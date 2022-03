Velko AV juht lahkus ametist

Anija valla kommunaalettevõtte Velko AV juhataja Erik Jüriöö oli esmaspäeval, 28. veebruaril viimast päeva ametis. „Kui kolm ja pool aastat tagasi sellele kohale asusin, ütlesin, et minu eesmärk on viia Velko uuele tasemele. Nüüd tunnen, et see on tehtud ja tahan uut väljakutset,“ sõnas ta. Erik Jüriöö lisas, et kandideeris teise ametisse ning 1. märtsist on tal uus töökoht. Anija vallavalitsus korraldab Velko AV-le uue juhataja leidmiseks avaliku konkursi. Avaldusi oodatakse 15. märtsini. Erik Jüriöö on andnud nõusoleku kuni uue juhataja leidmiseni või aprilli keskpaigani olla Velko AV allkirjaõiguslik juhatuse liige ehk juhataja kohusetäitja.