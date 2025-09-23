Anija vallavolikogu võttis neljapäeval, 18. septembril vastu otsuse garanteerida Anija valda jäätmete süvamahutite soetamist 2026. aastal 57 387,20 euroga. See on mõeldud Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatava projekti omaosaluseks – vallavalitsus soovib Kehra linna, Lehtmetsa külla ja Alaverre paigaldada kokku 12 jäätmete süvamahutite ehk maa-aluste prügikonteinerite komplekti.
Vallavanem Riivo Noor selgitas, et juba viis aastat tagasi kohtus vallavalitsus korteriühistute esindajatega ning kõneldi plaanist asendada Kehra ja Alavere kortermajade prügikonteinerid suuremate maa-aluste mahutitega. Valiti välja ka kohad, kuhu need võiks paigutada. Ka valla korraldatud jäätmeveo hanke tingimustesse lisati, et jäätmevedajal peab olema süvamahutite tühjendamise võimekus.
„Kahjuks ei olnud vahepeal Keskkonnainvesteeringute Keskusel toetusmeedet, et oleksime saanud taotleda toetust süvamahutite ostmiseks ja paigaldamiseks. Nüüd on meede taas avatud ja tahame sinna esitada taotluse,“ lausus ta.
Süvamahuteid soovitakse Kehra keskosa ja vana asula ning Lehtmetsa küla ja Alavere küla kortermajade juurde, kokku 10 Kehrasse ja Lehtmetsa korteriühistute ühiskasutusse, üks Kehrasse avalikuks kasutuseks ning üks Alaverre. Iga komplekt koosneb neljast mahutist: segaolmejäätmete, pakendite, biolagunevate jäätmete ning paberi-papi jaoks. Mahutitel on luugiga avatav umbes meetrikõrgune maapealne osa ning paari-kolme meetri sügavune maa-alune mahuti. Selle sees on sisukott. Tühjendatakse tõstukiga, mis tõstab mahuti kaane koos alt avaneva sisukotiga prügiauto jäätmekoguja kohale, kott avatakse, sisu kukub prügiautosse ning pärast kotisuu suletakse ja sisukott pannakse tagasi maa-alusesse mahutisse.
Vallavanem märkis, süvamahutites on prügi maa all jahedas ning pole muret, et biolagunevad jäätmed hakkaksid ka soojal ajal „elama“ või tekitavad ebameeldivat haisu: „Samuti kaovad elumajade vahelt koledad pilgeni täis prügikonteinerid ning linnud-loomad ei pääse enam prügi laiali tassima. Süvamahutid mahutavad rohkem kui maapealsed konteinerid ning kuna üks mahutite komplekt hakkab olema nelja-viie maja peale, ei pea prügiautod enam iga kortermaja juurde manööverdama.“
Projekti kogumaksumuseks on arvestatud 286 936 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetmest „Jäätmete liigiti kogumise arendamine“ taotletakse 80 protsenti ehk 229 548,80 eurot. Tegu on nii-öelda jooksva meetmega – taotleda saab seni, kuni raha jätkub. Taotlusvooru eelarve on kokku 15 miljonit eurot. KIK teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 65 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.
Vallavanem sõnas, kui toetust saadakse, antakse süvamahutid pärast valmimist üle korteriühistutele, kes peavad vallale tasuma projekti omaosaluseks tehtud kulutused, kokku 57 387,20 eurot: „Ühe mahutite grupi kohta tuleb see ligikaudu 5000 eurot, mis jaguneb 4-6 kortermaja vahel.“