Nais­ko­du­kait­se viib koos Ees­ti Vi­gas­ta­tud Võit­le­ja­te Ühin­gu­ga ap­ril­lis taas lä­bi si­ni­lil­le­kam­paa­niat „An­na­me au!“. Tä­na­vu ko­gu­tak­se ra­ha, et toe­ta­da kait­se­väe ja Kait­se­lii­du ve­te­ra­ne ja nen­de vaim­set ter­vist. Kam­paa­nia käi­gus müüak­se Si­ni­lil­le rin­na­mär­ke ja muid si­ni­lil­le­süm­boo­li­ka­ga too­teid. Kuu­sa­lus müüak­se neid Kän­nu Lil­le­poes ja Kuu­sa­lu Lil­le­tor­nis. Kampaania üle-eestiliste partnerite seas on ka Coopi kauplusekett. Nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kond kor­ral­dab kam­paa­nia raa­mes nel­ja­päe­val, 10. ap­ril­lil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas prak­ti­lis­te os­kus­te pe­re­päe­va, kus on või­ma­lus soe­ta­da kam­paa­nia­too­teid.