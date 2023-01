Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­tas Kuu­sa­lu te­ha­se ja sel­le lä­hiümb­ru­se de­tail­pla­nee­rin­gu, mis hõl­mab kok­ku 5,3 hek­ta­rit kin­nis­tu­tel Kuu­sa­lu tee 41 ja Kuu­sa­lu tee 43 ja Teh­ni­ka tä­na­val ning lä­hia­lal. Pla­nee­rin­gu­ga ja­ga­tak­se Kuu­sa­lu tee 41 kin­nis­tu ka­heks – li­gi 3,4 hek­ta­ri­le ehk toot­mis­hoo­ne­te­ga ala­le ka­van­da­tak­se täien­da­va toot­mis­hoo­ne ra­ja­mi­ne, li­gi 1,1 hek­ta­ri­le pla­nee­ri­tak­se kolm kor­te­r­ela­mut koos neid tee­nin­da­va­te abi­hoo­ne­te­ga, li­saks juur­de­pää­sud. Val­la­va­lit­sus li­sas pla­nee­rin­gus­se Kuu­sa­lu tee 43 kin­nis­tu, mis paik­neb te­ha­se vas­tas, seal on sõi­da-par­gi park­la, mi­da plaa­ni­tak­se ula­tus­li­ku­malt väl­ja ehi­ta­da ning ra­ja­da bus­sioo­te­pa­vil­jon.

Val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses de­tail­pla­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­se, sel­le ava­lik aru­te­lu toi­mub kol­ma­päe­va, 25. jaa­nua­ri õh­tul Kuu­sa­lu val­la­ma­jas.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Ka­di Raud­la üt­les, et de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ni ku­lub umbes pool­teist aas­tat, see­jä­rel on või­ma­lik alus­ta­da uute hoonete projekteerimisega.

Kuu­sa­lu te­ha­se ala de­tailp­la­nee­rin­gu tel­li­ja on Kuu­sa­lu Te­has OÜ, ala­le ka­van­da­tak­se aken­de ja us­te toot­mi­se­ga te­ge­le­va Scan­di­nor OÜ pui­du­töös­tus­lin­na­kut. Scan­di­nor OÜ te­gev­juht, Kuu­sa­lu Te­has OÜ oma­nik Ma­dis Ta­rum tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pui­du­töös­tus­lin­nak on plaa­nis Kuu­sal­lu ra­ja­da hil­je­malt 2025. aas­taks. Sin­na tu­le­vad uus toot­mi­sük­sus ja kõr­va­let­te­võt­ted, mis või­mal­da­vad vä­hen­da­da sis­seos­te­tud tee­nu­se mah­tu.

Pla­nee­rin­gu es­kii­sil on te­ha­se ala­le, ale­vi­ku kor­ter­ma­ja­de­le kõi­ge lä­he­mas­se, ida­pool­ses­se nur­ka ka­vas ehi­ta­da kolm kor­ter­ma­ja. Juur­de­pääs pla­nee­ri­tak­se sin­na Laa­ne tä­na­valt.

Ma­dis Ta­rum kom­men­tee­ris, et plaa­nis on ra­ja­da kolm kol­me­kor­ru­se­list kor­ter­ma­ja. Sõl­tu­valt pla­nee­rin­gust tu­leb igas­se maj­ja 15-20 ka­he- või kol­me­toa­list kor­te­rit. Kor­te­re­la­mud on mõel­dud te­ha­se töö­ta­ja­te elu­tin­gi­mus­te pa­ran­da­mi­seks.

