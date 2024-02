Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge ANTS KI­VI­MÄE: „16. veeb­rua­ril saa­nuks 1960nda­tel vä­ga po­pu­laar­se an­samb­li Vir­ma­li­sed so­list Toi­vo Kur­met 75aas­ta­seks. Te­ma, ta vend, nen­de kla­ve­ri­meist­rist isa Ar­tur Kur­met, ke­da pee­ti Ees­ti pa­ri­maks kla­ve­ri­hää­les­ta­jaks, on mae­tud Raa­si­ku kal­mis­tu­le.

1960nda­te lõ­pus, kui Vir­ma­li­sed käi­sid Raa­si­kul mi­tu kor­da esi­ne­mas, oli nen­de muu­si­ka fan­tas­ti­li­selt hea. Toi­vo Kur­met emig­ree­rus Eestist 1979. aastal, elas Root­sis ja Sak­sa­maal, pä­rast Ees­ti taa­si­se­seis­vu­mist jäi oma mäs­su­meel­su­se­ga siin uues­ti ham­mas­ra­tas­te va­he­le, 2003. aas­tal su­ri. Soo­vin, et te­ma ja Vir­ma­lis­te suu­re­pä­ra­ne loo­ming ei va­juks unus­tu­se­hõl­ma. Tek­kis mõ­te te­ha te­ma sün­niaas­ta­päe­val Raa­si­ku rah­va­ma­jas mä­les­tu­sõh­tu. El­va ro­ki­fes­ti­va­lilt saa­dud kon­tak­ti­de kau­du jõud­sin Root­sis ela­va Jü­ri Li­na­ni, kes on Toi­vo Kur­me­ti loo­me­pä­ran­di hoid­ja, töö­tas 1960nda­tel Ees­ti Raa­dios, te­ma al­ga­tu­sel lin­dis­ta­ti seal Vir­ma­lis­te esi­me­sed lood. Näi­teks „Su­ve hääl“ ja „Naer“ on Toi­vo Kur­me­ti lood.

Jü­ri Li­na tu­leb Raa­si­ku­le ja rää­gib Toi­vo Kur­me­tist. Ta on Root­sis and­nud väl­ja Toi­vo Kur­me­ti lau­lu­de­ga plaa­te. Kur­me­ti loo­ming on te­ge­li­kult pal­ju rik­ka­li­kum, kui need küm­me­kond lau­lu, mi­da me tea­me. Sel­lest kõi­gest saa­me mä­les­tu­sü­ri­tu­sel ai­mu. Jü­ri Li­na lu­bas ka plaa­te kaa­sa võt­ta ja neid saab os­ta. Õh­tu­juht on Ri­ho Ol­berg, esi­ne­vad an­sam­bel Elu­rõõm Keh­rast, Eve Pärn­sa­lu lau­luõ­pi­la­sed Liis Õun­puu, Loo­re Lai­mets ja Sand­ra Ves­se­lu­ha MU­BAst. Üri­tus on ta­su­ta. Es­malt käiksime Raa­si­ku va­nal kal­mis­tul Toi­vo Kur­me­ti haual, mis asub vana kabeli kõrval ja leiab üles selle järgi, et pa­nen seal küün­la põ­le­ma.“