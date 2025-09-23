Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis nel­ja­päe­val, 18. sep­temb­ril vas­tu ot­su­se ga­ran­tee­ri­da Ani­ja val­da jäät­me­te sü­va­ma­hu­ti­te soe­ta­mist 2026. aas­tal 57 387,20 eu­ro­ga. See on mõel­dud Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­le esi­ta­ta­va pro­jek­ti omao­sa­lu­seks – val­la­va­lit­sus soo­vib Keh­ra lin­na, Leht­met­sa kül­la ja Ala­ver­re pai­gal­da­da kok­ku 12 jäät­me­te sü­va­ma­hu­ti­te ehk maa-alus­te prü­gi­kon­tei­ne­ri­te komp­lek­ti.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et ju­ba viis aas­tat ta­ga­si koh­tus val­la­va­lit­sus kor­te­riü­his­tu­te esin­da­ja­te­ga ning kõ­nel­di plaa­nist asen­da­da Keh­ra ja Ala­ve­re kor­ter­ma­ja­de prü­gi­kon­tei­ne­rid suu­re­ma­te maa-alus­te ma­hu­ti­te­ga. Va­li­ti väl­ja ka ko­had, ku­hu need võiks pai­gu­ta­da. Ka val­la kor­ral­da­tud jäät­me­veo han­ke tin­gi­mus­tes­se li­sa­ti, et jäät­me­ve­da­jal peab ole­ma sü­va­ma­hu­ti­te tüh­jen­da­mi­se või­me­kus.

„Kah­juks ei ol­nud va­he­peal Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­sel toe­tus­mee­det, et olek­si­me saa­nud taot­le­da toe­tust sü­va­ma­hu­ti­te ost­mi­seks ja pai­gal­da­mi­seks. Nüüd on meede taas ava­tud ja tahame sin­na esi­ta­da taot­lu­se,“ lau­sus ta.

Sü­va­ma­hu­teid soo­vi­tak­se Keh­ra kes­ko­sa ja va­na asu­la ning Leht­met­sa kü­la ja Ala­ve­re kü­la kor­ter­ma­ja­de juur­de, kok­ku 10 Keh­ras­se ja Leht­met­sa kor­te­riü­his­tu­te ühis­ka­su­tus­se, üks Keh­ras­se ava­li­kuks ka­su­tu­seks ning üks Ala­ver­re. Iga komp­lekt koos­neb nel­jast ma­hu­tist: se­gaol­me­jäät­me­te, pa­ken­di­te, bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te ning pa­be­ri-pa­pi jaoks. Ma­hu­ti­tel on luu­gi­ga ava­tav um­bes meet­ri­kõr­gu­ne maa­peal­ne osa ning paa­ri-kol­me meet­ri sü­ga­vu­ne maa-alu­ne ma­hu­ti. Sel­le sees on si­su­kott. Tüh­jen­da­tak­se tõs­tu­ki­ga, mis tõs­tab ma­hu­ti kaa­ne koos alt ava­ne­va si­su­ko­ti­ga prü­giau­to jäät­me­ko­gu­ja ko­ha­le, kott ava­tak­se, si­su ku­kub prü­giau­tos­se ning pä­rast ko­ti­suu su­le­tak­se ja si­su­kott pan­nak­se ta­ga­si maa-alu­ses­se ma­hu­tis­se.

Val­la­va­nem mär­kis, sü­va­ma­hu­ti­tes on prü­gi maa all ja­he­das ning po­le mu­ret, et bio­la­gu­ne­vad jäät­med hak­kak­sid ka soo­jal ajal „ela­ma“ või te­ki­ta­vad eba­meel­di­vat hai­su: „Sa­mu­ti kao­vad elu­ma­ja­de va­helt ko­le­dad pil­ge­ni täis prü­gi­kon­tei­ne­rid ning lin­nud-loo­mad ei pää­se enam prü­gi laia­li tas­si­ma. Sü­va­ma­hu­tid ma­hu­ta­vad roh­kem kui maapeal­sed kon­tei­ne­rid ning ku­na üks ma­hu­ti­te komp­lekt hak­kab ole­ma nel­ja-viie ma­ja pea­le, ei pea prü­giau­tod enam iga kor­ter­ma­ja juur­de ma­nöö­ver­da­ma.“

Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 286 936 eu­rot, mil­lest Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se meet­mest „Jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se aren­da­mi­ne“ taot­le­tak­se 80 prot­sen­ti ehk 229 548,80 eu­rot. Te­gu on nii-öel­da jooks­va meet­me­ga – taot­le­da saab se­ni, ku­ni ra­ha jät­kub. Taot­lus­voo­ru ee­lar­ve on kok­ku 15 mil­jo­nit eu­rot. KIK teeb ot­su­se taot­lu­se ra­hul­da­mi­se või ra­hul­da­ma­ta jät­mi­se koh­ta 65 töö­päe­va jook­sul taot­lu­se esi­ta­mi­sest.

Val­la­va­nem sõ­nas, kui toe­tust saa­dak­se, an­tak­se sü­va­ma­hu­tid pä­rast val­mi­mist üle kor­te­riü­his­tu­te­le, kes pea­vad val­la­le ta­su­ma pro­jek­ti omao­sa­lu­seks teh­tud ku­lu­tu­sed, kok­ku 57 387,20 eu­rot: „Ühe ma­hu­ti­te gru­pi koh­ta tu­leb see li­gi­kau­du 5000 eu­rot, mis ja­gu­neb 4-6 kor­ter­ma­ja va­hel.“