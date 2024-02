Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KAAN­VELT, kui kee­ru­li­ne oli see­kord val­la ee­lar­ve koos­ta­mi­ne?

„Ala­ti on min­gil moel ol­nud kee­ru­li­ne val­laee­lar­vet kok­ku pan­na ja pa­ra­ku po­le val­la­ra­ha­ga sei­sud aas­ta­te­ga pa­re­maks läi­nud. Pi­di­me tõ­si­selt mõt­le­ma, et va­ja­li­kud vald­kon­nad ja te­ge­vu­sed olek­sid ee­lar­ve­ga kae­tud – val­la ko­hus­tu­sed saak­sid täi­de­tud val­la­ko­da­ni­ke, al­l­asu­tus­te ja töö­ta­ja­te ees.

Alus­ta­si­me ee­lar­ve koos­ta­mi­se­ga sü­gi­sel, pa­lu­si­me all­asu­tus­tel lei­da kok­ku­hoiu­koh­ti, ka töö­ta­su­de ar­ves­tu­sed üle vaa­da­ta. Ar­ves­ta­si­me õpe­ta­ja­te töö­ta­su osas rii­gi tä­na­vu­se alam­mää­ra­ga 1803 eu­rot kuus. Kui st­rei­gi tu­le­mu­sel ot­sus­tab riik alam­mää­ra tõs­ta, siis on omaet­te kü­si­mus, mil­le­ga kat­ta las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su. See on seo­tud üld­ha­ri­dus­koo­li­de pe­da­goo­gi­de töö­ta­su alam­mää­ra­ga, kuid ra­ha tu­leb val­da­valt val­laee­lar­vest. Sa­mas po­le alam­mää­ra suu­ren­da­mist se­ni riik­li­kult ot­sus­ta­tud ning Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioon ei pi­da­nud õi­geks oo­da­ta, vaid val­la­ee­lar­ve jaa­nua­ris vas­tu võt­ta.“

Opo­sit­sioon juh­tis vo­li­ko­gu is­tun­gil tä­he­le­pa­nu, et tu­lu­mak­su lae­ku­mist on ka­van­da­tud tä­na­vu 10,68 prot­sen­ti ja kü­si­ti, kas see on rea­list­lik.

„Pea­raa­ma­tu­pi­da­ja vas­tas, et sel­li­ne oli ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist mei­le an­tud prog­noos ja võt­si­me tu­lu­de osas alu­seks. Võib tun­du­da üle­mää­ra op­ti­mist­lik, aga riik on käe­so­le­val aas­tal muut­nud lae­ku­va tu­lu­mak­su ar­ves­tust. Val­laee­lar­ves­se hak­kab lae­ku­ma pen­sio­ni­de tu­lu­maks ja pen­sio­niea­lis­te osa­kaal on val­las pä­ris suur.

Veel po­le täp­selt sel­ge, kui­das ra­ken­dub tu­lu­mak­su ar­ves­tu­se uus süs­teem, mil­le­ga soo­vi­tak­se üle Ees­ti kõi­ki oma­va­lit­su­si võrd­selt ko­hel­da ja osa tu­lust üm­ber ja­ga­da.“

Maa­mak­su sum­ma on eel­ar­ves mul­lu­sest vei­di väik­sem, kui­das se­da ar­ves­ta­si­te?

„Maa­mak­su ar­ves­ta­mi­sel muu­tis riik me­too­di­kat, enam ei saa se­da eel­mis­te­ga võr­rel­da. Pla­nee­ri­si­me ee­lar­ves­se maa­mak­sust lae­ku­va sum­ma, mi­da re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­rium mei­le prog­noo­sis. Ar­ves­tus näi­tas, et see peaks ole­ma 10 000 võr­ra väik­sem – eel­mi­sel aas­tal lae­kus 350 000 eu­rot, tä­na­vu võiks ol­la 340 000 eu­rot. Kae­van­da­mis­ta­su ka­van­da­si­me sa­ma, mis oli 2023. aas­tal – 385 000 eu­rot.“

In­ves­tee­rin­guid on ee­lar­ves väl­ja too­dud mõ­nele ob­jek­tile, väik­se­maid in­ves­tee­rin­guid mär­gi­tud po­le.

„Ee­lar­ves­se on pla­nee­ri­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li re­konst­ruee­ri­mi­seks sum­ma sel­les ma­hus, mis see­kord on või­ma­lik – li­gi mil­jon eu­rot. Kui val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud pro­jek­ti­taot­lus on edu­kas ja saa­me koo­li­ma­ja jaoks rii­gilt toe­tust, siis on val­lal oma ra­ha sel­le jaoks ee­lar­ves ole­mas. See on meie või­me­kus pa­nus­ta­da kesk­koo­li re­konst­ruee­ri­mis­se 2024. aas­tal.

Üldp­la­nee­rin­gu jaoks on eel­ar­ves 35 000 eu­rot, Kol­ga koo­li ehi­tus­teh­ni­li­seks eks­per­tii­siks 15 000 eu­rot. Val­la tee­de­le on 185 000 eu­rot. Val­la uues aren­gu­ka­vas on val­la­tee­de in­ves­tee­rin­gu­ka­va. Mis­su­gus­tes­se val­la­tee­des­se ja mis ma­hus tä­na­vu in­ves­tee­ri­tak­se, mää­ra­tak­se täp­se­malt li­saee­lar­ve­ga, kui on sel­gem, mil­li­seks ee­lar­ves­se lae­ku­mi­ne ku­ju­neb.

Lae­nu­mak­se­teks ja int­res­si­deks ku­lub kok­ku 915 000 eu­rot. Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi suu­na­me taas 30 000 eu­rot, na­gu oli ka eel­mi­sel aas­tal, riik li­sab 20 000 eu­rot. Es­ma­kord­selt ole­me ka­van­da­nud sum­ma kaa­sa­va ee­lar­ve jaoks.“

Mis on kaa­sav ee­lar­ve?

„Va­rem po­le se­da Kuu­sa­lu val­las ol­nud. Tä­na­vu saa­me ja­ga­da 10 000 eu­rot ja peat­selt kuu­lu­ta­me väl­ja kon­kur­si. Kõik saa­vad esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid, et mil­li­seid väik­se­maid ob­jek­te võiks ra­ja­da, näi­teks män­gu­väl­ja­kuid, pal­lip­lat­se. Et­te­pa­ne­kud pan­nak­se ava­li­ku­le rah­va­hää­le­tu­se­le ja roh­kem toe­tust saa­nud ob­jek­te ra­has­ta­tak­se ka­van­da­tud sum­ma ula­tu­ses.“

Kui­das on pal­ka­de­ga, kas plaa­ni­te val­la töö­ta­ja­te töö­ta­su tõs­ta?

„Töö­ta­su ei ole ka­vas val­la pal­gal ole­va­tel töö­ta­ja­tel tõs­ta. Kui ee­lar­vet vaa­da­ta, siis on käe­so­le­vaks aas­taks plaa­ni­tud pal­ga­sum­ma küll suu­rem, kui oli eel­mi­sel aas­tal, aga va­he tu­leb sel­lest, et pal­ga­tõus oli 2023. aas­ta 1. ap­ril­lis, nüüd on li­sa­tud aas­ta kol­me esi­me­se kuu sum­mad.“

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas las­teaia­õpe­ta­ja­te uued pal­ga­mää­rad, aga hu­vi­ha­ri­du­se õpe­ta­ja­te pal­ga­mää­ra ei muu­de­tud?

„Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpe­ta­ja­te töö­ta­su ole­me tõst­nud õp­peaas­ta al­gu­ses, kui sel­leks on või­me­kust. Me ei ole oma hu­vi­koo­li töö­ta­jaid unus­ta­nud ja soo­vi­me ka see­kord nen­de pal­ga­mää­ra suu­ren­da­da.“

Üks uus ja suur ku­lu oma­va­lit­sus­te­le on hool­de­re­form. Kui pal­ju Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ku­lub üld­hool­de­ko­du­de eest ta­su­mi­seks?

„Eel­mi­sel aas­tal eral­das riik 190 255 eu­rot, li­sa­si­me val­laeel­ar­vest 155 000 eu­rot. Käe­so­le­va aas­ta val­laee­lar­ves on kat­teal­li­kaks ka­van­da­tud tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne riik­li­kelt pen­sio­ni­delt, ee­lar­ves­se on pla­nee­ri­tud 500 000 eu­rot.

Üld­hool­de­ko­du tee­nus on vä­ga va­ja­lik, ar­ves­ta­des ela­nik­kon­na pi­de­vat va­na­ne­mist. Pe­re­de­le on olu­li­ne ker­gen­dus, kui oma­va­lit­sus mak­sab hool­de­ko­du ko­ha­ta­sust pool või roh­kem. Tean oma eel­mi­se töö­ko­ge­mu­se tõt­tu üld­hool­de­ko­du ju­hi­na, kui­das pe­red neid sum­ma­sid on püüd­nud kok­ku saa­da ja kui kee­ru­li­ne see osa­de­le on ol­nud.

Hool­dus­re­form oli hä­da­va­ja­lik ja hea, et see on saa­nud teoks. Kuu­sa­lu vald on võt­nud suu­re vas­tu­tu­se abi­va­ja­ja­te eest, ta­su­me hool­dus­ku­lu­dest 650 eu­rot ku­ni 750 eu­rot kuus ole­ne­valt ea­ka hool­dus­va­ja­du­sest. Mõ­ni­gi suur oma­va­lit­sus toe­tab väik­se­ma osa­lu­se­ga.“

Ku­hu Teie hin­nan­gul oleks Kuu­sa­lu val­las kind­las­ti veel va­ja ra­ha suu­na­ta, kui oleks või­ma­lik?

„Neid koh­ti on pal­ju. Uuen­da­me ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­gu­ka­va. Sel­les fik­see­ri­ta­va­te prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­seks oleks va­ja ra­ha, aga kah­juks ei saa väik­se­mad vee-et­te­võt­jad enam rii­gilt in­ves­tee­rin­gu­toe­tust.

Val­la­teed võiks ol­la mär­ki­mis­väär­selt pa­re­mas kor­ras. Val­la suu­re­ma­tes kes­kus­tes võik­sid las­te­le ol­la uued män­gu­väl­ja­kud, mis pa­ra­ku on vä­ga kal­lid. Spor­di­ta­ris­tu võiks ol­la veel pa­rem, et rah­val oleks roh­kem äge­daid va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si. Kol­ga kool ja las­teaed va­ja­vad re­mon­di­ra­ha, sa­mu­ti Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool. Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja par­ki­mis­või­ma­lu­si tu­leks laien­da­da. Pal­ju­des­se koh­ta­des­se soo­vi­tak­se kerg­liik­lus­teid.

Mi­nu unis­tus on, et Kuu­sa­lus oleks kaa­saeg­ne raa­ma­tu­ko­gu. Sel­les suu­nas ole­me mõel­nud, ideed lii­gu­vad ja soov on taot­le­da pro­jek­ti­ra­ha, et kuns­ti­de koo­li hoo­ne laien­da­da Kuu­sa­lu hu­vi­kes­ku­seks, kus on ruu­mid ka raa­ma­tu­ko­gu­le ja noor­te­kes­ku­se­le.

Sa­mas peab sil­mas pi­da­ma, soo­vi­de täit­mi­sel tu­leb ol­la tark – kui in­ves­tee­rid uu­de ob­jek­ti, peab see leid­ma või­ma­li­kult laia ka­su­tust.“