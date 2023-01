Det­semb­ri kes­kel saa­tis Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem trans­por­dia­me­ti­le kir­ja, mil­les mär­kis, et val­la­va­lit­su­se jaoks on aru­saa­ma­tu, miks La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la rist­mi­kul ei alan­da­tud lu­ba­tud piir­kii­rust 70 ki­lo­meet­rilt tun­nis pä­rast tee­re­mon­ti 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis. Ta juh­tis tä­he­le­pa­nu, et nii oli kir­jas trans­por­dia­me­ti väl­jas­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes ning ka ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke­do­ku­men­ti­des. Val­la­va­nem tõi väl­ja, et rist­mik­ku ka­su­ta­vad Aru­kü­la kes­ka­su­last tei­sel pool maan­teed ela­vad ini­me­sed, seal­hul­gas koo­li­lap­sed, sõi­du­tee üle­ta­mi­seks ning see ei ole ohu­tu, kui maan­teel sõi­de­tak­se suur­tel kii­rus­tel.

Mõ­ni päe­v pä­rast se­da, kui val­la­va­nem oli tei­nud trans­por­dia­me­ti­le kir­ja­li­ku pöör­du­mi­se, sai Aru­kü­la rist­mi­ku juu­res veoau­tolt löö­gi teed üle­ta­nud 10aas­ta­ne laps.

„Laps sai põ­ru­tu­se, õn­neks pää­ses hal­vi­mast. Ala­ti nii ker­gelt ei pruu­gi min­na, kuus aas­tat ta­ga­si jäi Aru­kü­la ala­jaa­ma juu­res teed üle­ta­nud ja­la­käi­ja au­to al­la ja huk­kus,“ lau­sub Raul Siem.

Väik­sem piir­kii­rus või val­gus­foor

Kui mul­lu su­vel re­mon­di­tud Aru­kü­la-Pe­nin­gi va­he­li­se maan­tee­lõi­gu re­konst­ruee­ri­mist al­les ka­van­da­ti, saa­tis trans­por­dia­met pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ka val­la­va­lit­su­se­le koos­kõ­las­ta­mi­seks. Seal oli kir­jas, et Aru­kü­la rist­mi­kul alan­da­tak­se sõi­du­ki­te piir­kii­rust 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis.

„Kui põ­hip­ro­jekt 2021. aas­tal val­mis, oli sel­les rist­mi­ku alal piir­kii­ru­seks mär­gi­tud 70 ki­lo­meet­rit tun­nis. Ehk jäi val­la­va­lit­su­ses ka­he sil­ma va­he­le, kuid sel­le­le ei rea­gee­ri­tud ning vas­ta­ma­ta jät­mi­ne loe­ti koos­kõ­las­tu­seks. Al­les siis, kui eel­mi­sel aas­tal hak­ka­si­me maan­tee äär­de kerg­liik­lus­teed pro­jek­tee­ri­ma, avas­tas val­laar­hi­tekt, et rist­mi­ku­le on piir­kii­ru­seks ka­van­da­tud hoo­pis 70 ki­lo­meet­rit tun­nis,“ rää­gib val­la­va­nem.

Ta li­sab, et val­la­va­lit­sus on trans­por­dia­me­tist kü­si­nud, miks rist­mi­kua­la­le esial­gu pla­nee­ri­tud piir­kii­rust hil­jem tõs­te­ti, kuid sel­get vas­tust saa­nud ei ole.

Raul Sie­mi häm­mas­tab ka, et su­vel val­mi­nud rist­mi­ku­le ei teh­tud üle­käi­gu­ra­da ega eral­dus­saa­ri, nii et ja­la­käi­ja­tel tu­leb suur maan­tee kor­ra­ga üle­ta­da, mär­gi­tud on vaid üle­käi­gu­koht: „Tipp­tun­nil lii­gub seal pal­ju au­to­sid ning ja­la­käi­jail po­le tee üle­ta­mi­ne tur­va­li­ne, eri­ti tal­vel pi­me­dal ajal. Kõi­ge oht­li­kum on las­te­le, kes ei pruu­gi osa­ta hin­na­ta lii­ku­va­te sõi­du­ki­te kii­ru­seid ning sõi­du­ki­ju­hid ei pruu­gi ka lap­si mär­ga­ta.“

Ta toob näi­teks, et naa­ber­val­las Jü­ri ale­vi­kus on ko­has, kus ja­la­käi­jail on mui­du kee­ru­li­ne tur­va­li­selt teed üle­ta­da, val­gus­foor. Ka Aru­kü­la rist­mik­ku ai­taks val­gus­foor val­la­va­ne­ma ar­va­tes tur­va­li­se­maks muu­ta.

