, 31. jaa­nua­ri hom­mi­kul mär­ka­sid Vii­nis­tu kü­la ela­ni­kud, et kü­la Tur­bu­nee­me pool­ses ot­sas asuv koo­li­ma­ja on osa­li­selt sis­se kuk­ku­nud. Hoo­ne on aas­taid seis­nud tüh­jalt ning kin­nis­tu ol­nud pi­ke­mat ae­ga müü­gis.

Vii­nis­tu en­di­se koo­li­ma­ja va­ri­se­mi­sest Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­le tea­ta­nud kü­la­va­nem Eve­lyn Ka­ri tõ­des, et pal­jud kü­lae­la­ni­kud on juh­tu­nu tõt­tu kur­vad. Ku­na­gi­se ilu­sa ja suur­su­gu­se koo­li­ma­ja ehi­ta­mist ra­has­ta­sid li­gi sa­da aas­tat ta­ga­si Vii­nis­tu jõu­ka­mad pe­red, seal on õp­pi­nud mi­tu põlv­kon­da Vii­nis­tu ja Tur­bu­nee­me kü­la lap­si.

„Koo­li­ma­ja saa­tus on ol­nud Vii­nis­tu kü­la­selt­sis ja teis­te­gi ela­ni­ke seas vä­ga pi­kalt aru­tu­sel. Pea­mi­ne kü­si­mus on ol­nud, kui­das saaks oma­nik­ku sur­ves­ta­da, et ma­ja kor­da teh­taks.

Kah­juks and­me­kait­se­sea­dus pii­rab või­ma­lu­si kin­nis­tu oma­ni­ku and­me­te leid­mi­seks. Kin­nis­tut müüb kin­nis­va­ra­fir­ma ja sealt kau­du po­le meil õn­nes­tu­nud oma­ni­ku koh­ta in­fot saa­da,“ rää­kis ta.

Kü­la­va­nem li­sas, et nüüd on­gi juh­tu­nud see, mi­da kar­de­ti, ning kun­gist koo­li­hoo­net enam pääs­ta ei saa. Ku­na ka­tust pol­nud, sa­das ma­ja lä­bi ja ju­ba mõn­da ae­ga oli nä­ha, et võib ha­ka­ta va­ri­se­ma. Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si asus too­kord­ne oma­nik koo­li­ma­ja re­konst­ruee­ri­ma ma­ju­tus­ko­haks, kuid ka­tu­se va­he­tus jäi poo­le­li, ka muud tööd seis­ku­sid ilm­selt ra­ha­puu­du­sel, mär­kis ta.

Vii­nis­tu Koo­li­ma­ja kin­nis­tu müü­gi­kuu­lu­tus­tes kin­nis­va­ra­por­taa­li­des on kir­jas, et ehi­tus­lu­ba on väl­jas­ta­tud au­gus­tis 2012. aas­tal. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se do­ku­men­di­re­gist­ris re­gist­ree­ri­tud ehi­tus­loalt saab lu­ge­da, see an­ti Vii­nis­tu Koo­li­ma­ja OÜ-le, et en­di­ne koo­li­ma­ja re­konst­ruee­ri­da ma­ju­tus­hoo­neks.

Ma­ja on kin­ni­ta­tud pä­rand­kul­tuu­riob­jek­tiks ning asub La­he­maa rah­vus­par­gi pii­ran­gu­vöön­dis mil­jöö­väär­tus­li­kul alal. Üm­be­re­hi­tu­se­ga kaas­nes nõue, et hoo­nel peab säi­li­ta­ma esialg­se ku­ju. Koo­li­ma­jal on kaks kor­rust ja ka­tu­se- ehk pöö­nin­gu­kor­rus. Ehi­tu­sa­lust pin­da on 595 ruut­meet­rit. Kin­nis­tu suu­rus on 3862 ruut­meet­rit, te­gu on äri­maa­ga.

Ku­na Vii­nis­tu kü­la­va­nem he­lis­tas ree­del ka Kuu­sa­lu val­la­maj­ja, käis tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks sa­mal päe­val Vii­nis­tul ning pa­ni va­ri­se­nud koo­li­hoo­ne­le üm­ber hoia­tus­lin­di.

