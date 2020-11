Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das re­serv­fon­dist li­gi 21 000 eu­rot Keh­ras var­ju­pai­ga­tee­nu­se pak­ku­mi­seks. Var­ju­pai­ga jaoks ko­han­da­tak­se Keh­ras Ko­se maan­tee 22 asu­va sot­siaa­le­la­mu keld­ri­ruu­mid.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et var­ju­pai­ga­tee­nus on üks sot­siaal­hoo­le­kan­de­sea­du­se­ga oma­va­lit­sus­te­le pan­dud ko­hus­tus. Tee­nu­se ees­märk on kind­lus­ta­da aju­ti­ne öö­bi­mis­koht täi­sea­li­se­le isi­ku­le, kes ei ole või­me­li­ne en­da­le öö­bi­mis­koh­ta leid­ma.

„Ole­me sot­siaal­tee­nus­te loo­mi­sel läh­tu­nud va­ja­du­sest. Keh­ras on sot­siaa­le­la­mu, kus pa­ku­me sot­siaa­le­lua­se­me­tee­nust, kuid on ini­me­si, kes ei va­ja elua­se­me-, vaid var­ju­pai­ga­tee­nust,“ sõ­nas Mar­ge Ra­ja.

Ta rää­kis, et ala­tes sel­lest ke­va­dest on nii­su­gu­seid ini­me­si, kel puu­dub ala­li­ne elu­koht ja pea­va­ri, suu­rus­jär­gus 5: „Nad on Ani­ja val­la ela­ni­kud, kes ae­g-a­jalt rei­si­vad möö­da Ees­ti­maad rin­gi ning kui sat­u­vad vä­ga õn­ne­tus­se olu­kor­da, tu­le­vad siia ta­ga­si.“

